2026年7月の楽天お買い物マラソンの日程は？参加条件・キャンペーン内容まとめ

楽天市場で定期的に開催される大型キャンペーン「楽天お買い物マラソン」が6月も開催される。

本記事では、2026年6月の楽天お買い物マラソンの日程・キャンペーン内容について紹介する。

2026年7月の楽天お買い物マラソンの開催日程は？

2026年7月の楽天お買い物マラソンは、後半開催分が2026年7月19日(日)20:00からスタートしている。終了予定は7月26日(日)1:59までとなっており、約6日間にわたって開催される。

楽天お買い物マラソンは、複数ショップで買い回りをすることでポイント倍率がアップする楽天市場の定番キャンペーン。日用品や家電、食品、ファッションアイテムなどをまとめて購入したい人にとって、お得に買い物しやすい期間となる。

なお、キャンペーンを最大限活用するには、事前エントリーや買い回り対象条件の確認が重要だ。終了直前はアクセスが集中する可能性もあるため、購入予定の商品がある場合は早めにチェックしておきたい。

開催月 開催期間 内容 2026年7月 7月19日(日)20:00～7月26日(日)1:59 楽天お買い物マラソン後半開催分

2026年7月の楽天お買い物マラソンのキャンペーン内容は？

2026年7月の楽天お買い物マラソンでは、ショップ買いまわりを中心に、楽天ラクマ購入特典、各ショップ個別設定、SPUなどを組み合わせることで、ポイント倍率が大きくアップするキャンペーンが実施されている。開催中の後半日程は、2026年7月19日(日)20:00から7月26日(日)1:59までとなる。

メインとなる「ショップ買いまわり」では、期間中に1ショップ合計1,000円(税込)以上の買い物をしたショップ数に応じて、ポイント倍率が最大10倍までアップする。さらに、楽天ラクマで合計1,000円以上購入するとポイント+1倍となり、買いまわりと合わせて最大11倍を狙える。

加えて、各ショップ個別設定によるポイントアップで最大+19倍、SPUで最大+17.5倍が加算されるため、条件を満たすとポイントは最大47.5倍となる。キャンペーンを活用する際は、事前エントリーや対象条件、ポイント上限、クーポンの利用条件を確認したうえで買い物を進めたい。

キャンペーン 内容 ポイント・特典 ショップ買いまわり 1ショップ合計1,000円(税込)以上の購入で対象

購入ショップ数に応じて倍率アップ ポイント最大10倍 楽天ラクマ購入特典 楽天ラクマで合計1,000円以上購入 ポイント+1倍

買いまわりと合わせて最大11倍 各ショップ個別設定 対象ショップごとに設定されたポイントアップ 最大+19倍 SPU 楽天グループサービスの利用状況に応じて倍率アップ 最大+17.5倍 楽天モバイル特典 楽天モバイル利用でSPU倍率アップ ポイント+4倍 ポイント最大倍率 ショップ買いまわり、ラクマ、各ショップ個別設定、SPUを組み合わせた場合 ポイント最大47.5倍 開始2時間限定クーポン マラソン開始直後に対象ショップで使えるクーポンを配布 最大50％OFF 24時間限定SALE 期間中に対象商品が割引価格で販売 50％以上割引の商品あり 間違い探しクーポン イラストの違いを見つけるとクーポンを獲得可能 100円OFFクーポンなど お買い物マラソンスロット 期間中に参加できる抽選イベント 最大5,000ポイントが当たる可能性あり 会員限定クーポン ダイヤモンド・プラチナ会員などを対象に配布 777円OFFクーポンなど

楽天お買い物マラソンをお得に攻略するには？

楽天お買い物マラソンでポイントを最大限に獲得するには、事前準備と購入タイミングの見極めが重要だ。まずはキャンペーンへのエントリーを済ませ、開始2時間限定クーポンや会員限定クーポンなど、使えるクーポンを事前に確保しておきたい。

買いまわりでは、1ショップ合計1,000円(税込)以上の購入がカウント対象となる。無駄な買い物を避けるため、日用品や消耗品、ふるさと納税、ギフトカードなど、もともと購入予定のものをリスト化しておくと効率よくショップ数を増やせる。

また、期間中に「5と0のつく日」が重なる場合は、楽天カード決済と組み合わせることでさらにポイントアップを狙える。買いまわり特典にはポイント上限があるため、高額商品を購入する際は上限を超えないように注意したい。