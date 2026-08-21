ノッティンガム・フォレストvsリーズはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節で、ノッティンガム・フォレストとリーズ・ユナイテッドが対戦する。
リーズには日本代表MF田中碧が所属しており、新シーズンの開幕戦でどのようなパフォーマンスを見せるのか注目が集まる。
本記事では、ノッティンガム・フォレストvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
ノッティンガム・フォレストvsリーズはいつ？何時から？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、ノッティンガム・フォレストvsリーズ・ユナイテッドは、2026年8月22日(土)にノッティンガム・フォレストの本拠地シティ・グラウンドで開催される。
キックオフは現地時間22日(土)15:00、日本時間では同日23:00を予定。日本からも土曜日の夜に観戦しやすい時間帯での開催となる。
リーズには日本代表MF田中碧が所属。新シーズンの開幕戦で出場機会を得られるか、そしてプレミアリーグの舞台でどのようなパフォーマンスを見せるかにも注目が集まる。
項目
内容
対戦カード
ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッド
大会
プレミアリーグ第1節
日程
2026年8月22日(土)
日本時間
23:00キックオフ
現地時間
15:00キックオフ
会場
シティ・グラウンド
ノッティンガム・フォレストvsリーズのテレビ放送・ネット配信予定は？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、ノッティンガム・フォレストvsリーズ・ユナイテッドは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。
試合は日本時間2026年8月22日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。
なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスでの中継予定はない。また、地上波・BS・CSでのテレビ放送も予定されていないため、日本で本試合を視聴する場合はU-NEXTサッカーパックを利用することになる。
放送・配信サービス
中継予定
配信時間
○ 独占ライブ配信
2026/8/22(土) 23:00～
DAZN
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ABEMA
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SPOTV NOW
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地上波
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BS・CS
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。