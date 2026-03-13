フィリピンのレジェンドボクサー、ノニト・ドネアの次戦に注目が集まっている。4階級制覇王者として長年世界トップ戦線で活躍してきたドネアは、40歳を超えた現在もなお世界タイトル戦線に名を連ねる数少ないベテランファイターの一人だ。

本記事では、ドネアの次戦について紹介する。

ドネアの次戦はいつ？試合日程・対戦相手は？

ノニト・ドネアの次戦は2026年3月15日(日)に開催される予定だ。試合会場は神奈川県横浜市の横浜BUNTAIで、日本人ボクサー増田陸(帝拳ジム)との対戦が組まれている。

この試合はWBA世界バンタム級挑戦者決定戦として行われる重要な一戦。勝者は現WBA世界バンタム級王者・堤聖也への挑戦権を獲得する可能性が高く、世界タイトル戦線に直結する注目カードとなっている。

43歳のレジェンドであるドネアは、長年世界トップ戦線で活躍してきた経験と伝家の宝刀である左フックを武器にリングに上がる。一方の増田は強烈な左ストレートを武器とする若き強打者で、日本ボクシング界でも注目される存在だ。

両者はともに直近でWBA王者の堤聖也に敗れており、再起とリベンジを懸けた一戦という意味でも大きな意味を持つ試合となる。ベテランの技巧と経験が勝るのか、それとも若さと勢いが上回るのか。世界タイトル挑戦権を巡る一戦として、大きな注目を集めている。

項目 内容 試合日程 2026年3月15日(日) 対戦カード ノニト・ドネア vs 増田陸 試合形式 WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 会場 横浜BUNTAI 大会名 U-NEXT BOXING.5

ドネアの次戦の放送・配信予定は？

ノニト・ドネアと増田陸によるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は、動画配信サービスU-NEXTで独占ライブ配信される。地上波テレビやBS・CSでの放送予定はなく、本試合を含む興行はU-NEXTのみで視聴可能となっている。

配信は2026年3月15日(日)15:30からスタート予定。大会は16:00頃に開始され、メインカードとして組まれているドネア対増田の一戦は19:00頃に行われると見込まれている。

また、ライブ配信終了後には見逃し配信も実施される予定で、配信期間は2026年5月4日(月)23:59まで。リアルタイムで視聴できない場合でも、後から試合を視聴することが可能だ。

視聴にはU-NEXTの月額プランへの加入が必要となるが、追加のチケット購入(PPV)は不要。月額会員であれば追加料金なしで視聴できる。また、U-NEXTの31日間無料トライアル期間中でも本試合を視聴することが可能となっている。

項目 内容 配信サービス U-NEXT（独占ライブ配信） ライブ配信開始 2026年3月15日(日) 15:30 大会開始 2026年3月15日(日) 16:00頃 ドネア戦開始目安 19:00頃 見逃し配信 準備でき次第 〜 2026年5月4日(月)23:59 視聴料金 月額2,189円（税込）※追加PPVなし 無料トライアル 31日間無料トライアルでも視聴可能 テレビ放送 なし

U-NEXTの視聴方法

ドネアの次戦が行われる「U-NEXT BOXING.5」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください