Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J.League flag logo(C)Getty Images
JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴は年間プランがおすすめ
Yuta Tokuma

Jリーグ2026-27シーズン 参加クラブは？

J1 リーグ
J2 リーグ
J3 リーグ
横浜F・マリノス
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
浦和レッズ
名古屋グランパス
清水エスパルス
柏レイソル
水戸ホーリーホック
FC東京
FC町田ゼルビア
セレッソ大阪
ファジアーノ岡山
アビスパ福岡
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉
東京ヴェルディ
川崎フロンターレ
V・ファーレン長崎
京都サンガF.C.
北海道コンサドーレ札幌
徳島ヴォルティス
藤枝MYFC
ベガルタ仙台
テゲバジャーロ宮崎
横浜FC
ヴァンラーレ八戸
カターレ富山
大分トリニータ
湘南ベルマーレ
ジュビロ磐田
ブラウブリッツ秋田
RB大宮アルディージャ
アルビレックス新潟
サガン鳥栖
ヴァンフォーレ甲府
いわきFC
FC今治
モンテディオ山形
栃木シティ
FC岐阜
FC大阪
FC琉球
福島ユナイテッドFC
ガイナーレ鳥取
ギラヴァンツ北九州
鹿児島ユナイテッドFC
カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC
松本山雅FC
AC長野パルセイロ
奈良クラブ
SC相模原
ザスパ群馬
栃木SC
ツエーゲン金沢
レノファ山口FC
ロアッソ熊本
愛媛FC
MIOびわこ滋賀

【明治安田Jリーグ】秋春制へとシーズン移行した初年度となる2026-27シーズンの明治安田Jリーグに参戦するクラブを紹介する。

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
DAZN jleague

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

7/29(水)C大阪vsドルトムントも独占配信

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

1993年の創設以降、春秋制で開催されてきたJリーグは、2026年から欧州主要リーグと同様の秋春制へとシーズンを移行した。シーズン移行初年度となる2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、従来通り3つのカテゴリーで開催際され全60クラブがリーグに参戦する。

JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

本記事では、Jリーグの新シーズン開幕を前に2026-27シーズンのJリーグに参戦するクラブを紹介する。

■2026-27 J1リーグ参戦クラブ

2026-27シーズンのJ1リーグは、これまでと同様に20クラブが参戦。昨季18位～20位の横浜FC（2年ぶり降格）、湘南ベルマーレ（9年ぶり降格）、アルビレックス新潟（4年ぶり降格）がJ2リーグに降格し、J2リーグ優勝の水戸ホーリーホック（初昇格）、同2位V・ファーレン長崎（8季ぶり復帰）、J1昇格プレーオフを勝ち抜いたジェフユナイテッド千葉（17季ぶり復帰）が今季からJ1リーグに参戦する。

クラブ名ホームスタジアム
(所在地)		前年成績
鹿島アントラーズメルカリスタジアム
(茨城県)		J1 優勝
水戸ホーリーホックケーズデンキスタジアム水戸
(茨城県)		J2 優勝
浦和レッズ埼玉スタジアム2002
(埼玉県)		J1 7位
ジェフユナイテッド千葉フクダ電子アリーナ
(千葉県)		J2 3位
柏レイソル三協フロンテア柏スタジアム
(千葉県)		J1 2位
FC東京味の素スタジアム
(東京都)		J1 11位
東京ヴェルディ味の素スタジアム
(東京都)		J1 17位
FC町田ゼルビア町田GIONスタジアム
(東京都)		J1 6位
川崎フロンターレUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
(神奈川県)		J1 8位
横浜F・マリノス日産スタジアム
(神奈川県)		J1 15位
清水エスパルスIAIスタジアム日本平
(静岡県)		J1 14位
名古屋グランパス豊田スタジアム
(愛知県)		J1 16位
京都サンガF.C.サンガスタジアム by KYOCERA
(京都府)		J1 3位
ガンバ大阪パナソニック スタジアム 吹田
(大阪府)		J1 9位
セレッソ大阪YANMAR HANASAKA STADIUM
(大阪府)		J1 10位
ヴィッセル神戸ノエビアスタジアム神戸
(兵庫県)		J1 5位
ファジアーノ岡山JFE晴れの国スタジアム
(岡山県)		J1 13位
サンフレッチェ広島エディオンピースウイング広島
(広島県)		J1 4位
アビスパ福岡ベスト電器スタジアム
(福岡県)		J1 12位
V・ファーレン長崎PEACE STADIUM Connected by SoftBank
(長崎県)		J2 2位

JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

■2026-27 J2リーグ参戦クラブ

2026-27シーズンのJ2リーグもJ1リーグと同様に20クラブで争われる。昨季J1リーグ18位～20位の横浜FC、湘南ベルマーレ、アルビレックス新潟がJ1から降格し、J3リーグ優勝の栃木シティFC、2位ヴァンラーレ八戸、J2昇格プレーオフを制したテゲバジャーロ宮崎がいずれもJ2リーグに初挑戦する。一方で、昨季優勝の水戸ホーリーホック、2位V・ファーレン長崎、J1昇格プレーオフ優勝のジェフユナイテッド千葉がJ1昇格を果たし、18位～20位のロアッソ熊本（5季ぶり降格）、レノファ山口FC（11季ぶり降格）、愛媛FC（3季ぶり降格）がJ2から降格した。

クラブ名ホームスタジアム
(所在地)		前年成績
北海道コンサドーレ札幌大和ハウス プレミストドーム
(北海道)		J2 12位
ヴァンラーレ八戸プライフーズスタジアム
(青森県)		J3 2位
ベガルタ仙台ユアテックスタジアム仙台
(宮城県)		J2 7位
ブラウブリッツ秋田ソユースタジアム
(秋田県)		J2 14位
モンテディオ山形NDソフトスタジアム山形
(山形県)		J2 10位
いわきFCハワイアンズスタジアムいわき
(福島県)		J2 9位
栃木シティCITY FOOTBALL STATION
(栃木県)		J3 優勝
RB大宮アルディージャNACK5スタジアム大宮
(埼玉県)		J2 6位
横浜FCニッパツ三ツ沢球技場
(神奈川県)		J1 18位
湘南ベルマーレレモンガススタジアム平塚
(神奈川県)		J1 19位
ヴァンフォーレ甲府JIT リサイクルインク スタジアム
(山梨県)		J2 13位
アルビレックス新潟デンカビッグスワンスタジアム
(新潟県)		J1 20位
カターレ富山富山県総合運動公園陸上競技場
(富山県)		J2 17位
ジュビロ磐田ヤマハスタジアム
(静岡県)		J2 5位
藤枝MYFC藤枝総合運動公園サッカー場
(静岡県)		J2 15位
徳島ヴォルティス鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
(徳島県)		J2 4位
FC今治アシックス里山スタジアム
(愛媛県)		J2 11位
サガン鳥栖駅前不動産スタジアム
(佐賀県)		J2 8位
大分トリニータクラサスドーム大分
(大分県)		J2 16位
テゲバジャーロ宮崎いちご宮崎新富サッカー場
(宮崎県)		J3 4位

JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

■2026-27 J3リーグ参戦クラブ

2026-27シーズンのJ3リーグも同様に20クラブが参戦。昨季J2リーグ18位～20位のロアッソ熊本、レノファ山口FC、愛媛FCがJ2から降格し、JFL2位でJ3・JFL入れ替え戦を制したレイラック滋賀FCが初のJリーグ参戦を決めた。一方で、J3リーグ優勝の栃木シティFC、2位ヴァンラーレ八戸、J2昇格プレーオフ優勝のテゲバジャーロ宮崎がJ2リーグに昇格し、同20位でJ3・JFL入れ替え戦に敗れたアスルクラロ沼津がJリーグから退会してJFLに参入した。

クラブ名ホームスタジアム
(所在地)		前年成績
福島ユナイテッドFCとうほう・みんなのスタジアム
(福島県)		J3 10位
栃木SCカンセキスタジアムとちぎ
(栃木県)		J3 7位
ザスパ群馬正田醤油スタジアム群馬
(群馬県)		J3 14位
SC相模原相模原ギオンスタジアム
(神奈川県)		J3 12位
松本山雅FCサンプロ アルウィン
(長野県)		J3 15位
AC長野パルセイロ長野Uスタジアム
(長野県)		J3 19位
ツエーゲン金沢金沢ゴーゴーカレースタジアム
(石川県)		J3 6位
FC岐阜ヒマラヤスタジアム岐阜
(岐阜県)		J3 13位
レイラック滋賀FC平和堂HATOスタジアム
(滋賀県)		JFL 2位
FC大阪東大阪市花園ラグビー場
(大阪府)		J3 3位
奈良クラブロートフィールド奈良
(奈良県)		J3 9位
ガイナーレ鳥取Axisバードスタジアム
(鳥取県)		J3 11位
レノファ山口FC維新みらいふスタジアム
(山口県)		J2 19位
カマタマーレ讃岐四国化成MEGLIOスタジアム
(香川県)		J3 17位
愛媛FCニンジニアスタジアム
(愛媛県)		J2 20位
高知ユナイテッドSCGIKENスタジアム
(高知県)		J3 18位
ギラヴァンツ北九州ミクニワールドスタジアム北九州
(福岡県)		J3 8位
ロアッソ熊本えがお健康スタジアム
(熊本県)		J2 18位
鹿児島ユナイテッドFC白波スタジアム
(鹿児島県)		J3 5位
FC琉球沖縄県総合運動公園陸上競技場
(沖縄県)		J3 16位

JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

明治安田Jリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

前シーズンに引き続き、2026-27シーズンの治安田Jリーグは『DAZN』で全試合をライブ配信の予定だ。

一部試合に限って『NHK』をはじめとした地上波、BS/CSでもテレビ放送が予定されている。

シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DAZN月額プランがお得なDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー