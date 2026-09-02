Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ2026-27の1回戦が、2026年9月2日(水)・9日(水)に各地で行われる。

本記事では、ルヴァンカップ1回戦のスカパー！生中継対象試合一覧を紹介する。

ルヴァンカップ2026-27の中継局は？

ルヴァンカップ2026-27は、『スカパー！サッカーセット』の衛星放送で準決勝までの全試合(録画放送含む)が視聴可能。同プランに加入している場合はネット「スカパー！動画ストア」を利用することができ、準決勝までの全試合のライブ配信が視聴できる。さらに、「スカパー！動画ストア」の『サッカーLIVE』でもルヴァンカップ準決勝までの全試合をライブ配信。『サッカーLIVE』の配信コンテンツはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』でも視聴することができる。

また、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』とネット『FODプレミアム(Amazonあり)』では一部の試合を生中継。後日放送・配信を含めれば全試合が中継対象だが、全試合をライブ視聴することはできない。

チャンネル 形態 生中継 サッカーLIVEライト(Amazon) ネット 準決勝までの全試合 スカパー！動画配信

※スカパー！サッカーセット加入で利用可能 ネット 準決勝までの全試合 サッカーLIVE(スカパー！動画配信) ネット 準決勝までの全試合 スカパー！サッカーセット 衛星放送 注目試合

※全65試合放送は録画中継含む フジテレビONE/TWO/NEXT 衛星放送 注目試合

※全65試合放送は録画中継含む FODチャンネル(Amazon) ネット 注目試合

※全65試合配信は録画中継含む FODプレミアム ネット 注目試合

※全65試合配信は録画中継含む フジテレビ系列 地上波放送 未定

ルヴァンカップ1回戦の生中継試合一覧

衛星放送の『スカパー！サッカーセット』と『フジテレビONE/TWO/NEXT』で生中継される1回戦の試合は以下の通り。

【9月2日(水)開催】

キックオフ時刻 対戦カード 生中継予定

(テレビ放送) 18:30 ヴァンラーレ八戸 vs 栃木シティ フジテレビTWO 18:30 SC相模原 vs ジュビロ磐田 フジテレビNEXT 19:00 ザスパ群馬 vs アルビレックス新潟 スカパー！ 19:00 奈良クラブ vs サガン鳥栖 スカパー！ 19:00 レノファ山口FC vs 藤枝MYFC スカパー！ 19:00 ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ スカパー！ 19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs 北海道コンサドーレ札幌 スカパー！ 19:00 FC琉球 vs 横浜FC スカパー！

【9月9日(水)開催】

キックオフ時刻 対戦カード 生中継予定

(テレビ放送) 18:30 レイラック滋賀FC vs 東京ヴェルディ スカパー！ 19:00 福島ユナイテッドFC vs ベガルタ仙台 スカパー！ 19:00 栃木SC vs モンテディオ山形 フジテレビNEXT 19:00 松本山雅FC vs 湘南ベルマーレ スカパー！ 19:00 AC長野パルセイロ vs 水戸ホーリーホック フジテレビTWOスカパー！ 19:00 カマタマーレ讃岐 vs ジェフユナイテッド千葉 フジテレビONE 19:00 高知ユナイテッドSC vs V・ファーレン長崎 スカパー！

ルヴァンカップ1回戦の全試合をライブ視聴する方法は？

前述の通り、『スカパー！サッカーセット』加入者が追加料金なしで利用できるネット「スカパー！動画ストア」、さらに「スカパー！動画ストア」内で単体加入できる『サッカーLIVE』であればルヴァンカップ準決勝まで全試合をライブ配信予定だ。Amazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』でも同様となる。

つまり、ルヴァンカップ1回戦カードのうち、テレビ放送による生中継が行われない試合でも、「スカパー！動画ストア」あるいはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』経由でライブ視聴することが可能だ。

ネット配信でのみリアルタイム視聴できる試合一覧は以下の通り。

【9月2日(水)開催】

キックオフ時刻 対戦カード テレビ放送 生中継予定

(ネット配信) 19:00 ツエーゲン金沢 vs FC今治 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

スカパー！動画ストア 19:00 FC岐阜 vs 徳島ヴォルティス スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

スカパー！動画ストア 19:00 FC大阪 vs ヴァンフォーレ甲府 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

スカパー！動画ストア 19:00 ガイナーレ鳥取 vs RB大宮アルディージャ スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

スカパー！動画ストア 19:00 愛媛FC vs ブラウブリッツ秋田 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

スカパー！動画ストア 19:00 ギラヴァンツ北九州 vs いわきFC スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

スカパー！動画ストア 19:00 テゲバジャーロ宮崎 vs カターレ富山 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

FOD(Amazon)

スカパー！動画ストア

ルヴァン杯2026-27のおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。