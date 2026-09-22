【9月23日・25日】長崎ヴェルカ対島根スサノオマジックのテレビ放送・ネット配信予定・ティップオフ時間｜B.LEAGUE 2026-27

りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIERで、長崎ヴェルカと島根スサノオマジックが対戦する。

本記事では、長崎ヴェルカ対島根スサノオマジックをどこで見られるのか、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

長崎ヴェルカ対島根スサノオマジック｜試合スケジュール・ティップオフ時間

「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER」で、長崎ヴェルカと島根スサノオマジックが対戦する。

試合は2026年9月23日(水・祝)と9月25日(金)の2試合が予定されており、両日とも19:05にティップオフ。会場はいずれも長崎ヴェルカのホーム、ハピネスアリーナとなっている。

試合スケジュールは以下の通り。

試合 日程 ティップオフ 会場 GAME 1 2026年9月23日(水・祝) 19:05 ハピネスアリーナ GAME 2 2026年9月25日(金) 19:05 ハピネスアリーナ

長崎ヴェルカ対島根スサノオマジック｜テレビ放送・ネット配信予定

「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER」の長崎ヴェルカ対島根スサノオマジックは、NHK BSのテレビ放送に加え、バスケットLIVE、U-NEXT、DAZN、バスケットLIVE for Prime Videoなどでライブ配信される。

GAME 1は2026年9月23日(水・祝)19:05にティップオフ。NHK BSで19:05から生中継されるほか、各ネット配信サービスでも試合開始に合わせてライブ配信される。

GAME 2は9月25日(金)19:05にティップオフ予定。テレビ中継の予定はないが、ネット配信ではライブ視聴が可能だ。

放送・配信予定は以下の通り。

サービス GAME 1

9月23日(水・祝) GAME 2

9月25日(金) 放送・配信時間 NHK BS 〇 － 19:05～ バスケットLIVE 〇 〇 19:05～ U-NEXT 〇 〇 19:05～ DAZN 〇 〇 19:05～ バスケットLIVE for Prime Video 〇 〇 19:05～

GAME 1をテレビで視聴する場合はNHK BS、両試合をライブでチェックする場合は各ネット配信サービスが選択肢となる。

Bリーグのおすすめ視聴方法

前述のとおり、「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27シーズン」は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではB.LEAGUE PREMIER(旧B1)のポストシーズンを含む全試合に加え、B.LEAGUE ONE(旧B2)の全試合を見放題ライブ配信。見逃し配信にも対応しており、月額プラン加入者は追加料金なしで対象試合を視聴できる。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)。初めて利用する場合は31日間無料トライアルが用意されており、無料期間中でもBリーグの対象試合を視聴可能だ。また、月額プランでは毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。