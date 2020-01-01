Jリーグの再開予定はいつ？延期となった試合一覧
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Jリーグは25日、新型コロナウイルス流行の影響を鑑みて、3月15日開催までの明治安田生命JリーグおよびJリーグYBCルヴァンカップの試合日程を延期することを発表した。
延期の対象となるのは、明治安田生命J1、J2、J3リーグに加えてJリーグYBCルヴァンカップで、期間は2月26日のルヴァンカップ・グループステージ第2節の全試合から3月15日開催まで、リーグが主催する全94試合となる。今回は延期となった試合の一覧、延期試合のチケット取扱方法などを説明していく。
【目次】
延期試合一覧（J1）
|節
|日程
|時間
|HOME
|AWAY
|スタジアム
|2
|2/28（金）
|15:00
|鹿島アントラーズ
|ヴィッセル神戸
|カシマ
|2
|2/29（土）
|14:00
|FC東京
|横浜F・マリノス
|味スタ
|2
|2/29（土）
|14:00
|名古屋グランパス
|湘南ベルマーレ
|豊田ス
|2
|2/29（土）
|14:00
|サガン鳥栖
|セレッソ大阪
|駅スタ
|2
|2/29（土）
|15:00
|川崎フロンターレ
|北海道コンサドーレ札幌
|等々力
|2
|3/1（日）
|14:00
|浦和レッズ
|サンフレッチェ広島
|埼玉
|2
|3/1（日）
|14:00
|横浜FC
|柏レイソル
|ニッパツ
|2
|3/1（日）
|14:00
|ガンバ大阪
|ベガルタ仙台
|パナスタ
|2
|3/1（日）
|14:00
|大分トリニータ
|清水エスパルス
|昭和電ド
|3
|3/7（土）
|14:00
|北海道コンサドーレ札幌
|ガンバ大阪
|札幌ド
|3
|3/7（土）
|14:00
|ベガルタ仙台
|ヴィッセル神戸
|ユアスタ
|3
|3/8（日）
|14:00
|鹿島アントラーズ
|清水エスパルス
|カシマ
|3
|3/8（日）
|14:00
|FC東京
|浦和レッズ
|味スタ
|3
|3/8（日）
|14:00
|横浜FC
|サガン鳥栖
|ニッパツ
|3
|3/8（日）
|14:00
|サンフレッチェ広島
|セレッソ大阪
|Eスタ
|3
|3/8（日）
|14:00
|大分トリニータ
|名古屋グランパス
|昭和電ド
|3
|3/8（日）
|15:00
|柏レイソル
|川崎フロンターレ
|三協F柏
|3
|3/8（日）
|15:00
|湘南ベルマーレ
|横浜F・マリノス
|BMWス
|4
|3/13（金）
|19:00
|サガン鳥栖
|大分トリニータ
|駅スタ
|4
|3/14（土）
|13:00
|ベガルタ仙台
|北海道コンサドーレ札幌
|ユアスタ
|4
|3/14（土）
|14:00
|浦和レッズ
|柏レイソル
|埼玉
|4
|3/14（土）
|14:00
|横浜F・マリノス
|川崎フロンターレ
|日産ス
|4
|3/14（土）
|14:00
|清水エスパルス
|横浜FC
|アイスタ
|4
|3/14（土）
|14:00
|名古屋グランパス
|鹿島アントラーズ
|豊田ス
|4
|3/14（土）
|15:00
|ガンバ大阪
|サンフレッチェ広島
|パナスタ
|4
|3/14（土）
|15:00
|セレッソ大阪
|FC東京
|ヤンマー
|4
|3/14（土）
|15:00
|ヴィッセル神戸
|湘南ベルマーレ
|ノエスタ
延期試合一覧（ルヴァンカップ）
|節
|日程
|時間
|HOME
|AWAY
|スタジアム
|2
|2/26（水）
|19:00
|名古屋グランパス
|清水エスパルス
|パロ瑞穂
|2
|2/26（水）
|19:00
|ベガルタ仙台
|セレッソ大阪
|ユアスタ
|2
|2/26（水）
|19:00
|サンフレッチェ広島
|北海道コンサドーレ札幌
|Eスタ
|2
|2/26（水）
|19:00
|サガン鳥栖
|横浜FC
|駅スタ
|2
|2/26（水）
|19:00
|湘南ベルマーレ
|柏レイソル
|BMWス
|2
|2/26（水）
|19:00
|大分トリニータ
|ガンバ大阪
|昭和電ド
|2
|2/26（水）
|19:30
|浦和レッズ
|松本山雅FC
|埼玉
|3
|3/4（水）
|19:00
|川崎フロンターレ
|名古屋グランパス
|等々力
|3
|3/4（水）
|19:00
|清水エスパルス
|鹿島アントラーズ
|アイスタ
|3
|3/4（水）
|19:00
|松本山雅FC
|ベガルタ仙台
|サンアル
|3
|3/4（水）
|19:00
|セレッソ大阪
|浦和レッズ
|ヤンマー
|3
|3/4（水）
|19:00
|横浜FC
|北海道コンサドーレ札幌
|ニッパツ
|3
|3/4（水）
|19:00
|サンフレッチェ広島
|サガン鳥栖
|Eスタ
|3
|3/4（水）
|19:00
|柏レイソル
|大分トリニータ
|三協F柏
|3
|3/4（水）
|19:00
|ガンバ大阪
|湘南ベルマーレ
|パナスタ
|2
|3/11（水）
|19:00
|鹿島アントラーズ
|川崎フロンターレ
|カシマ
延期試合一覧（J2）
|節
|日程
|時間
|HOME
|AWAY
|スタジアム
|2
|2/29（土）
|14:00
|大宮アルディージャ
|徳島ヴォルティス
|NACK
|2
|2/29（土）
|14:00
|レノファ山口FC
|ギラヴァンツ北九州
|みらスタ
|2
|2/29（土）
|15:05
|FC琉球
|ファジアーノ岡山
|タピスタ
|2
|3/1（日）
|14:00
|水戸ホーリーホック
|栃木SC
|Ksスタ
|2
|3/1（日）
|14:00
|ジェフユナイテッド千葉
|FC町田ゼルビア
|フクアリ
|2
|3/1（日）
|14:00
|東京ヴェルディ
|ツエーゲン金沢
|味スタ
|2
|3/1（日）
|14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|ザスパクサツ群馬
|中銀スタ
|2
|3/1（日）
|14:00
|松本山雅FC
|アルビレックス新潟
|サンアル
|2
|3/1（日）
|14:00
|京都サンガF.C.
|V・ファーレン長崎
|サンガS
|2
|3/1（日）
|14:00
|アビスパ福岡
|ジュビロ磐田
|ベススタ
|2
|3/1（日）
|15:00
|愛媛FC
|モンテディオ山形
|ニンスタ
|3
|3/7（土）
|14:00
|大宮アルディージャ
|ジュビロ磐田
|NACK
|3
|3/7（土）
|14:00
|FC町田ゼルビア
|ギラヴァンツ北九州
|Gスタ
|3
|3/7（土）
|14:00
|アルビレックス新潟
|ジェフユナイテッド千葉
|デンカS
|3
|3/7（土）
|14:00
|徳島ヴォルティス
|V・ファーレン長崎
|鳴門大塚
|3
|3/7（土）
|15:00
|東京ヴェルディ
|ヴァンフォーレ甲府
|味スタ
|3
|3/8（日）
|14:00
|栃木SC
|愛媛FC
|栃木グ
|3
|3/8（日）
|14:00
|ツエーゲン金沢
|モンテディオ山形
|石川西部
|3
|3/8（日）
|14:00
|京都サンガF.C.
|FC琉球
|サンガS
|3
|3/8（日）
|14:00
|ファジアーノ岡山
|レノファ山口FC
|Cスタ
|3
|3/8（日）
|16:00
|松本山雅FC
|水戸ホーリーホック
|サンアル
|3
|3/8（日）
|17:00
|ザスパクサツ群馬
|アビスパ福岡
|正田スタ
|4
|3/14（土）
|14:00
|モンテディオ山形
|レノファ山口FC
|NDスタ
|4
|3/14（土）
|14:00
|ヴァンフォーレ甲府
|京都サンガF.C.
|中銀スタ
|4
|3/14（土）
|14:00
|ジュビロ磐田
|水戸ホーリーホック
|ヤマハ
|4
|3/14（土）
|14:00
|徳島ヴォルティス
|ツエーゲン金沢
|鳴門大塚
|4
|3/14（土）
|14:00
|ギラヴァンツ北九州
|ファジアーノ岡山
|ミクスタ
|4
|3/14（土）
|14:00
|V・ファーレン長崎
|大宮アルディージャ
|トラスタ
|4
|3/14（土）
|15:00
|東京ヴェルディ
|FC町田ゼルビア
|味スタ
|4
|3/14（土）
|16:00
|ジェフユナイテッド千葉
|松本山雅FC
|フクアリ
|4
|3/14（土）
|16:00
|FC琉球
|アルビレックス新潟
|タピスタ
|4
|3/14（土）
|17:00
|愛媛FC
|ザスパクサツ群馬
|ニンスタ
|4
|3/15（日）
|14:00
|栃木SC
|アビスパ福岡
|栃木グ
延期試合一覧（J3）
|節
|日程
|時間
|HOME
|AWAY
|スタジアム
|1
|3/7（土）
|14:00
|セレッソ大阪U-23
|Y.S.C.C.横浜
|ヤンマー
|1
|3/7（土）
|15:00
|FC岐阜
|AC長野パルセイロ
|長良川
|1
|3/8（日）
|13:00
|福島ユナイテッドFC
|ブラウブリッツ秋田
|とうスタ
|1
|3/8（日）
|13:00
|SC相模原
|藤枝MYFC
|ギオンス
|1
|3/8（日）
|13:00
|アスルクラロ沼津
|鹿児島ユナイテッドFC
|愛鷹
|1
|3/8（日）
|13:00
|ガイナーレ鳥取
|カターレ富山
|とりスタ
|1
|3/8（日）
|13:00
|カマタマーレ讃岐
|いわてグルージャ盛岡
|ピカスタ
|1
|3/8（日）
|14:00
|ガンバ大阪U-23
|ロアッソ熊本
|パナスタ
|1
|3/8（日）
|15:00
|FC今治
|FC東京U-23
|夢スタ
|2
|3/14（土）
|13:00
|藤枝MYFC
|いわてグルージャ盛岡
|藤枝サ
|2
|3/14（土）
|14:00
|ロアッソ熊本
|ヴァンラーレ八戸
|えがおS
|2
|3/15（日）
|13:00
|福島ユナイテッドFC
|カターレ富山
|とうスタ
|2
|3/15（日）
|13:00
|Y.S.C.C.横浜
|ガイナーレ鳥取
|ニッパツ
|2
|3/15（日）
|13:00
|SC相模原
|FC岐阜
|ギオンス
|2
|3/15（日）
|13:00
|FC今治
|セレッソ大阪U-23
|夢スタ
|2
|3/15（日）
|13:00
|鹿児島ユナイテッドFC
|カマタマーレ讃岐
|白波スタ
|2
|3/15（日）
|14:00
|AC長野パルセイロ
|ガンバ大阪U-23
|長野U
|2
|3/15（日）
|14:00
|FC東京U-23
|アスルクラロ沼津
|味フィ西
チケット取扱方法
延期が決定した試合の代替開催日およびチケットの取り扱いについては、決定次第お知らせされる予定となっている。
再開はいつ？
Jリーグは25日に「感染予防対策および拡散防止のために最大限の協力をしていくことを検討し、2月26日（水）～3月15日（日）の約3週間に渡って公式試合を開催しないことを決断」したと発表。そのうえで再開は「3月18日（水）に開催予定の2020明治安田生命Jリーグ」に向けて準備を進めていくという。
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