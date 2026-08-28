



2026-27シーズンのブンデスリーガ第1節が日本時間2026年8月29日(土)に開催され、RBライプツィヒと、町野修斗・橋岡大樹・宇野禅斗が所属し、板倉滉が復帰したボルシア・メンヒェングラートバッハが対戦する。









本記事では、ライプツィヒvsボルシアMGの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。





ライプツィヒvsボルシアMG｜試合日程・キックオフ時間

ライプツィヒvsボルシアMGは、日本時間8月29日(土)にライプツィヒのホーム、レッドブル・アレーナで開催される。

大会：2026-27ブンデスリーガ 第1節

日時：2026年8月29日(土) 22:30キックオフ／日本時間

対戦：RBライプツィヒ vs ボルシア・メンヒェングラートバッハ

会場：レッドブル・アレーナ









ライプツィヒvsボルシアMG｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第1節のライプツィヒvsボルシアMGは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。





※放送局・スケジュールは変更の可能性あり









ライプツィヒvsボルシアMGのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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ライプツィヒvsボルシアMG チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表



