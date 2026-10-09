【10月10日】PSVvsヘーレンフェーンのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第8節

日本時間2026年10月10日(土)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第8節で、佐野航大が所属するPSVアイントホーフェンとヘーレンフェーンが対戦する。
本記事では、PSVvsヘーレンフェーンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
PSVvsヘーレンフェーン｜試合日程・キックオフ時間
PSVvsヘーレンフェーンは、日本時間10月10日(土)にPSVのホーム、フィリップス・スタディオンで開催される。
- 大会：2026-27エールディヴィジ 第4節
- 日時：2026年10月10日(土)3:00キックオフ／日本時間
- 対戦：PSVvsヘーレンフェーン
- 会場：フィリップス・スタディオン
PSVvsヘーレンフェーン｜放送・配信予定
エールディヴィジのPSVvsヘーレンフェーンはネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。
サービス
登録・視聴方法
※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
PSVvsヘーレンフェーンのおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
PSVvsヘーレンフェーン｜チーム情報
PSVアイントホーフェン vs ヘーレンフェーン 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|7
|6
|1
|0
|18
|6
|+12
|19
勝
分
勝
勝
勝
|2
|7
|5
|2
|0
|25
|7
|+18
|17
勝
勝
勝
分
勝
|3
|7
|5
|1
|1
|24
|10
|+14
|16
負
勝
勝
勝
勝
|4
|7
|5
|1
|1
|15
|7
|+8
|16
勝
勝
勝
分
勝
|5
|7
|4
|2
|1
|21
|9
|+12
|14
分
勝
勝
負
勝
|6
|7
|4
|1
|2
|13
|14
|-1
|13
勝
負
勝
勝
負
|7
|7
|3
|2
|2
|15
|9
|+6
|11
分
負
分
勝
勝
|8
|7
|3
|2
|2
|15
|13
|+2
|11
勝
分
分
負
負
|9
|7
|2
|4
|1
|16
|14
|+2
|10
分
分
分
負
勝
|10
|7
|2
|3
|2
|11
|9
|+2
|9
勝
分
負
分
負
|11
|7
|2
|2
|3
|12
|13
|-1
|8
分
負
分
負
勝
|12
|7
|1
|2
|4
|10
|17
|-7
|5
負
負
分
負
分
|13
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
負
分
負
分
負
|14
|7
|1
|2
|4
|10
|19
|-9
|5
分
勝
分
負
負
|15
|7
|1
|2
|4
|11
|24
|-13
|5
負
勝
分
負
分
|16
|7
|1
|1
|5
|6
|20
|-14
|4
負
負
分
負
勝
|17
|7
|0
|2
|5
|7
|17
|-10
|2
分
負
負
分
負
|18
|7
|0
|2
|5
|6
|20
|-14
|2
負
負
分
負
分