サッカー U-24 日本代表｜アルゼンチン代表戦の背番号リスト｜久保建英は11番、三笘薫は7番
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日本サッカー協会（JFA）は25日、SAISON CARD CUP 2021に臨むU-24 日本代表の背番号を発表した。
夏に東京オリンピックを控える中、強化を続ける日本代表。26日と29日のSAISON CARD CUP 2021では、世界屈指の強豪アルゼンチン代表を日本に迎えて強化試合に臨むことになる。そんなビッグマッチを目前に、JFAはU-24 日本代表の背番号を発表した。
ヘタフェでは5番を背負う久保建英は、U-24 日本代表では11番を背負うことに。また、川崎フロンターレで印象的な活躍を続ける三笘薫は7番、10番は三好康児が背負うこととなった。
今回発表された背番号一覧は以下の通り。
U-24 日本代表 背番号一覧
GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
12 沖悠哉（鹿島アントラーズ）
23 谷晃生（湘南ベルマーレ）
DF
4 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
5 渡辺剛（FC東京）
15 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
19 原輝綺（清水エスパルス）
20 古賀太陽（柏レイソル）
22 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
6 菅原由勢（AZ／オランダ）
21 中野伸哉（サガン鳥栖）
MF
3 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
14 相馬勇紀（名古屋グランパス）
10 三好康児（アントワープ／ベルギー）
7 三笘薫（川崎フロンターレ）
2 田中駿汰（北海道コンサドーレ札幌）
18 旗手怜央（川崎フロンターレ）
17 田中碧（川崎フロンターレ）
16 渡辺皓太（横浜F・マリノス）
11 久保建英（ヘタフェ／スペイン）
FW
9 食野亮太郎（リオ・アヴェ／ポルトガル）
13 田川亨介（FC東京）
8 林大地（サガン鳥栖）