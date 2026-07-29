Jリーグ2026-27シーズン 参加クラブは？

1993年の創設以降、春秋制で開催されてきたJリーグは、2026年から欧州主要リーグと同様の秋春制へとシーズンを移行した。シーズン移行初年度となる2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、従来通り3つのカテゴリーで開催際され全60クラブがリーグに参戦する。

本記事では、Jリーグの新シーズン開幕を前に2026-27シーズンのJリーグに参戦するクラブを紹介する。

■2026-27 J1リーグ参戦クラブ

2026-27シーズンのJ1リーグは、これまでと同様に20クラブが参戦。昨季18位～20位の横浜FC（2年ぶり降格）、湘南ベルマーレ（9年ぶり降格）、アルビレックス新潟（4年ぶり降格）がJ2リーグに降格し、J2リーグ優勝の水戸ホーリーホック（初昇格）、同2位V・ファーレン長崎（8季ぶり復帰）、J1昇格プレーオフを勝ち抜いたジェフユナイテッド千葉（17季ぶり復帰）が今季からJ1リーグに参戦する。

クラブ名 ホームスタジアム

(所在地) 前年成績 鹿島アントラーズ メルカリスタジアム

(茨城県) J1 優勝 水戸ホーリーホック ケーズデンキスタジアム水戸

(茨城県) J2 優勝 浦和レッズ 埼玉スタジアム2002

(埼玉県) J1 7位 ジェフユナイテッド千葉 フクダ電子アリーナ

(千葉県) J2 3位 柏レイソル 三協フロンテア柏スタジアム

(千葉県) J1 2位 FC東京 味の素スタジアム

(東京都) J1 11位 東京ヴェルディ 味の素スタジアム

(東京都) J1 17位 FC町田ゼルビア 町田GIONスタジアム

(東京都) J1 6位 川崎フロンターレ Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

(神奈川県) J1 8位 横浜F・マリノス 日産スタジアム

(神奈川県) J1 15位 清水エスパルス IAIスタジアム日本平

(静岡県) J1 14位 名古屋グランパス 豊田スタジアム

(愛知県) J1 16位 京都サンガF.C. サンガスタジアム by KYOCERA

(京都府) J1 3位 ガンバ大阪 パナソニック スタジアム 吹田

(大阪府) J1 9位 セレッソ大阪 YANMAR HANASAKA STADIUM

(大阪府) J1 10位 ヴィッセル神戸 ノエビアスタジアム神戸

(兵庫県) J1 5位 ファジアーノ岡山 JFE晴れの国スタジアム

(岡山県) J1 13位 サンフレッチェ広島 エディオンピースウイング広島

(広島県) J1 4位 アビスパ福岡 ベスト電器スタジアム

(福岡県) J1 12位 V・ファーレン長崎 PEACE STADIUM Connected by SoftBank

(長崎県) J2 2位

■2026-27 J2リーグ参戦クラブ

2026-27シーズンのJ2リーグもJ1リーグと同様に20クラブで争われる。昨季J1リーグ18位～20位の横浜FC、湘南ベルマーレ、アルビレックス新潟がJ1から降格し、J3リーグ優勝の栃木シティFC、2位ヴァンラーレ八戸、J2昇格プレーオフを制したテゲバジャーロ宮崎がいずれもJ2リーグに初挑戦する。一方で、昨季優勝の水戸ホーリーホック、2位V・ファーレン長崎、J1昇格プレーオフ優勝のジェフユナイテッド千葉がJ1昇格を果たし、18位～20位のロアッソ熊本（5季ぶり降格）、レノファ山口FC（11季ぶり降格）、愛媛FC（3季ぶり降格）がJ2から降格した。

クラブ名 ホームスタジアム

(所在地) 前年成績 北海道コンサドーレ札幌 大和ハウス プレミストドーム

(北海道) J2 12位 ヴァンラーレ八戸 プライフーズスタジアム

(青森県) J3 2位 ベガルタ仙台 ユアテックスタジアム仙台

(宮城県) J2 7位 ブラウブリッツ秋田 ソユースタジアム

(秋田県) J2 14位 モンテディオ山形 NDソフトスタジアム山形

(山形県) J2 10位 いわきFC ハワイアンズスタジアムいわき

(福島県) J2 9位 栃木シティ CITY FOOTBALL STATION

(栃木県) J3 優勝 RB大宮アルディージャ NACK5スタジアム大宮

(埼玉県) J2 6位 横浜FC ニッパツ三ツ沢球技場

(神奈川県) J1 18位 湘南ベルマーレ レモンガススタジアム平塚

(神奈川県) J1 19位 ヴァンフォーレ甲府 JIT リサイクルインク スタジアム

(山梨県) J2 13位 アルビレックス新潟 デンカビッグスワンスタジアム

(新潟県) J1 20位 カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場

(富山県) J2 17位 ジュビロ磐田 ヤマハスタジアム

(静岡県) J2 5位 藤枝MYFC 藤枝総合運動公園サッカー場

(静岡県) J2 15位 徳島ヴォルティス 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム

(徳島県) J2 4位 FC今治 アシックス里山スタジアム

(愛媛県) J2 11位 サガン鳥栖 駅前不動産スタジアム

(佐賀県) J2 8位 大分トリニータ クラサスドーム大分

(大分県) J2 16位 テゲバジャーロ宮崎 いちご宮崎新富サッカー場

(宮崎県) J3 4位

■2026-27 J3リーグ参戦クラブ

2026-27シーズンのJ3リーグも同様に20クラブが参戦。昨季J2リーグ18位～20位のロアッソ熊本、レノファ山口FC、愛媛FCがJ2から降格し、JFL2位でJ3・JFL入れ替え戦を制したレイラック滋賀FCが初のJリーグ参戦を決めた。一方で、J3リーグ優勝の栃木シティFC、2位ヴァンラーレ八戸、J2昇格プレーオフ優勝のテゲバジャーロ宮崎がJ2リーグに昇格し、同20位でJ3・JFL入れ替え戦に敗れたアスルクラロ沼津がJリーグから退会してJFLに参入した。

クラブ名 ホームスタジアム

(所在地) 前年成績 福島ユナイテッドFC とうほう・みんなのスタジアム

(福島県) J3 10位 栃木SC カンセキスタジアムとちぎ

(栃木県) J3 7位 ザスパ群馬 正田醤油スタジアム群馬

(群馬県) J3 14位 SC相模原 相模原ギオンスタジアム

(神奈川県) J3 12位 松本山雅FC サンプロ アルウィン

(長野県) J3 15位 AC長野パルセイロ 長野Uスタジアム

(長野県) J3 19位 ツエーゲン金沢 金沢ゴーゴーカレースタジアム

(石川県) J3 6位 FC岐阜 ヒマラヤスタジアム岐阜

(岐阜県) J3 13位 レイラック滋賀FC 平和堂HATOスタジアム

(滋賀県) JFL 2位 FC大阪 東大阪市花園ラグビー場

(大阪府) J3 3位 奈良クラブ ロートフィールド奈良

(奈良県) J3 9位 ガイナーレ鳥取 Axisバードスタジアム

(鳥取県) J3 11位 レノファ山口FC 維新みらいふスタジアム

(山口県) J2 19位 カマタマーレ讃岐 四国化成MEGLIOスタジアム

(香川県) J3 17位 愛媛FC ニンジニアスタジアム

(愛媛県) J2 20位 高知ユナイテッドSC GIKENスタジアム

(高知県) J3 18位 ギラヴァンツ北九州 ミクニワールドスタジアム北九州

(福岡県) J3 8位 ロアッソ熊本 えがお健康スタジアム

(熊本県) J2 18位 鹿児島ユナイテッドFC 白波スタジアム

(鹿児島県) J3 5位 FC琉球 沖縄県総合運動公園陸上競技場

(沖縄県) J3 16位

明治安田Jリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

前シーズンに引き続き、2026-27シーズンの治安田Jリーグは『DAZN』で全試合をライブ配信の予定だ。

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