プロ野球開幕戦2026のチケット購入情報 発売日・一般販売スケジュール入手方法は？

2026年のプロ野球シーズンがいよいよ開幕を迎える。各球団の開幕戦は、シーズンの行方を占う重要な一戦であると同時に、毎年高い注目を集める人気カードだ。

そんな開幕戦のチケットは例年争奪戦となり、先行販売や一般発売のスケジュールを把握しておくことが重要となる。ファンクラブ先行やプレイガイド抽選など、複数の販売ルートが用意されているため、事前準備が結果を左右する。

本記事では、2026年プロ野球開幕戦のチケット販売情報について紹介する。

プロ野球2026の開幕戦はいつ？

2026年のプロ野球シーズンは、3月27日(金)にセ・リーグ、パ・リーグ同時に開幕する。各球団が一斉にシーズン初戦を迎えるこの日は、毎年大きな注目を集める一日となる。

セ・リーグでは巨人対阪神、DeNA対ヤクルト、広島対中日といった注目カードが組まれており、いずれもナイトゲームで開催予定。一方、パ・リーグでもロッテ対西武、オリックス対楽天、ソフトバンク対日本ハムといった開幕カードが並び、各地で熱戦が期待される。

なお、日本ハムは本拠地エスコンフィールドHOKKAIDOでのホーム開幕戦を3月31日(火)に予定しており、開幕カードとは別日程での開催となる点も押さえておきたい。

リーグ 対戦カード 球場 開始時間 セ・リーグ 巨人 vs 阪神 東京ドーム 18:15 セ・リーグ DeNA vs ヤクルト 横浜スタジアム 18:30 セ・リーグ 広島 vs 中日 マツダスタジアム 18:00 パ・リーグ ロッテ vs 西武 ZOZOマリンスタジアム 18:30 パ・リーグ オリックス vs 楽天 京セラドーム大阪 18:30 パ・リーグ ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 18:30

プロ野球2026開幕戦のチケット販売スケジュールは？

2026年のプロ野球開幕戦(3月27日開催)のチケットは、各球団ごとに2026年1月から2月にかけて順次販売がスタートしている。例年通り、ファンクラブ先行やプレイガイド抽選を経て一般販売へと進む流れとなっており、早い段階で完売となるケースも多い。

セ・リーグでは、読売ジャイアンツが2月9日からプレオーダー抽選を実施し、2月14日から一般販売を開始。横浜DeNAベイスターズもファンクラブ先行を経て2月21日から一般販売が行われている。広島東洋カープは3月1日からオンライン販売をスタートし、「仮想待合室」を導入するなど混雑対策が取られている点も特徴的だ。

一方、パ・リーグでは福岡ソフトバンクホークスが1月末から先行抽選を開始し、2月22日から一般販売へ移行。千葉ロッテマリーンズやオリックス・バファローズも2月中旬から下旬にかけて一般販売が行われており、開幕戦チケットは各球団で争奪戦となっている。

すでに完売している試合については、各球団が提供する公式リセールサービスの利用が有力な選択肢となる。日本ハム、西武、ロッテ、オリックスでは公認リセールが2月からスタートしており、巨人やソフトバンクでも独自のリセール機能が用意されている。

また、試合直前には関係者席の開放などによる追加販売(いわゆる放流)が行われることもあるため、直前まで公式サイトをチェックしておきたい。なお、SNSや非公式サイトでの高額転売はトラブルのリスクがあるため、球団が推奨する正規ルートでの購入が基本となる。

球団 先行販売 一般販売 特徴 読売ジャイアンツ 2月9日〜(抽選) 2月14日11:00〜 イープラスでプレオーダー実施 横浜DeNA 2月16日〜(先着) 2月21日12:00〜 FCステージ別販売 広島 3月1日〜(オンライン) 3月6日〜(窓口) 仮想待合室導入 ソフトバンク 1月31日〜(抽選) 2月22日10:00〜 段階的先着販売あり ロッテ — 2月25日〜 公式サイトで販売 オリックス — 2月18日〜25日頃 日程に幅あり

チケット流通サービスの活用

多くのユーザー数を抱える『チケジャム』でも、大型公演のチケットが取り扱われるケースがある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示し、譲渡を募る方法も用意されている。

利用時の注意点

『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムでのリクエスト手順

チケジャム公式サイトにアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

プロ野球2026はどこで見られる？

2026年シーズンのプロ野球は、テレビ中継に加えて複数のネット配信サービスで視聴可能となっている。各球団ごとに放送・配信の権利が分かれているため、「どこで見られるのか分かりにくい」と感じている人も少なくない。

特に近年はDAZNやパ・リーグTV、球団公式サービスなどの普及により、スマホやPCでも手軽に試合を楽しめる環境が整っている。一方で、すべての試合を1つのサービスで網羅するのは難しく、視聴スタイルに応じた選択が重要となる。

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

プロ野球2026のおすすめ視聴方法

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DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

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