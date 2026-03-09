日本時間2026年3月10日(火)に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16で、FC町田ゼルビアと江原FCが対戦する。

本記事では、FC町田ゼルビアvs江原FCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC町田ゼルビアvs江原FC｜試合日程・キックオフ時間

FC町田ゼルビアvs江原FCは、日本時間3月10日(火)に町田のホーム、町田市立陸上競技場で開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16

日時：2026年3月10日(火)19:00キックオフ／日本時間

対戦：FC町田ゼルビア vs 江原FC

会場：町田市立陸上競技場

FC町田ゼルビアvs江原FC｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16のFC町田ゼルビアvs江原FCは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC町田ゼルビアvs江原FCのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額最安値！W杯も全試合視聴可能！ポイント付与でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

FC町田ゼルビアvs江原FC チーム情報

FC町田ゼルビア vs 江原FC 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー 黒田剛 予想スタメン 控え選手 マネージャー K. Chung

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

MAZ 直近の 2 試合 GAN 1 Win 1 Draw 0 勝利 江原FC 0 - 0 FC町田ゼルビア

江原FC 1 - 3 FC町田ゼルビア 3 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 1/2

順位表