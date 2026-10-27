



DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 J公式デジタルトレカで選手をゲット！ J.League Fantasy Card 「Jリーグファンタジーカード」なら試合予想でアイテム獲得のチャンス！ 推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい まずは公式サイトから無料で遊ぼう！ 簡単登録ですぐ遊べる 今すぐ無料登録 DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 J公式デジタルトレカで選手をゲット！ J.League Fantasy Card 「Jリーグファンタジーカード」なら試合予想でアイテム獲得のチャンス！ 推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい まずは公式サイトから無料で遊ぼう！ 簡単登録ですぐ遊べる 今すぐ無料登録 DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴

2026年10月27日(火)に行われる2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第3節で、ラーチャブリーFCと柏レイソルが対戦する。

本記事では、ラーチャブリーFCvs柏レイソルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ラーチャブリーFCvs柏レイソル｜試合スケジュール・キックオフ時間

ACLエリートリーグステージ第3節のラーチャブリーFCvs柏レイソルは、10月27日(火)にラーチャブリーのホーム、ラーチャブリー・スタジアムで開催される。

大会：ACLエリート・リーグステージ第3節

日時：2026年10月27日(火) 21:15キックオフ

対戦：ラーチャブリーFCvs柏レイソル

会場：ラーチャブリー・スタジアム

ラーチャブリーFCvs柏レイソル｜テレビ放送・ネット配信予定

ACLエリート・リーグステージ第3節ラーチャブリーFCvs柏レイソルは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス 視聴 DMM×DAZNホーダイ

(DAZN月額プラン最安値) 視聴はこちら DAZN

(年間プランがお得) 視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通してACLエリートを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

ラーチャブリーFCvs柏レイソル｜チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表



