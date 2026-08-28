伊東純也が今季初ゴール！4試合連続フル出場でゲンク快勝に貢献

ゲンクのFW伊東純也が今季初ゴールを挙げた。

ゲンクは28日、ジュピラー・プロ・リーグ第4節でベフェレンと対戦。伊東純也と横山歩夢が揃って先発した。

9分にPKでゲンクが先制すると、19分には追加点。ゴール前でボールを奪った伊東がエリア内に入ると、左足で流し込み、2点目を挙げた。伊東にとっては今季初ゴールとなっている。

43分にはコンゴロが追加点を奪うと、後半にもヨリス・カイェンベがダメ押し。4-0と勝利している。伊東は4試合連続フル出場、横山は71分までプレーしている。