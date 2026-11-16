【11月17日】サッカーパラグアイ戦の放送情報・中継局・ライブ配信予定

サッカー日本代表は2026年11月17日(火)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsパラグアイ代表のキックオフ時間やテレビ放送・ネット配信予定、ライブ中継の視聴方法を紹介する。

パラグアイ戦の試合日時・キックオフ時間は？

日本代表vsパラグアイ代表は、2026年11月17日(火)にシンガポールナショナルスタジアムで開催される。キックオフは日本時間22:10を予定している。

項目 内容 対戦カード 日本 vs パラグアイ 大会 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 日程(日本時間) 2026年11月17日(火)22:10キックオフ 日程(現地時間) 2026年11月17日(火)21:10キックオフ 会場 シンガポールナショナルスタジアム(シンガポール)

パラグアイ戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』、『TVer』でライブ・見逃し配信される。

『U-NEXT』では「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類を21:25から配信。「月額プラン」またはサッカーパック加入者は追加料金なしで視聴できる。「月額プラン」の初回31日間無料トライアル期間中も視聴可能だ。

なお、この一戦は森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

チャンネル 番組開始 実況・解説 U-NEXT(31日間無料トライアルあり)

全力応援解説LIVE 11/17(火)21:25 【解説】岡野雅行・久保竜彦・中澤佑二・マリンボブ

【実況】谷岡慎一 U-NEXT(31日間無料トライアルあり)

徹底分析解説LIVE 11/17(火)21:25 【解説】戸田和幸・林舞輝

【実況】桑原学 日本テレビ系列

(地上波テレビ) 11/17(火)22:05-24:09

(※最大延長15分) 【解説】柿谷曜一朗

【実況】山本紘之 TVer

(無料配信) 日本テレビ系列の同時配信 日本テレビ系列の同時配信

※すべて日本時間。

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・日本テレビ公式サイトよりご確認ください。

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。