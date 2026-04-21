日本時間2026年4月22日(水)に行われる2025-26シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝で、JリーグのFC町田ゼルビアとUAEのシャバブ・アル・アハリが対戦する。

本記事では、町田vsアル・アハリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリ｜試合日程・キックオフ時間

FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリは、日本時間4月22日(水)にサウジアラビア・ジッダにある、プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝

日時：2026年4月22日(水)1:15キックオフ／日本時間

対戦：FC町田ゼルビア vs シャバブ・アル・アハリ

会場：プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム

FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリ｜放送・配信予定

ACLE準決勝のFC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリは『DAZN』がライブ配信を行う。また、町田vsシャバブ・アル・アハリの試合は『DAZN Freemium』の対象となっており、無料で視聴できる。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリ チーム情報

FC町田ゼルビア vs シャバブアルアーリドバイFC 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー 黒田剛 予想スタメン 控え選手 マネージャー P. Sousa

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表