サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）は2024年6月6日(木)、FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選でミャンマー代表と対戦する。
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本記事ではヤンゴン(ミャンマー)にあるトゥウンナ・スタジアムで開催されるミャンマー戦の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。
日本vsミャンマー｜試合日程・キックオフ時間
6月6日に開催されるFIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選で、日本代表はミャンマー代表と対戦する。
■試合情報
- 大会：FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
- カード：日本代表 (SAMURAI BLUE) vs ミャンマー代表
- 日時：2024年6月6日(木)21:10キックオフ予定／日本時間
- 会場：トゥウンナ・スタジアム（ミャンマー）
日本対ミャンマー｜テレビ放送・ネット配信予定
|日本テレビ系列
21:05-[LIVE]
|TVer
21:05-[LIVE]
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり