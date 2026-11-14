【11月14日】サッカーブラジル戦の放送情報・中継局・ライブ配信予定

サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsブラジル代表のキックオフ時間やテレビ放送・ネット配信予定、ライブ中継の視聴方法を紹介する。

ブラジル戦の試合日時・キックオフ時間は？

日本代表vsブラジル代表は、2026年11月14日(土)にシンガポールナショナルスタジアムで開催される。キックオフは日本時間19:15を予定している。

項目 内容 対戦カード 日本 vs ブラジル 大会 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 日程（日本時間） 2026年11月14日(土) 19:15キックオフ 日程（現地時間） 2026年11月14日(土) 18:15キックオフ 会場 シンガポールナショナルスタジアム（シンガポール）

ブラジル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。

U-NEXTでは会員登録不要で無料視聴できるほか、見逃し配信も試合開始から72時間までは無料だ。

なお、『U-NEXT』は日本代表戦の映像を「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類で配信する。

※すべて日本時間。

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびテレビ朝日公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。