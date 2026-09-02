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ルヴァンカップはAmazon「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

Jリーグルヴァンカップ1回戦の「スカパー！」放送は？生中継の対象試合一覧｜2026-27シーズン

YBC ルヴァンカップ
J1 リーグ
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J3 リーグ
SC相模原 対 ジュビロ磐田
SC相模原
ジュビロ磐田
ヴァンラーレ八戸 対 栃木シティ
ヴァンラーレ八戸
栃木シティ
ザスパ群馬 対 アルビレックス新潟
ザスパ群馬
アルビレックス新潟
鹿児島ユナイテッドFC 対 北海道コンサドーレ札幌
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北海道コンサドーレ札幌
ツエーゲン金沢 対 FC今治
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FC今治
愛媛FC 対 ブラウブリッツ秋田
愛媛FC
ブラウブリッツ秋田
FC琉球 対 横浜FC
FC琉球
横浜FC
ロアッソ熊本 対 大分トリニータ
ロアッソ熊本
大分トリニータ
FC大阪 対 ヴァンフォーレ甲府
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ヴァンフォーレ甲府
ガイナーレ鳥取 対 RB大宮アルディージャ
ガイナーレ鳥取
RB大宮アルディージャ
ギラヴァンツ北九州 対 いわきFC
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いわきFC
FC岐阜 対 徳島ヴォルティス
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徳島ヴォルティス
テゲバジャーロ宮崎 対 カターレ富山
テゲバジャーロ宮崎
カターレ富山
レノファ山口FC 対 藤枝MYFC
レノファ山口FC
藤枝MYFC
奈良クラブ 対 サガン鳥栖
奈良クラブ
サガン鳥栖
レイラック滋賀FC 対 東京ヴェルディ
レイラック滋賀FC
東京ヴェルディ
栃木SC 対 モンテディオ山形
栃木SC
モンテディオ山形
AC長野パルセイロ 対 水戸ホーリーホック
AC長野パルセイロ
水戸ホーリーホック
カマタマーレ讃岐 対 ジェフユナイテッド千葉
カマタマーレ讃岐
ジェフユナイテッド千葉
松本山雅FC 対 湘南ベルマーレ
松本山雅FC
湘南ベルマーレ
高知ユナイテッドSC 対 V・ファーレン長崎
高知ユナイテッドSC
V・ファーレン長崎
福島ユナイテッドFC 対 ベガルタ仙台
福島ユナイテッドFC
ベガルタ仙台

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ2026-27シーズンの1回戦はスカパー！でどの試合が生中継される？放送・配信の対象試合一覧を紹介。

今季もルヴァン杯配信！
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Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ2026-27の1回戦が、2026年9月2日(水)・9日(水)に各地で行われる。

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本記事では、ルヴァンカップ1回戦のスカパー！生中継対象試合一覧を紹介する。

ルヴァンカップ2026-27の中継局は？

ルヴァンカップ2026-27は、『スカパー！サッカーセット』の衛星放送で準決勝までの全試合(録画放送含む)が視聴可能。同プランに加入している場合はネット「スカパー！動画ストア」を利用することができ、準決勝までの全試合のライブ配信が視聴できる。さらに、「スカパー！動画ストア」の『サッカーLIVE』でもルヴァンカップ準決勝までの全試合をライブ配信。『サッカーLIVE』の配信コンテンツはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』でも視聴することができる。

また、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』とネット『FODプレミアム(Amazonあり)』では一部の試合を生中継。後日放送・配信を含めれば全試合が中継対象だが、全試合をライブ視聴することはできない。

チャンネル

形態

生中継

サッカーLIVEライト(Amazon)

ネット

準決勝までの全試合

スカパー！動画配信
※スカパー！サッカーセット加入で利用可能

ネット

準決勝までの全試合

サッカーLIVE(スカパー！動画配信)

ネット

準決勝までの全試合

スカパー！サッカーセット

衛星放送

注目試合
※全65試合放送は録画中継含む

フジテレビONE/TWO/NEXT

衛星放送

注目試合
※全65試合放送は録画中継含む

FODチャンネル(Amazon)

ネット

注目試合
※全65試合配信は録画中継含む

FODプレミアム

ネット

注目試合
※全65試合配信は録画中継含む

フジテレビ系列

地上波放送

未定

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

ルヴァンカップ1回戦の生中継試合一覧

衛星放送の『スカパー！サッカーセット』と『フジテレビONE/TWO/NEXT』で生中継される1回戦の試合は以下の通り。

【9月2日(水)開催】

キックオフ時刻

対戦カード

生中継予定
(テレビ放送)

18:30

ヴァンラーレ八戸 vs 栃木シティ

フジテレビTWO

18:30

SC相模原 vs ジュビロ磐田

フジテレビNEXT

19:00

ザスパ群馬 vs アルビレックス新潟

スカパー！

19:00

奈良クラブ vs サガン鳥栖

スカパー！

19:00

レノファ山口FC vs 藤枝MYFC

スカパー！

19:00

ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ

スカパー！

19:00

鹿児島ユナイテッドFC vs 北海道コンサドーレ札幌

スカパー！

19:00

FC琉球 vs 横浜FC

スカパー！

【9月9日(水)開催】

キックオフ時刻

対戦カード

生中継予定
(テレビ放送)

18:30

レイラック滋賀FC vs 東京ヴェルディ

スカパー！

19:00

福島ユナイテッドFC vs ベガルタ仙台

スカパー！

19:00

栃木SC vs モンテディオ山形

フジテレビNEXT

19:00

松本山雅FC vs 湘南ベルマーレ

スカパー！

19:00

AC長野パルセイロ vs 水戸ホーリーホック

フジテレビTWOスカパー！

19:00

カマタマーレ讃岐 vs ジェフユナイテッド千葉

フジテレビONE

19:00

高知ユナイテッドSC vs V・ファーレン長崎

スカパー！

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

ルヴァンカップ1回戦の全試合をライブ視聴する方法は？

前述の通り、『スカパー！サッカーセット』加入者が追加料金なしで利用できるネット「スカパー！動画ストア」、さらに「スカパー！動画ストア」内で単体加入できる『サッカーLIVE』であればルヴァンカップ準決勝まで全試合をライブ配信予定だ。Amazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』でも同様となる。

つまり、ルヴァンカップ1回戦カードのうち、テレビ放送による生中継が行われない試合でも、「スカパー！動画ストア」あるいはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』経由でライブ視聴することが可能だ。

ネット配信でのみリアルタイム視聴できる試合一覧は以下の通り。

【9月2日(水)開催】

キックオフ時刻

対戦カード

テレビ放送

生中継予定
(ネット配信)

19:00

ツエーゲン金沢 vs FC今治

スカパー！(録)

サッカーLIVEライト(Amazon)
スカパー！動画ストア

19:00

FC岐阜 vs 徳島ヴォルティス

スカパー！(録)

サッカーLIVEライト(Amazon)
スカパー！動画ストア

19:00

FC大阪 vs ヴァンフォーレ甲府

スカパー！(録)

サッカーLIVEライト(Amazon)
スカパー！動画ストア

19:00

ガイナーレ鳥取 vs RB大宮アルディージャ

スカパー！(録)

サッカーLIVEライト(Amazon)
スカパー！動画ストア

19:00

愛媛FC vs ブラウブリッツ秋田

スカパー！(録)

サッカーLIVEライト(Amazon)
スカパー！動画ストア

19:00

ギラヴァンツ北九州 vs いわきFC

スカパー！(録)

サッカーLIVEライト(Amazon)
スカパー！動画ストア

19:00

テゲバジャーロ宮崎 vs カターレ富山

スカパー！(録)

サッカーLIVEライト(Amazon)
FOD(Amazon)
スカパー！動画ストア

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

ルヴァン杯2026-27のおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

  1. Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

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