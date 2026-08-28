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ブンデスリーガ
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ライプツィヒvsボルシアMGを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【8月29日】ライプツィヒvsボルシアMGのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第1節

ブンデスリーガ
RBライプツィヒ 対 ボルシアMG
RBライプツィヒ
ボルシアMG
板倉滉
町野修斗
橋岡大樹
宇野禅斗

【板倉滉新加入】2026-27ブンデスリーガ第1節、RBライプツィヒ対ボルシア・メンヒェングラートバッハのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第1節が日本時間2026年8月29日(土)に開催され、RBライプツィヒと、町野修斗・橋岡大樹・宇野禅斗が所属し、板倉滉が復帰したボルシア・メンヒェングラートバッハが対戦する。


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本記事では、ライプツィヒvsボルシアMGの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。


ライプツィヒvsボルシアMG｜試合日程・キックオフ時間

ライプツィヒvsボルシアMGは、日本時間8月29日(土)にライプツィヒのホーム、レッドブル・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第1節
  • 日時：2026年8月29日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：RBライプツィヒ vs ボルシア・メンヒェングラートバッハ
  • 会場：レッドブル・アレーナ


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ライプツィヒvsボルシアMG｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第1節のライプツィヒvsボルシアMGは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。



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ライプツィヒvsボルシアMG チーム情報

RBライプツィヒ vs ボルシアMG 予想スタメン

4-3-3
RBライプツィヒ crest
RBライプツィヒ
RBL
フォーメーション
ボルシアMG crest
ボルシアMG
BMG
4-2-3-1
26マールテン・ファンデヴォルト17リドル・バク4ヴィリ・オルバン22ダヴィド・ラウム23カステッロ・ルケバ13ニコラス・サイヴァルト10ブラヤン・グルダ6エゼキエル・バンズジ7アントニオ・ヌサ11ヨハン・バカヨコ27ティディアム・ゴミス1モリッツ・ニコラス14橋岡大樹6板倉滉26ルーカス・ウルリッヒ4ケヴィン・ディクス25ロビン・ハック16フィリップ・サンダー36ワエル・モウヤ38ヒューゴ・ボーリン7ケヴィン・シュテーガー11ティム・クラインディーンスト
ボルシアMG crest
ボルシアMG
BMG
4-3-3
RBライプツィヒ

先発メンバー

ボルシアMG

マネージャー

  • マルティン・デミチェリス
  • オイゲン・ポランスキ

成績

RBL

RBL - 直近成績

FCI
1-0
VEL
4-0
LEE
2-0
FCB
3-1
ETR
0-6
得点（失点）
12/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
BMG

BMG - 直近成績

ESN
1-2
HRO
1-3
VEL
0-8
AVL
2-1
TSM
0-5
得点（失点）
20/3
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

RBライプツィヒドローボルシアMG
2
2
1
ブンデスリーガ
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
1
ボルシアMG badge
ボルシアMG
BMG
0
終了
ブンデスリーガ
ボルシアMG badge
ボルシアMG
BMG
0
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
0
終了
ブンデスリーガ
ボルシアMG badge
ボルシアMG
BMG
1
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
0
終了
ブンデスリーガ
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
0
ボルシアMG badge
ボルシアMG
BMG
0
終了
ブンデスリーガ
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
2
ボルシアMG badge
ボルシアMG
BMG
0
終了
3得点1
2.5 得点以上の試合0/5
両チームとも得点を挙げた0/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
00000000
2
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
00000000
3
バイエルンバイエルンFCB
00000000
4
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
00000000
5
ボルシアMGボルシアMGBMG
00000000
6
フランクフルトフランクフルトSGE
00000000
7
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
00000000
8
FCケルンFCケルンKOE
00000000
9
SCフライブルクSCフライブルクSCF
00000000
10
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
00000000
11
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
00000000
12
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
00000000
13
パーダーボルンパーダーボルンSCP
00000000
14
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
15
シャルケ04シャルケ04S04
00000000
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
00000000
17
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
00000000
18
ブレーメンブレーメンSVW
00000000
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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