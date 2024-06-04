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MP_endo_japan vs Aung Thu_myanmar(C)Getty Images
ワールドカップ AFC -降格戦
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【6月6日テレビ放送】サッカー日本代表 ミャンマー戦の地上波・民放・ネット中継予定｜FIFAワールドカップ26アジア2次予選

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【日本代表 テレビ放送予定】FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選・日本対ミャンマーのTV中継予定を紹介。地上波・民放はどこが放送する？

サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）は2024年6月6日(木)、FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選でミャンマー代表と対戦する。

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本記事ではヤンゴン(ミャンマー)にあるトゥウンナ・スタジアムで開催されるミャンマー戦の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

日本vsミャンマー｜試合日程・キックオフ時間

6月6日に開催されるFIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選で、日本代表はミャンマー代表と対戦する。

■試合情報

  • 大会：FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
  • カード：日本代表 (SAMURAI BLUE) vs ミャンマー代表
  • 日時：2024年6月6日(木)21:10キックオフ予定／日本時間
  • 会場：トゥウンナ・スタジアム（ミャンマー）

日本対ミャンマー｜テレビ放送・ネット配信予定

日本テレビ系列
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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