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リーグ・アン
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2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月5日】パリ・サンジェルマンvsモナコのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第3節

パリ・サンジェルマン 対 モナコ
パリ・サンジェルマン
モナコ
リーグ・アン

2026-27リーグアン第3節、パリ・サンジェルマン対モナコのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026-27シーズンのリーグアン第3節が日本時間2026年9月5日(土)に開催され、パリ・サンジェルマンとモナコが対戦する。

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本記事では、パリ・サンジェルマンvsモナコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

パリ・サンジェルマンvsモナコ｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsモナコは、日本時間9月5日(土)にパリ・サンジェルマンのホーム、パルク・デ・プランスで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第3節
  • 日時：2026年9月5日(土) 4:05キックオフ／日本時間
  • 対戦：パリ・サンジェルマンvsモナコ
  • 会場：パルク・デ・プランス
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パリ・サンジェルマンvsモナコ｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第3節のパリ・サンジェルマンvsモナコは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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パリ・サンジェルマンvsモナコのおすすめ視聴方法

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DAZN logo 2019

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パリ・サンジェルマンvsモナコ｜チーム情報

パリ・サンジェルマン vs モナコ 予想スタメン

4-3-3
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
フォーメーション
モナコ crest
モナコ
ASM
4-2-3-1
39マトヴェイ・サフォノフ12リュカ・ディーニュ51ウィリアム・パチョ2アクラフ・ハキミ5マルキーニョス17ヴィティーニャ33ウォーレン・ザイール＝エメリ8ファビアン・ルイス10ウスマン・デンベレ14デジレ・ドゥエ7フヴィチャ・クヴァラツヘリア1ルーカス・フラデツキー72サディブ・サネ15エリック・ダイアー20フラビオ・ナジーニョ2ヴァンデルソン8ラミン・カマラ10アレクサンドル・ゴロヴィン6デニス・ザカリア17スタニス・イドゥンボ28ママドゥ・クリバリ29パリス・ブルナー
モナコ crest
モナコ
ASM
4-3-3
パリ・サンジェルマン

先発メンバー

モナコ

マネージャー

  • ルイス・エンリケ
  • フィリペ・ルイス

成績

PSG

PSG - 直近成績

MUN
1-1
AVL
2-1
RCL
1-0
REN
2-2
LIL
2-2
得点（失点）
7/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
ASM

ASM - 直近成績

COV
2-0
GOR
2-3
LEH
0-1
GOR
4-1
OM
2-0
得点（失点）
10/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

パリ・サンジェルマンドローモナコ
2
1
2
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
1
モナコ badge
モナコ
ASM
3
終了
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
2
モナコ badge
モナコ
ASM
2
終了
チャンピオンズ リーグ
モナコ badge
モナコ
ASM
2
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
3
終了
リーグ・アン
モナコ badge
モナコ
ASM
1
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
0
終了
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
4
モナコ badge
モナコ
ASM
1
終了
10得点9
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
リールリールLIL
321052+37
2
モナコモナコASM
220030+36
3
パリFCパリFCPAR
211030+34
4
リヨンリヨンOL
211031+24
5
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
211054+14
6
トロワトロワTRO
211021+14
7
ランスランスRCL
210164+23
8
マルセイユマルセイユOM
210142+23
9
アンジェアンジェSCO
21013303
10
ストラスブールストラスブールSTR
210125-33
11
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
20204402
12
ブレストブレストB29
20204402
13
ル・マンル・マンLEM
201145-11
14
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
201112-11
15
ロリアンロリアンFCL
201112-11
16
トゥールーズトゥールーズTFC
301225-31
17
ニースニースNCE
201103-31
18
オセールオセールAJA
200238-50
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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