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JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴は年間プランがおすすめ
Tsutomu Maeda

8月8日のJリーグ開催試合一覧・テレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間

J1 リーグ
J2 リーグ
J3 リーグ
名古屋グランパス 対 清水エスパルス
名古屋グランパス
清水エスパルス
セレッソ大阪 対 ファジアーノ岡山
セレッソ大阪
ファジアーノ岡山
柏レイソル 対 水戸ホーリーホック
柏レイソル
水戸ホーリーホック
FC東京 対 FC町田ゼルビア
FC東京
FC町田ゼルビア
アビスパ福岡 対 ヴィッセル神戸
アビスパ福岡
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島 対 ジェフユナイテッド千葉
サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉
北海道コンサドーレ札幌 対 徳島ヴォルティス
北海道コンサドーレ札幌
徳島ヴォルティス
藤枝MYFC 対 ベガルタ仙台
藤枝MYFC
ベガルタ仙台
ヴァンラーレ八戸 対 カターレ富山
ヴァンラーレ八戸
カターレ富山
テゲバジャーロ宮崎 対 横浜FC
テゲバジャーロ宮崎
横浜FC
大分トリニータ 対 湘南ベルマーレ
大分トリニータ
湘南ベルマーレ
ジュビロ磐田 対 ブラウブリッツ秋田
ジュビロ磐田
ブラウブリッツ秋田
RB大宮アルディージャ 対 アルビレックス新潟
RB大宮アルディージャ
アルビレックス新潟
サガン鳥栖 対 ヴァンフォーレ甲府
サガン鳥栖
ヴァンフォーレ甲府
SC相模原 対 ロアッソ熊本
SC相模原
ロアッソ熊本
AC長野パルセイロ 対 レノファ山口FC
AC長野パルセイロ
レノファ山口FC
FC琉球 対 ギラヴァンツ北九州
FC琉球
ギラヴァンツ北九州
ガイナーレ鳥取 対 FC大阪
ガイナーレ鳥取
FC大阪
鹿児島ユナイテッドFC 対 ザスパ群馬
鹿児島ユナイテッドFC
ザスパ群馬
高知ユナイテッドSC 対 松本山雅FC
高知ユナイテッドSC
松本山雅FC

2026年8月8日(土)に行われる2026-27シーズン明治安田Jリーグ(J1・J2・J3)の開催試合一覧は？キックオフ時刻やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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明治安田Jリーグは、2026年8月8日(土)に開幕節の試合が行われる。

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本記事では、8月8日のJリーグ開催試合一覧やキックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

Jリーグ2026-27 J1・J2・J3開幕節の日程は？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、J1が2026年8月7日(金)、J2・J3が翌8日(土)に開幕。9日(日)まで第1節の試合が各地で行われる。

  • J1：2026年8月7日(金)～9日(日)
  • J2：2026年8月8日(土)・9日(日)
  • J3：2026年8月8日(土)・9日(日)

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【8月8日】Jリーグの開催試合一覧|キックオフ時間・テレビ放送予定

8月8日(土)に実施される試合は、開催前日時点でテレビ放送が告知されておらず。ネット『DAZN』でライブ＆見逃し配信が行われる予定となっている。

J1リーグ

対戦カードキックオフ時間放送・配信
柏レイソル vs 水戸ホーリーホック19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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FC東京 vs FC町田ゼルビア19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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名古屋グランパス vs 清水エスパルス19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉19:15DAZN(年間プランおすすめ)
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J2リーグ

対戦カードキックオフ時間放送・配信
北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス14:45DAZN(年間プランおすすめ)
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ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山18:30DAZN(年間プランおすすめ)
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藤枝MYFC vs ベガルタ仙台18:30DAZN(年間プランおすすめ)
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RB大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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ジュビロ磐田 vs ブラウブリッツ秋田19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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大分トリニータ vs 湘南ベルマーレ19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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テゲバジャーロ宮崎 vs 横浜FC19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府19:30DAZN(年間プランおすすめ)
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J3リーグ

対戦カードキックオフ時間放送・配信
SC相模原 vs ロアッソ熊本18:00DAZN(年間プランおすすめ)
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AC長野パルセイロ vs レノファ山口FC18:00DAZN(年間プランおすすめ)
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ガイナーレ鳥取 vs FC大阪19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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高知ユナイテッドSC vs 松本山雅FC19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパ群馬19:00DAZN(年間プランおすすめ)
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2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ3・J3・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

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