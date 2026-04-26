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Yuta Tokuma

【4月26日】ACミランvsユヴェントスのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第34節

セリエ A
ACミラン 対 ユヴェントス
ACミラン
ユヴェントス

セリエA 2025−26第34節、ACミラン対ユヴェントスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年4月26日(日)に行われる2025-26シーズンのセリエA第34節で、ACミランとユヴェントスが対戦する。

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本記事では、ACミランvsユヴェントスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ACミランvsユヴェントス｜試合日程・キックオフ時間

ACミランvsユヴェントスは、日本時間4月26日(日)にACミランのホーム、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第34節
  • 日時：2026年4月26日(日)20:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ACミラン vs ユヴェントス
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

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ACミランvsユヴェントス｜放送・配信予定

セリエA第節のACミランvsユヴェントスは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ACミランvsユヴェントスのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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ACミランvsユヴェントス チーム情報

ACミラン vs ユヴェントス 予想スタメン

ACミランHome team crest

3-5-2

フォーメーション

3-4-3

Home team crestJUV
16
マイク・メニャン
46
マッテオ・ガッビア
31
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
23
フィカヨ・トモリ
14
ルカ・モドリッチ
19
ユスフ・フォファナ
56
アレクシス・サーレマーケルス
12
アドリアン・ラビオ
33
ダヴィデ・バルテサーギ
10
ラファエル・レオン
11
クリスティアン・プリシッチ
16
ミケーレ・ディ・グレゴリオ
15
ピエール・カルル
3
ブレーメル
6
ロイド・ケリー
27
アンドレア・カンビアーゾ
22
ウェストン・マッケニー
5
マヌエル・ロカテッリ
19
ケフラン・テュラム
10
ケナン・ユルディズ
30
ジョナサン・デイヴィッド
7
フランシスコ・コンセイソン

3-4-3

JUVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マッシミリアーノ・アッレグリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルチアーノ・スパレッティ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

MIL
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

JUV
-直近成績

ゴールを許す
7/1
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

MIL

直近の 5 試合

JUV

1

Win

3

引分け

1

Win

2

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表