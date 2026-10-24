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ブンデスリーガ
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2026-27ブンデスリーガを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月24日】マインツvsブレーメンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第7節

マインツ 対 ブレーメン
マインツ
ブレーメン
ブンデスリーガ

【佐野海舟ら所属】2026-27ブンデスリーガ第7節、マインツvsブレーメンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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DAZN

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第7節が、日本時間2026年10月24日(土)に開催。佐野海舟・川崎颯太が所属するマインツとブレーメンが対戦する。

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本記事では、マインツvsブレーメンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsブレーメン｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsブレーメンは、日本時間10月24日(土)にマインツのホーム、メ―ヴァ・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第7節
  • 日時：2026年10月24日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツvsブレーメン
  • 会場：メ―ヴァ・アレーナ
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マインツvsブレーメン｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第7節のマインツvsブレーメンは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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マインツvsブレーメンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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マインツvsブレーメン｜チーム情報

マインツ vs ブレーメン 予想スタメン

3-5-2
マインツ crest
マインツ
M05
page.match.formation.title
ブレーメン crest
ブレーメン
SVW
4-2-3-1
アレクサンダー・シュヴォロウアレクサンダー・シュヴォロウシュテファン・ポッシュシュテファン・ポッシュダニー・ダ・コスタダニー・ダ・コスタキャスパー・ポツルスキキャスパー・ポツルスキフィリップ・ムウェネフィリップ・ムウェネアントニー・カシアントニー・カシイ・ジェソンイ・ジェソンナディーム・アミリナディーム・アミリ佐野海舟佐野海舟フィリップ・ティーツフィリップ・ティーツシェラルド・ベッカーシェラルド・ベッカーカール・ハインカール・ハインマルコ・フリードルマルコ・フリードルオリヴィエ・デマンオリヴィエ・デマンアルトゥールアルトゥールアモス・ピーパーアモス・ピーパーteam-logoルドヴィト・ライスエレン・ディンクチエレン・ディンクチユーリ・レヒールユーリ・レヒールマルコ・グリュエルマルコ・グリュエルChukiChukiニクラス・フュルクルクニクラス・フュルクルク
ブレーメン crest
ブレーメン
SVW
3-5-2
マインツ

先発メンバー

ブレーメン

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー
  • D. Thioune

成績

M05

M05 - 直近成績

SGE
1-3
BMG
3-4
WMA
0-3
B04
3-4
S04
0-1
得点（失点）
12/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
SVW

SVW - 直近成績

RBL
3-1
KOE
1-1
FCA
3-2
BVB
2-2
SCP
2-2
得点（失点）
11/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
5/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マインツドローブレーメン
1
1
3
ブンデスリーガ
ブレーメン badge
ブレーメン
SVW
0
マインツ badge
マインツ
M05
2
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
1
ブレーメン badge
ブレーメン
SVW
1
終了
ブンデスリーガ
ブレーメン badge
ブレーメン
SVW
1
マインツ badge
マインツ
M05
0
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
1
ブレーメン badge
ブレーメン
SVW
2
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
0
ブレーメン badge
ブレーメン
SVW
1
終了
4得点5
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バイエルンバイエルンFCB
6420225+1714
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
6420114+714
3
フライブルクフライブルクSCF
6411156+913
4
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
6411169+713
5
マインツマインツM05
63121410+410
6
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
63121211+110
7
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
63031611+59
8
ブレーメンブレーメンSVW
6231121209
9
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
6303615-99
10
アウクスブルクアウクスブルクFCA
62221612+48
11
フランクフルトフランクフルトSGE
62221016-68
12
ケルンケルンKOE
6213811-37
13
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
62041114-36
14
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
72051013-36
15
シャルケ04シャルケ04S04
612347-35
16
パーダーボルンパーダーボルンSCP
612359-45
17
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
6123517-125
18
ボルシアMGボルシアMGBMG
71061122-113
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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