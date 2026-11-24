3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円 期間限定でお得に登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円 期間限定でお得に登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

Amazonの電子書籍読み放題サービス『Kindle+』(旧Kindle Unlimited)では、最初の3カ月間を99円で利用できるブラックフライデーキャンペーンを実施している。

本記事では、Kindle Unlimitedのキャンペーン内容や対象者、登録方法を紹介する。

Kindle Unlimitedが3カ月99円に！キャンペーンはいつまで？

『Kindle+』では、2026年12月7日(月)23:59までの期間限定で、最初の3カ月間を合計99円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

通常料金は月額980円(税込)で、3カ月間利用すると2,940円かかる。今回のキャンペーンでは2,841円お得となり、1カ月あたり33円で利用できる計算だ。

なお、割引オファーの加入ページは対象者のみに表示される。

項目 内容 キャンペーン期間 2026年12月7日(月)23:59まで 通常料金 月額980円 キャンペーン料金 3カ月99円 割引額 2,841円(約97%OFF) 割引期間終了後 4カ月目から月額980円

※料金はすべて税込。

※対象者限定のキャンペーン。

※3カ月間の利用期間終了後は解約しない限り通常料金で自動更新されます。

Kindle Unlimitedの3カ月99円キャンペーンの対象者は？

今回のブラックフライデーキャンペーンは対象者限定となっている。初めて登録する方だけでなく、過去にKindle Unlimitedを利用していた方も、利用履歴によっては対象となる場合がある。

自分が対象となっているかは、Amazonアカウントにログインした状態で『Kindle+』の登録ページにアクセスすることで確認できる。「最初の3カ月99円」のプランが表示されていれば申し込み可能だ。

30日間無料体験が表示される場合もあるが、無料体験終了後も2カ月間利用するなら99円のキャンペーンの方がお得だ。

プラン 料金 通常プラン(3カ月間) 2,940円 30日間無料体験＋通常料金2カ月分 1,960円 3カ月99円キャンペーン 99円

※料金はすべて税込。

Kindle Unlimited(Kindle+)とは？どんな本が読める？

Amazonの電子書籍読み放題サービス『Kindle+』は、2026年10月にKindle Unlimitedから名称を変更した。月額980円(税込)でマンガや小説、雑誌、ビジネス書、実用書など、数百万冊の対象作品が読み放題となる。

専用のKindle端末を持っていなくても、スマートフォンやタブレット、パソコンで利用可能だ。Kindle無料アプリなどから対象作品を読むことができる。

Kindle Unlimitedの3カ月99円キャンペーンの登録方法は？

『Kindle+』の3カ月99円キャンペーンを利用するには、12月7日(月)23:59までに登録する必要がある。

Kindle+の3カ月99円キャンペーンページにアクセス Amazonアカウントにログイン 3カ月99円のキャンペーンプランを選択 支払い方法と料金を確認して登録完了

3カ月間のみ利用したい場合は、次回更新日までにメンバーシップの解約手続きを行おう。期間途中で解約手続きをしても、登録済みの期間が終了するまでは読み放題を利用できる。

Amazonブラックフライデー2026の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。