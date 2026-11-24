3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円 期間限定でお得に登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

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Amazonのオーディオブック配信サービス『Audible(オーディブル)』では、最初の3カ月間の月額料金が99円となるキャンペーンを実施している。

本記事では、Audibleの割引キャンペーンの内容や対象者、Amazonギフトカードの受け取り方法、登録方法を紹介する。

Audibleが3カ月間月額99円に！キャンペーンはいつまで？

『Audible』では、2026年12月23日(水)23:59までの期間限定で、通常月額1,500円(税込)のプレミアムプランを最初の3カ月間、月額99円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

通常3カ月間で4,500円かかるところ、キャンペーン期間中に登録すると合計297円で利用でき、4,203円お得だ。さらに、対象者には500円分のAmazonギフトカードがプレゼントされる。

項目 内容 キャンペーン期間 2026年11月17日(火)10:00～12月23日(水)23:59 対象プラン プレミアムプラン 通常料金 月額1,500円 キャンペーン料金 月額99円(最初の3カ月間) 3カ月間の合計料金 297円(通常4,500円) 割引額 4,203円 登録特典 500円分のAmazonギフトカード 割引期間終了後 月額1,500円

※料金はすべて税込。

※対象者限定のキャンペーン。

※4カ月目以降は解約しない限り通常料金で自動更新されます。

Audibleの月額99円キャンペーンの対象者は？

今回のキャンペーンは、申込画面に3カ月間月額99円のキャンペーンが表示される方が対象となる。過去にAudibleを利用していた方でも対象となる場合がある。ただし、直近14カ月間にAudibleの割引キャンペーンなどを2回以上利用した方は対象外となる。参加は1人1回までで、30日間無料体験やその他のAudibleのキャンペーンとの併用はできない。

自分が対象となるかどうかは、Amazonアカウントにログインした状態で『Audible』の申込画面を確認しよう。

500円分のAmazonギフトカードはいつもらえる？

キャンペーンの対象者には、2027年1月31日(日)までに500円分のAmazonギフトカードがEメールで送付される。

3カ月間の利用料金297円を上回る金額のギフトカードがもらえるため、Amazonでの買い物にも活用できる。

なお、AmazonギフトカードはAudibleの月額料金やオーディオブックの購入には利用できない。

Audibleとは？どんな本が聴ける？

『Audible』は、プロの声優や俳優、ナレーターによる本の朗読を楽しめるAmazonのオーディオブック配信サービスだ。

プレミアムプランでは、小説やビジネス書、自己啓発書、ライトノベル、ポッドキャストなど数十万以上の対象作品が聴き放題となる。スマートフォンなどで利用でき、作品をダウンロードすればオフラインでも再生できるため、通勤・通学中や家事、運動中などにもおすすめだ。

Audibleにはプレミアムプランとスタンダードプランの2種類があるが、今回のキャンペーンは聴き放題のプレミアムプランが対象となる。

プラン 月額料金(税込) 内容 プレミアムプラン 1,500円 数十万以上の対象作品が聴き放題 スタンダードプラン 880円 全作品から毎月1冊を選べる

Audibleの月額99円キャンペーンの登録方法は？

Audibleの割引キャンペーンを利用するには、12月23日(水)23:59までに登録手続きを行う必要がある。

Audibleのキャンペーンページにアクセス Amazonアカウントにログイン 最初の3カ月間が月額99円となるオファーを選択 支払い方法とキャンペーン内容を確認して登録完了 Audibleアプリをダウンロードし、ログインして利用開始

3カ月間のみ利用する場合、4カ月目の料金が発生する前に退会手続きを行おう。

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