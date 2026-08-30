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Yuta Tokuma

【8月31日】モナコvsマルセイユのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第2節

モナコ 対 マルセイユ
リーグ・アン
モナコ
マルセイユ

2026-27リーグアン第2節、モナコ対マルセイユのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026-27シーズンのリーグアン第2節が日本時間2026年8月31日(月)に開催され、南野拓実が所属するモナコとマルセイユが対戦する。

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本記事では、モナコvsマルセイユの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

モナコvsマルセイユ｜試合日程・キックオフ時間

モナコvsマルセイユは、日本時間8月31日(月)にモナコのホーム、スタッド・ルイ・ドゥで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第2節
  • 日時：2026年8月31日(月) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：モナコvsマルセイユ
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ
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モナコvsマルセイユ｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第2節のモナコvsマルセイユは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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モナコvsマルセイユ　チーム情報

モナコ vs マルセイユ 予想スタメン

4-2-3-1
モナコ crest
モナコ
ASM
フォーメーション
マルセイユ crest
マルセイユ
OM
4-3-3
1ルーカス・フラデツキー72サディブ・サネ2ヴァンデルソン20フラビオ・ナジーニョ3エリック・ダイアー15ラミン・カマラ10アレクサンドル・ゴロヴィン6デニス・ザカリア17スタニス・イドゥンボ28ママドゥ・クリバリ29パリス・ブルナー12ジェフリー・デ・ランゲ19ジョフレイ・コンドビア4コンラッド・イーガン＝ライリー33エメルソン22ティモシー・ウェア7アンヘル・ゴメス23ピエール＝エミール・ホイビュア8ヒマド・アブデリ77アミーヌ・アリ14イゴール・パイシャオン9アミーヌ・グイリ
マルセイユ crest
マルセイユ
OM
4-2-3-1
モナコ

先発メンバー

マルセイユ

マネージャー

  • フィリペ・ルイス
  • ブルーノ・ジェネジオ

成績

ASM

ASM - 直近成績

LIV
2-3
COV
2-0
GOR
2-3
LEH
0-1
GOR
4-1
得点（失点）
11/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
OM

OM - 直近成績

NOL
2-1
SHA
3-0
ATH
3-1
ATM
1-2
STR
4-0
得点（失点）
13/4
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

モナコドローマルセイユ
2
1
2
リーグ・アン
モナコ badge
モナコ
ASM
2
マルセイユ badge
マルセイユ
OM
1
終了
リーグ・アン
マルセイユ badge
マルセイユ
OM
1
モナコ badge
モナコ
ASM
0
終了
リーグ・アン
モナコ badge
モナコ
ASM
3
マルセイユ badge
マルセイユ
OM
0
終了
リーグ・アン
マルセイユ badge
マルセイユ
OM
2
モナコ badge
モナコ
ASM
1
終了
リーグ・アン
マルセイユ badge
マルセイユ
OM
2
モナコ badge
モナコ
ASM
2
終了
8得点6
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
リールリールLIL
211042+24
2
リヨンリヨンOL
211031+24
3
トロワトロワTRO
211021+14
4
マルセイユマルセイユOM
110040+43
5
ランスランスRCL
210164+23
6
モナコモナコASM
110010+13
7
アンジェアンジェSCO
21013303
8
ストラスブールストラスブールSTR
210125-33
9
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
20204402
10
ブレストブレストB29
20204402
11
ル・マンル・マンLEM
10102201
12
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
10102201
13
ニースニースNCE
10100001
14
パリFCパリFCPAR
10100001
15
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
201112-11
16
ロリアンロリアンFCL
201112-11
17
トゥールーズトゥールーズTFC
201124-21
18
オセールオセールAJA
200238-50
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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