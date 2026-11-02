あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logo柏レイソル
team-logo大田ハナシチズン
2026-27 ACLエリートをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月3日】柏レイソルvs大田ハナシチズンの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜ACLエリートリーグステージ第4節

AFCチャンピオンズリーグエリート
柏レイソル 対 大田ハナシチズン
柏レイソル
大田ハナシチズン

【ACLエリート放送予定】AFCチャンピオンズリーグエリート・リーグステージ第4節、柏レイソル対大田ハナシチズンの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
J公式デジタルトレカで選手をゲット！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」なら試合予想でアイテム獲得のチャンス！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

簡単登録ですぐ遊べる
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
J公式デジタルトレカで選手をゲット！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」なら試合予想でアイテム獲得のチャンス！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

簡単登録ですぐ遊べる
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得

2026年11月3日(水)に行われる2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第4節で、柏レイソルと大田ハナシチズンが対戦する。

ACLエリート配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、柏レイソルvs大田ハナシチズンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

柏レイソルvs大田ハナシチズン｜試合スケジュール・キックオフ時間

ACLエリートリーグステージ第4節の柏レイソルvs大田ハナシチズンは、11月3日(水)に柏のホーム、柏サッカースタジアムで開催される。

  • 大会：ACLエリート・リーグステージ第4節
  • 日時：2026年11月3日(水) 19:00キックオフ
  • 対戦：柏レイソル vs 大田ハナシチズン
  • 会場：柏サッカースタジアム
ACLエリート配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

柏レイソルvs大田ハナシチズン｜テレビ放送・ネット配信予定

ACLエリート・リーグステージ第4節柏レイソルvs大田ハナシチズンは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN
(年間プランがお得)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ACLエリート配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

ACLエリート配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してACLエリートを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

ACLエリート配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

柏レイソルvs大田ハナシチズン｜チーム情報

柏レイソル vs 大田ハナシチズン 予想スタメン

マネージャー

  • リカルド・ロドリゲス

成績

KAR

KAR - 直近成績

NAG
1-3
FCT
0-0
KAN
2-3
RAT
0-0
URD
4-0
得点（失点）
8/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
DAE

DAE - 直近成績

SHT
1-1
GWF
3-2
GSA
1-2
KOB
0-1
JEO
0-0
得点（失点）
6/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

順位表

AFC Champions League Elite East

#PFA+/-勝点直近成績
1
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
3300111+109
2
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
330051+49
3
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
321083+57
4
ジョホール・ダルル・タクジムジョホール・ダルル・タクジムJDT
321061+57
5
北京国安北京国安BEI
321063+37
6
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
320163+36
7
柏レイソル柏レイソルKAR
311163+34
8
上海海港上海海港SHT
311198+14
9
大田ハナシチズン大田ハナシチズンDAE
31112204
10
全北現代モータース全北現代モータースJEO
311145-14
11
コンアン・ハノイコンアン・ハノイCAN
310247-33
12
ブリーラム・ユナイテッドブリーラム・ユナイテッドBUN
302123-12
13
ラーチャブリーFCラーチャブリーFCRAT
301247-31
14
浦項スティーラーズ浦項スティーラーズPOH
300318-70
15
ポートFCポートFCTPF
3003210-80
16
ニューカッスル・ジェッツニューカッスル・ジェッツNEW
3003415-110
ラウンド8出場権

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー