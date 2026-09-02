ルヴァンカップ2026-27のレギュレーション・ルール変更点は？

Jリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップがいよいよ開幕する。今季のルヴァンカップは、明治安田Jリーグのシーズン移行に伴い、秋春制として開催され、来春に決勝戦が予定されている。その他にも、レギュレーションやルールの面で従来大会からいくつかの変更点がある。

本記事では、ルヴァンカップのレギュレーションやルールの変更点を解説する。。

ルヴァンカップ2026-27｜レギュレーション変更点

今季のルヴァンカップは、明治安田Jリーグのシーズン移行に伴い、開催期間が春秋制から秋春制に変更された。また、大会名称も「Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」に変更され、それに伴い大会ロゴなども刷新された。

また、大会方式も変更。昨季までは1stラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンドの3ラウンド制だったが、今季からはプレーオフラウンドが廃止されて、1stラウンドとプライムラウンドの2ラウンド制となる。

その他、今季はAFC主催大会（チャンピオンズリーグエリート、チャンピオンズリーグ2）に出場する6クラブはシード扱いとなり、鹿島アントラーズとヴィッセル神戸はプライムラウンドから、FC町田ゼルビア、柏レイソル、ガンバ大阪、京都サンガF.C.の4クラブは、4回戦からの出場となる。

■ルヴァンカップのレギュレーション変更点

項目 昨季 今季 大会名称 JリーグYBCルヴァンカップ Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 大会期間 春秋制（3月～11月） 秋春制（9月～翌春） ラウンド数 3ラウンド制（1st、プレーオフ、プライム） 2ラウンド制（1st、プライム） シードクラブ AFCカップ戦ノックアウトステージ進出クラブ AFCカップ戦出場クラブ

（上位2クラブ → プライムラウンド、他4クラブ → 4回戦）

ルヴァンカップ2026-27｜ルール変更点

今シーズンのルヴァンカップでは、明治安田Jリーグと同様に2026-27シーズンの競技規則改定が適応される。主な変更点は以下の通り。

■ルヴァンカップのルール変更

項目 ～2025/26 2026/27～ 交代時の10秒ルール 明確な時間制限なし 交代選手は10秒以内にピッチを退出。超過した場合、交代要員は再開から1分経過後の最初のプレー停止時まで入場できない 負傷者の1分間退出 治療後に退出してから、主審の許可を得て復帰 原則として負傷者はピッチを離れ、プレー再開後1分間は復帰できない スローインの時間制限 明確な秒数による制限なし 主審が5秒カウントダウン。時間内に投げなければ相手チームのスローイン ゴールキックの時間制限 明確な秒数による制限なし 主審が5秒カウントダウン。時間内に蹴らなければ相手チームのコーナーキック VAR：2枚目の警告 2枚目のイエローカードによる退場は原則レビュー対象外 明らかに誤った2枚目の警告による退場をレビュー可能 VAR：コーナーキック 原則レビュー対象外 明らかに誤って与えられたコーナーキックを再開を遅らせず訂正できる場合にレビュー可能。ゴールキックの判定は対象外 抗議のためフィールドを離れる行為 - 主審の判定に抗議し、競技者が競技のフィールドを離れた場合、退場処分 不適切な発言を隠すため口を覆う行為 - 不適切、侮辱的、攻撃的、差別的な発言が発覚しないよう、競技者が自分の口を覆った場合、退場処分

2026-27シーズンのルヴァンカップの放送・配信予定は？

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている（一部試合は録画放送）。

■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

チャンネル 月額料金 視聴可能試合 サッカーLIVEライト(Amazon)

（TVスマホ・タブレット・PC） 2,350円(税込)

※Amazonプライム会費別途 全65試合 スカパー！サッカーセット

（TV・スマホ・タブレット・PC） 2,480円(税込)

※基本料429円(税込)が別途必要 全65試合 フジテレビONE/TWO/NEXT 2,910円(税込み) 1回戦5試合 FOD(Amazon) 1,320円(税込)

【9/2まで！】最初の1カ月・月額100円(税込) 1回戦5試合

ルヴァンカップのおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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