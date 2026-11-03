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AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logo浦項スティーラーズ
team-logoガンバ大阪
2026-27 ACLエリートをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月4日】浦項スティーラーズvsガンバ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜ACLエリートリーグステージ第4節

AFCチャンピオンズリーグエリート
浦項スティーラーズ 対 ガンバ大阪
浦項スティーラーズ
ガンバ大阪

【ACLエリート放送予定】AFCチャンピオンズリーグエリート・リーグステージ第4節、浦項スティーラーズ対ガンバ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年11月4日(木)に行われる2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第4節で、浦項スティーラーズとガンバ大阪が対戦する。

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本記事では、浦項スティーラーズvsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

浦項スティーラーズvsガンバ大阪｜試合スケジュール・キックオフ時間

ACLエリートリーグステージ第4節の浦項スティーラーズvsガンバ大阪は、11月4日(木)に韓国にある浦項のホーム、スティールヤードで開催される。

  • 大会：ACLエリート・リーグステージ第4節
  • 日時：2026年11月4日(木) 19:00キックオフ(日本時間)
  • 対戦：浦項スティーラーズ vs ガンバ大阪
  • 会場：スティールヤード(韓国)
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浦項スティーラーズvsガンバ大阪｜テレビ放送・ネット配信予定

ACLエリート・リーグステージ第4節浦項スティーラーズvsガンバ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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シーズンを通してACLエリートを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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浦項スティーラーズvsガンバ大阪｜チーム情報

浦項スティーラーズ vs ガンバ大阪 予想スタメン

マネージャー

  • T. Park

成績

POH

POH - 直近成績

JDT
0-2
FCA
0-0
ULS
2-2
KAN
3-0
JEJ
1-1
得点（失点）
3/8
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
GOS

GOS - 直近成績

SSP
2-2
AVF
1-2
KSF
2-2
BUN
1-1
MAZ
0-0
得点（失点）
7/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

浦項スティーラーズドローガンバ大阪
2
1
1
AFCチャンピオンズリーグ2
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
2
浦項スティーラーズ badge
浦項スティーラーズ
POH
1
終了
AFCチャンピオンズリーグ2
浦項スティーラーズ badge
浦項スティーラーズ
POH
1
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
1
終了
AFCチャンピオンズリーグエリート
浦項スティーラーズ badge
浦項スティーラーズ
POH
2
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
終了
AFCチャンピオンズリーグエリート
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
浦項スティーラーズ badge
浦項スティーラーズ
POH
3
終了
7得点3
2.5 得点以上の試合2/4
両チームとも得点を挙げた2/4

順位表

AFC Champions League Elite East

#PFA+/-勝点直近成績
1
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
440083+512
2
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
3300111+109
3
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
321083+57
4
柏レイソル柏レイソルKAR
421183+57
5
上海海港上海海港SHT
42111310+37
6
ジョホール・ダルル・タクジムジョホール・ダルル・タクジムJDT
421163+37
7
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
421163+37
8
全北現代モータース全北現代モータースJEO
421165+17
9
北京国安北京国安BEI
4211101007
10
大田ハナシチズン大田ハナシチズンDAE
411224-24
11
コンアン・ハノイコンアン・ハノイCAN
411247-34
12
ポートFCポートFCTPF
4103914-53
13
ブリーラム・ユナイテッドブリーラム・ユナイテッドBUN
302123-12
14
ラーチャブリーFCラーチャブリーFCRAT
4013610-41
15
浦項スティーラーズ浦項スティーラーズPOH
300318-70
16
ニューカッスル・ジェッツニューカッスル・ジェッツNEW
4004619-130
ラウンド8出場権

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