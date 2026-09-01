ルヴァンカップ2026-27 グループステージはない？大会方式は？

明治安田Jリーグは、2026-27シーズンよりシーズン移行を実施した。それに伴い、リーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップも従来の春秋制から秋春制に移行され、今季は9月2日(水)に開幕を迎える。

本記事では、今季のルヴァンカップの大会方式を紹介する。

ルヴァンカップ2026-27｜大会方式

従来のルヴァンカップでは、グループステージが実施されていたが、2024年大会より、トーナメント方式となり、今季も同様に1stラウンドからトーナメント方式が採用される。

■1stラウンド

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）に出場する6クラブのうち、2025明治安田Jリーグと明治安田J1百年構想リーグの順位合計で上位となった鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸の2クラブを除く、J1・J2・J3リーグの58クラブが出場する。

ACLEとACL2に出場するクラブを除く54クラブは4グループに振り分けられ、各試合1試合制のノックアウト方式で実施。4回戦に勝利したクラブがプライムラウンドに進出する。

一方で、ACLEとACL2出場クラブのうち、2025明治安田Jリーグと明治安田J1百年構想リーグの順位合計が3～6番目となったFC町田ゼルビア、柏レイソル、ガンバ大阪、京都サンガF.C.は1つのグループに入って4回戦から登場し、。3番目と6番目、4番目と5番目のクラブが対戦。それぞれの勝者クラブがプライムラウンドに進出する。

■プライムラウンド

1stラウンドを勝ち上がった6クラブにAFCチャンピオンズリーグ出場クラブのうち順位合計上位の鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸を加えた計8クラブで実施する。

準々決勝と準決勝はホーム＆アウェイ方式の2試合制で行われ、決勝は中立地での1試合制となる。

プライムラウンドの組み合わせは、1stラウンド終了後の抽選で決定する。

ルヴァンカップ2026-27｜開催日程

■1stラウンド（計52試合）

ラウンド 試合日時 1回戦 9月2日(水)／9月9日(水) 2回戦 9月29日(火) 3回戦 10月14日(水) 4回戦 10月3日(土) or 10月4日(日)／10月28日(水)

■プライムラウンド（計13試合）

準々決勝

ラウンド 試合日時 準々決勝 第1戦：11月11日(水)

第2戦：11月15日(日) 準決勝 第1戦：3月24日(水)

第2戦：3月28日(日) 決勝 未定

ルヴァンカップ2026-27｜試合方式

■1stラウンド

リーグ戦などと同様に90分間（前後半各45分）の試合を行う。勝敗が決しない場合は30分間（前後半各15分）の延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合はPK戦を行う。

■プライムラウンド

- 準々決勝、準決勝（ホーム＆アウェイ）

90分間（前後半各45分）の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。2試合の勝利数が多いチームを勝者とする。勝利数が同じ場合は、2試合の得失点差、30分間（前後半各15分）の延長戦、PK戦の順で勝敗を決定する。

- 決勝

90分間（前後半各45分）の試合を行う。勝敗が決しない場合は30分間（前後半各15分）の延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。

※ビデオアシスタントレフェリー（VAR）は、プライムラウンドの全13試合で導入される

ルヴァンカップ2026-27｜試合エントリー、選手交代

ルヴァンカップに出場する1チームは20名以内で構成。外国籍選手5名まで認められるが、Jリーグ提携国の国籍を有する選手は外国籍選手として取り扱わない。

試合中の選手交代は5名まで認められる。ただし、延長戦を実施する場合は、最大6名まで可能。

原則、1試合において各チーム最大1人の「脳振盪による交代」を使うことができる。「脳振盪による交代」は、その前に何人の交代が行われているにかかわらず行うことが可能。「脳振盪による交代」が行われた場合、相手チームは通常交代とは別に、交代人数１名、交代回数１回を追加で行うことができる。

2026-27シーズンのルヴァンカップの放送・配信予定は？

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている（一部試合は録画放送）。

■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

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ルヴァンカップのおすすめ視聴方法

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