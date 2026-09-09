日本女子プロゴルフ選手権2026のテレビ放送は？地上波・BS・CS中継・U-NEXT配信予定まとめ

「日本女子プロゴルフ選手権大会」では、国内女子ゴルフのトップ選手が日本一を懸けて熱戦を繰り広げる。

本記事では、日本女子プロゴルフ選手権の地上波テレビ放送、BS・CS中継予定、ネット配信情報について紹介する。

日本女子プロゴルフ選手権の日程は？

2026年の「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」は、9月10日(木)から13日(日)までの4日間にわたって開催される。

大会は石川県加賀市の片山津ゴルフ倶楽部 白山コースで行われ、10日(木)と11日(金)が予選ラウンド、12日(土)と13日(日)が決勝ラウンドとなる。予備日は14日(月)に設定されている。

賞金総額は2億円、優勝賞金は3,600万円。国内女子ゴルフのメジャー大会の一つとして、トップ選手による優勝争いに注目が集まる。

日程 ラウンド 9月10日(木) 第1日・予選ラウンド 9月11日(金) 第2日・予選ラウンド 9月12日(土) 第3日・決勝ラウンド 9月13日(日) 最終日・決勝ラウンド 9月14日(月) 予備日

日本女子プロゴルフ選手権はどこで見られる？

2026年の「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」は、U-NEXT、CSのスカイA、地上波の朝日放送テレビ・テレビ朝日系列24局ネットで中継される。

U-NEXTとスカイAでは4日間を通して生中継・ライブ配信を実施。地上波は大会3日目と最終日のみで、いずれも録画放送となる。

リアルタイムで優勝争いを追いたい場合は、U-NEXTまたはスカイAを利用する形となる。

日程 ラウンド 放送・配信 9月10日(木) 第1ラウンド U-NEXT：6:40～18:00(生配信)／スカイA：11:15～15:30(生中継) 9月11日(金) 第2ラウンド U-NEXT：6:40～18:00(生配信)／スカイA：11:15～15:30(生中継) 9月12日(土) 第3ラウンド U-NEXT：7:00～13:45(生配信)／スカイA：7:00～12:00(生中継)／朝日放送テレビ・テレビ朝日系列：15:00～16:25(録画) 9月13日(日) 最終ラウンド U-NEXT：7:00～14:00(生配信)／スカイA：7:00～12:00(生中継)／朝日放送テレビ・テレビ朝日系列：14:00～15:55(録画)

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。