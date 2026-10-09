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エールディビジ
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PSVvsヘーレンフェーンはU-NEXTで配信！無料体験登録で月額割引特典あり
Yuta Tokuma
協力：

【10月10日】PSVvsヘーレンフェーンのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第8節

PSVアイントホーフェン 対 ヘーレンフェーン
PSVアイントホーフェン
ヘーレンフェーン
エールディビジ

【佐野航大所属】2026-27エールディヴィジ第8節、PSVvsヘーレンフェーンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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日本時間2026年10月10日(土)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第8節で、佐野航大が所属するPSVアイントホーフェンとヘーレンフェーンが対戦する。

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本記事では、PSVvsヘーレンフェーンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSVvsヘーレンフェーン｜試合日程・キックオフ時間

PSVvsヘーレンフェーンは、日本時間10月10日(土)にPSVのホーム、フィリップス・スタディオンで開催される。

  • 大会：2026-27エールディヴィジ 第4節
  • 日時：2026年10月10日(土)3:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：PSVvsヘーレンフェーン
  • 会場：フィリップス・スタディオン
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PSVvsヘーレンフェーン｜放送・配信予定

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サービス

登録・視聴方法

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※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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PSVvsヘーレンフェーンのおすすめ視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」はエールディヴィジ以外にも、プレミアリーグとDFBポカールの注目試合を独占ライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

PSVvsヘーレンフェーン｜チーム情報

PSVアイントホーフェン vs ヘーレンフェーン 予想スタメン

4-2-3-1
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
フォーメーション
ヘーレンフェーン crest
ヘーレンフェーン
HEE
4-2-3-1
マチェイ・コバールマチェイ・コバールアルマンド・オビスポアルマンド・オビスポセルジーニョ・デストセルジーニョ・デストマウロ・ジュニアマウロ・ジュニアライアン・フラミンゴライアン・フラミンゴイヴァン・ペリシッチイヴァン・ペリシッチフース・ティルフース・ティル佐野航大佐野航大N. FernandezN. Fernandezルーベン・ファン・ボメルルーベン・ファン・ボメルS. MijnansS. MijnansB. KlaverboerB. KlaverboerM. WillemsenM. Willemsenサム・カルステンサム・カルステンO. BraudeO. Braudeヴァシリオスザガリティスヴァシリオスザガリティスレヴィ・スマンスレヴィ・スマンスジェイコブ・トレンスコウジェイコブ・トレンスコウN. CourtensN. CourtensM. LindayM. Lindayマクサンスリベラマクサンスリベラディラン・フェンテディラン・フェンテ
ヘーレンフェーン crest
ヘーレンフェーン
HEE
4-2-3-1
PSVアイントホーフェン

先発メンバー

ヘーレンフェーン

マネージャー

  • ピーター・ボス
  • R. Veldman

成績

PSV

PSV - 直近成績

UTR
1-6
AJX
1-3
SHK
1-1
SPA
4-1
TWE
3-2
得点（失点）
16/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
5/5
HEE

HEE - 直近成績

ZWO
0-2
WII
2-2
AZ
2-3
TEL
0-0
SPA
0-4
得点（失点）
8/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

PSVアイントホーフェンドローヘーレンフェーン
4
0
1
エールディビジ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
3
ヘーレンフェーン badge
ヘーレンフェーン
HEE
1
終了
KNVBカップ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
4
ヘーレンフェーン badge
ヘーレンフェーン
HEE
1
終了
エールディビジ
ヘーレンフェーン badge
ヘーレンフェーン
HEE
0
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
2
終了
エールディビジ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
2
ヘーレンフェーン badge
ヘーレンフェーン
HEE
1
終了
エールディビジ
ヘーレンフェーン badge
ヘーレンフェーン
HEE
1
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
0
終了
11得点4
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
AZアルクマールAZアルクマールAZ
7610186+1219
2
フェイエノールトフェイエノールトFEY
7520257+1817
3
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
75112410+1416
4
トゥウェンテトゥウェンテTWE
7511157+816
5
アヤックスアヤックスAJX
7421219+1214
6
フォルトゥナ・シッタートフォルトゥナ・シッタートSIT
74121314-113
7
エクセルシオールエクセルシオールEXC
7322159+611
8
フローニンゲンフローニンゲンGRO
73221513+211
9
ゴー・アヘッド・イーグルスゴー・アヘッド・イーグルスGAE
72411614+210
10
ヘーレンフェーンヘーレンフェーンHEE
7232119+29
11
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
72231213-18
12
スパルタ・ロッテルダムスパルタ・ロッテルダムSPA
71241017-75
13
テルスターテルスターTEL
7124512-75
14
カンブールカンブールCAM
71241019-95
15
ユトレヒトユトレヒトUTR
71241124-135
16
ズヴォレズヴォレZWO
7115620-144
17
デン・ハーグデン・ハーグHAA
7025717-102
18
ヴィレムIIヴィレムIIWII
7025620-142
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
EL出場権
Europa Conference League Playoff
降格プレーオフ
降格


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