明治安田Jリーグは、2026年8月8日(土)に開幕節の試合が行われる。

本記事では、8月8日のJリーグ開催試合一覧やキックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

Jリーグ2026-27 J1・J2・J3開幕節の日程は？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、J1が2026年8月7日(金)、J2・J3が翌8日(土)に開幕。9日(日)まで第1節の試合が各地で行われる。

J1：2026年8月7日(金)～9日(日)

J2：2026年8月8日(土)・9日(日)

J3：2026年8月8日(土)・9日(日)

【8月8日】Jリーグの開催試合一覧|キックオフ時間・テレビ放送予定

8月8日(土)に実施される試合は、開催前日時点でテレビ放送が告知されておらず。ネット『DAZN』でライブ＆見逃し配信が行われる予定となっている。

J1リーグ

対戦カード キックオフ時間 放送・配信 柏レイソル vs 水戸ホーリーホック 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) FC東京 vs FC町田ゼルビア 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) 名古屋グランパス vs 清水エスパルス 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉 19:15 DAZN(年間プランおすすめ)

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J2リーグ

対戦カード キックオフ時間 放送・配信 北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス 14:45 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山 18:30 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) 藤枝MYFC vs ベガルタ仙台 18:30 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) RB大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) ジュビロ磐田 vs ブラウブリッツ秋田 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) 大分トリニータ vs 湘南ベルマーレ 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) テゲバジャーロ宮崎 vs 横浜FC 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府 19:30 DAZN(年間プランおすすめ)

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J3リーグ

対戦カード キックオフ時間 放送・配信 SC相模原 vs ロアッソ熊本 18:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) AC長野パルセイロ vs レノファ山口FC 18:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) ガイナーレ鳥取 vs FC大阪 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) 高知ユナイテッドSC vs 松本山雅FC 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

DMM×DAZNホーダイ(月額プランおすすめ) 鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパ群馬 19:00 DAZN(年間プランおすすめ)

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2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ3・J3・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可