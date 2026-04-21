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AFCチャンピオンズリーグエリート
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町田vsシャバブ・アル・アハリを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【4月22日】FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート準決勝

AFCチャンピオンズリーグエリート
FC町田ゼルビア 対 シャバブアルアーリドバイFC
FC町田ゼルビア
シャバブアルアーリドバイFC

2025-26シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝、FC町田ゼルビア対シャバブ・アル・アハリのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年4月22日(水)に行われる2025-26シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝で、JリーグのFC町田ゼルビアとUAEのシャバブ・アル・アハリが対戦する。

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本記事では、町田vsアル・アハリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリ｜試合日程・キックオフ時間

FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリは、日本時間4月22日(水)にサウジアラビア・ジッダにある、プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝
  • 日時：2026年4月22日(水)1:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：FC町田ゼルビア vs シャバブ・アル・アハリ
  • 会場：プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム

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FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリ｜放送・配信予定

ACLE準決勝のFC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリは『DAZN』がライブ配信を行う。また、町田vsシャバブ・アル・アハリの試合は『DAZN Freemium』の対象となっており、無料で視聴できる。

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FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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FC町田ゼルビアvsシャバブ・アル・アハリ チーム情報

FC町田ゼルビア vs シャバブアルアーリドバイFC 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Sousa

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
3/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

ALA
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表