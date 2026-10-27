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AFCチャンピオンズリーグエリート
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2026-27 ACLエリートをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月27日】ラーチャブリーFCvs柏レイソルの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜ACLエリートリーグステージ第3節

ラーチャブリーFC 対 柏レイソル
ラーチャブリーFC
柏レイソル
AFCチャンピオンズリーグエリート

【ACLエリート放送予定】AFCチャンピオンズリーグエリート・リーグステージ第3節、ラーチャブリーFCvs柏レイソルの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間


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2026年10月27日(火)に行われる2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第3節で、ラーチャブリーFCと柏レイソルが対戦する。

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本記事では、ラーチャブリーFCvs柏レイソルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ラーチャブリーFCvs柏レイソル｜試合スケジュール・キックオフ時間

ACLエリートリーグステージ第3節のラーチャブリーFCvs柏レイソルは、10月27日(火)にラーチャブリーのホーム、ラーチャブリー・スタジアムで開催される。

  • 大会：ACLエリート・リーグステージ第3節
  • 日時：2026年10月27日(火) 21:15キックオフ
  • 対戦：ラーチャブリーFCvs柏レイソル
  • 会場：ラーチャブリー・スタジアム
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ラーチャブリーFCvs柏レイソル｜テレビ放送・ネット配信予定

ACLエリート・リーグステージ第3節ラーチャブリーFCvs柏レイソルは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

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シーズンを通してACLエリートを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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ラーチャブリーFCvs柏レイソル｜チーム情報

ラーチャブリーFC vs 柏レイソル 予想スタメン

マネージャー

  • W. Srimaka

成績

RAT

RAT - 直近成績

RAY
1-1
SUK
6-0
KSF
1-0
CHI
1-2
CHO
1-2
得点（失点）
10/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
KAR

KAR - 直近成績

KOB
4-2
TPF
5-1
NAG
1-3
FCT
0-0
KAN
2-3
得点（失点）
13/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

順位表

AFC Champions League Elite East

#PFA+/-勝点直近成績
1
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
220081+76
2
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
220072+56
3
北京国安北京国安BEI
220041+36
4
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
220041+36
5
上海海港上海海港SHT
211075+24
6
ジョホール・ダルル・タクジムジョホール・ダルル・タクジムJDT
211031+24
7
大田ハナシチズン大田ハナシチズンDAE
211021+14
8
柏レイソル柏レイソルKAR
210163+33
9
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
21011103
10
全北現代モータース全北現代モータースJEO
210123-13
11
ブリーラム・ユナイテッドブリーラム・ユナイテッドBUN
201112-11
12
ラーチャブリーFCラーチャブリーFCRAT
200247-30
13
コンアン・ハノイコンアン・ハノイCAN
200215-40
14
浦項スティーラーズ浦項スティーラーズPOH
200215-40
15
ポートFCポートFCTPF
200227-50
16
ニューカッスル・ジェッツニューカッスル・ジェッツNEW
2002210-80
ラウンド8出場権


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