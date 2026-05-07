KCON JAPAN 2026のチケットのチケット販売情報は？購入方法・料金・リセール情報まとめ

世界最大級のK-POPフェスティバル「KCON」が今年も開催される。人気アイドルグループや話題の新人アーティストが集結する大型イベントとして、毎年チケット争奪戦が繰り広げられており、今年も高い注目を集めている。

本記事では、KCONのチケット販売情報について紹介する。

KCON JAPAN 2026の日程は？

「KCON JAPAN 2026」は、2026年5月8日(金)から5月10日(日)までの3日間にわたって開催される。会場は千葉・幕張メッセで、K-POPアーティストによるライブステージやファンイベントなど、多数のコンテンツが展開予定となっている。

メインライブとなる「M COUNTDOWN STAGE」は各日19:00開演予定。さらに昼間には「ARTIST STAGE」「X STAGE」「DANCE STAGE」など複数のイベントエリアが用意され、ライブだけでなくトーク、パフォーマンス、交流企画なども実施される見込みだ。

毎年世界中のK-POPファンが集結する大型フェスとして知られるKCON。2026年大会も豪華アーティスト出演と多彩なプログラムに注目が集まっている。

項目 内容 イベント名 KCON JAPAN 2026 開催日程 2026年5月8日(金)〜5月10日(日) 開催会場 幕張メッセ(国際展示場1〜8ホール／イベントホール) メインライブ M COUNTDOWN STAGE 開演時間 各日19:00予定 主なプログラム ARTIST STAGE／X STAGE／DANCE STAGE ほか

KCON JAPAN 2026の出演者一覧は？

「KCON JAPAN 2026」では、人気K-POPグループから話題の新人アーティストまで、多数の出演者がラインナップされている。幕張メッセで開催される今回の日本公演では、「M COUNTDOWN STAGE」を中心に、ライブ、ショーケース、スペシャルステージなど多彩なプログラムが展開予定だ。

各日ごとに異なるヘッドライナーが登場し、5月8日はINI、5月9日はJO1、5月10日はZEROBASEONEがメインステージを担当。さらにNiziU、ME:I、&TEAM、KISS OF LIFEなど注目グループも出演予定となっている。

また、SHOWCASE形式で行われる「X STAGE」やスペシャルパフォーマンスエリアでは、新人グループや特別ゲストによるパフォーマンスも実施。K-POPだけでなく、日本アーティストやオーディション関連プロジェクトからの出演も予定されている。

日程 M COUNTDOWN STAGE出演者 ヘッドライナー 5月8日(金) EVNNE／Hearts2Hearts／KISS OF LIFE／P1Harmony／TWS／ALPHA DRIVE ONE INI 5月9日(土) ALPHA DRIVE ONE／IS:SUE／KickFlip／MODYSSEY／NiziU JO1 5月10日(日) CORTIS／izna／KIM JAE HWAN／ME:I／&TEAM ZEROBASEONE

区分 出演者 スペシャル出演 DXTEEN／8TURN／H//PE Princess／hrtz.wav／PRODUCE 101 JAPAN 新世界 練習生／GAN(岩田剛典)／CHUEI LI YU & KANG WOO JIN X STAGE Keyveatz／KEYVITUP／RESCENE／AxMxP／CHOI YU REE／Baby DONT Cry

KCON JAPAN 2026のチケット販売情報は？

「KCON JAPAN 2026」のチケットは、複数回に分けた先行受付を経て一般発売が実施される。毎年チケット争奪戦となる大型K-POPイベントだけに、今年も早期完売が予想されている。

販売は2026年3月からスタートしており、「KCON EXPRESS」会員向け最速先行を皮切りに、オフィシャル先行、ローチケHMVプレミアム先行など段階的に受付を実施。一般発売は2026年4月17日(金)12:00から先着順で行われる。

チケットはすべて1DAY形式で販売され、最上位の「VIP PREMIUM ALL ACCESS」では前方エリア指定席やサウンドチェック、HI-WAVEなど多数の特典が付属。ライト層向けには午後入場限定の「1DAY AFTER 3PM」も用意されている。

なお、発券は「ローチケ電子チケット」アプリを使用したデジタル形式となる。また、一部エリアではMnet Plusアプリを利用した待機列システム(QEUEUE)が導入される可能性がある。

販売区分 受付期間 KCON EXPRESS最速先行 2026年3月4日(水)12:00〜3月8日(日)23:59 オフィシャル1次先行 2026年3月10日(火)12:00〜3月15日(日)23:59 オフィシャル2次先行 2026年3月18日(水)12:00〜3月22日(日)23:59 オフィシャル3次先行／ローチケHMV先行 2026年3月25日(水)12:00〜3月29日(日)23:59 一般発売 2026年4月17日(金)12:00〜

券種 価格(税込) 主な内容 1DAY VIP PREMIUM ALL ACCESS 36,900円 前方席／サウンドチェック／HI-WAVE全セッションほか 1DAY PREMIUM ALL ACCESS 29,900円 前方席／サウンドチェック／レッドカーペットほか 1DAY ALL ACCESS 16,900円 M COUNTDOWN指定席／ARTIST STAGE観覧 1DAY 6,900円 ARTIST STAGE観覧／展示エリア入場 1DAY AFTER 3PM 3,900円 15時以降入場可能

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を活用し希望条件を提示する方法もあるが、利用にあたっては十分な注意が必要だ。

利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大きく上回る出品には特に警戒が必要だ。

チケジャムでリクエストする場合の流れ

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

現時点では公式リセールの発表待ちが基本スタンスとなる。安全に入手するためにも、まずは公式情報を最優先で確認することが重要だ。