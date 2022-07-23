【7月24日】サッカー日本代表、中国戦のキックオフ時間・テレビ放送予定・試合会場は？E-1選手権2022
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サッカー日本代表は7月24日のEAFF E-1サッカー選手権大会2022第2戦で中国代表と対戦する。
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本記事では中国戦のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。
目次
中国戦のキックオフ時間は？
E-1選手権2022第2戦、日本代表vs中国代表は、日本時間2022年7月24日（日）午後7時20分にキックオフする。
両者の前回の対戦は今年1月のカタールW杯アジア最終予選。日本が2-0の完封勝利を飾っており、通算対戦成績も日本が16勝7分7敗と大きく勝ち越している。
中国戦の試合会場・スタジアムは？
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日本対中国の一戦は、愛知県の豊田スタジアムで開催される。
同試合の前には男子第2戦の韓国vs香港（16:00キックオフ）が行われる。
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中国戦のテレビ放送予定
E-1選手権2022第2戦、日本代表vs中国代表は、地上波『フジテレビ系列』、ネットは『TVer』が中継・ライブ配信する。