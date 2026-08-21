ノッティンガム・フォレストvsリーズはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節で、ノッティンガム・フォレストとリーズ・ユナイテッドが対戦する。

リーズには日本代表MF田中碧が所属しており、新シーズンの開幕戦でどのようなパフォーマンスを見せるのか注目が集まる。

本記事では、ノッティンガム・フォレストvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ノッティンガム・フォレストvsリーズはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、ノッティンガム・フォレストvsリーズ・ユナイテッドは、2026年8月22日(土)にノッティンガム・フォレストの本拠地シティ・グラウンドで開催される。

キックオフは現地時間22日(土)15:00、日本時間では同日23:00を予定。日本からも土曜日の夜に観戦しやすい時間帯での開催となる。

リーズには日本代表MF田中碧が所属。新シーズンの開幕戦で出場機会を得られるか、そしてプレミアリーグの舞台でどのようなパフォーマンスを見せるかにも注目が集まる。

項目 内容 対戦カード ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッド 大会 プレミアリーグ第1節 日程 2026年8月22日(土) 日本時間 23:00キックオフ 現地時間 15:00キックオフ 会場 シティ・グラウンド

ノッティンガム・フォレストvsリーズのテレビ放送・ネット配信予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、ノッティンガム・フォレストvsリーズ・ユナイテッドは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年8月22日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスでの中継予定はない。また、地上波・BS・CSでのテレビ放送も予定されていないため、日本で本試合を視聴する場合はU-NEXTサッカーパックを利用することになる。

放送・配信サービス 中継予定 配信時間 U-NEXT「サッカーパック」 ○ 独占ライブ配信 2026/8/22(土) 23:00～ DAZN × － ABEMA × － SPOTV NOW × － 地上波 × － BS・CS × －

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。