サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）は2023年3月28日(火)、キリンチャレンジカップ2023でコロンビア代表と対戦する。
本記事ではヨドコウ桜スタジアムで開催されるコロンビア戦の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。
日本vsコロンビア｜試合日程・キックオフ時間
3月24日に開催されたキリンチャレンジカップ2023の初戦でウルグアイ戦相手に1－1で引き分けた日本代表、次戦でコロンビア代表と対戦する。
■試合情報
- 大会：キリンチャレンジカップ2023
- カード：日本代表 (SAMURAI BLUE) vs コロンビア代表
- 日時：2023年3月28日(火)19:20キックオフ予定
- 会場：ヨドコウ桜スタジアム（大阪）
■両者のFIFAランク、過去の対戦成績は？
- 最新FIFAランキング：日本20位｜コロンビア17位
- 対戦成績：日本の1勝1分3敗（3得点7失点）
- 前回対戦：日本 0-1 コロンビア（2019/3/22｜キリンチャレンジカップ2019）
日本対コロンビア｜テレビ放送・ネット配信予定
キリンチャレンジカップ2023、日本対コロンビアは地上波『日本テレビ系』、ネットは『TVer』で生中継・ライブ配信する。
■テレビ放送局・スケジュール
- 地上波：日本テレビ系
- BS・CS：なし
- ネット：TVer
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり