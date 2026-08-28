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Yuta Tokuma

【8月29日】リールvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第2節

リール 対 パリ・サンジェルマン
リール
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン

2026-27リーグアン第2節、リール対パリ・サンジェルマンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026-27シーズンのリーグアン第2節が日本時間2026年8月29日(土)に開催され、リールとパリサンジェルマンが対戦する。

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本記事では、リールvsパリ・サンジェルマンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

リールvsパリ・サンジェルマン｜試合日程・キックオフ時間

リールvsパリ・サンジェルマンは、日本時間8月29日(土)にリールのホーム、スタッド・ピエール・モーロワで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第2節
  • 日時：2026年8月29日(土) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：リールvsパリ・サンジェルマン
  • 会場：スタッド・ピエール・モーロワ
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リールvsパリ・サンジェルマン｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第2節のリールvsパリ・サンジェルマンは『DAZN』がライブ配信を行うほか、『ABEMA』が無料生中継を予定している。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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リールvsパリ・サンジェルマンのおすすめ視聴方法

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リールvsパリ・サンジェルマン　チーム情報

リール vs パリ・サンジェルマン 予想スタメン

4-2-3-1
リール crest
リール
LIL
フォーメーション
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
4-3-3
1ベルケ・オゼル3ネイサン・ノイ4アレクサンドロ・リベイロ22ティアゴ・サントス15ロマン・プロー8イーサン・エンバペ10ハコン・アルナル・ハラルドソン6ナビル・ベンタレブ21バンジャマン・アンドレ19バサール・オナル9オリヴィエ・ジルー39マトヴェイ・サフォノフ2アクラフ・ハキミ51ウィリアム・パチョ5マルキーニョス12リュカ・ディーニュ8ファビアン・ルイス87ジョアン・ネヴェス17ヴィティーニャ14デジレ・ドゥエ7フヴィチャ・クヴァラツヘリア9フェラン・トーレス
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
4-2-3-1
リール

先発メンバー

パリ・サンジェルマン

マネージャー

  • D. Ancelotti
  • ルイス・エンリケ

成績

LIL

LIL - 直近成績

GIL
2-1
OHL
3-6
HSV
2-2
EVE
1-1
SCO
0-2
得点（失点）
12/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
PSG

PSG - 直近成績

MLL
3-0
MUN
1-1
AVL
2-1
RCL
1-0
REN
2-2
得点（失点）
5/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リールドローパリ・サンジェルマン
0
1
4
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
3
リール badge
リール
LIL
0
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
1
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
1
終了
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
4
リール badge
リール
LIL
1
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
1
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
3
終了
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
3
リール badge
リール
LIL
1
終了
4得点14
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マルセイユマルセイユOM
110040+43
2
ランスランスRCL
110052+33
3
リールリールLIL
110020+23
4
リヨンリヨンOL
110020+23
5
モナコモナコASM
110010+13
6
ブレストブレストB29
10102201
7
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
10102201
8
ル・マンル・マンLEM
10102201
9
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
10102201
10
ロリアンロリアンFCL
10100001
11
ニースニースNCE
10100001
12
パリFCパリFCPAR
10100001
13
トロワトロワTRO
10100001
14
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
100101-10
15
アンジェアンジェSCO
100102-20
16
トゥールーズトゥールーズTFC
100102-20
17
オセールオセールAJA
100125-30
18
ストラスブールストラスブールSTR
100104-40
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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