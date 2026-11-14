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Japan BrazilGetty Images
【11/14】日本vsブラジルはU-NEXTが無料ライブ配信！登録不要で視聴可能
Yuta Tokuma

【11月14日】サッカーブラジル戦の放送情報・中継局・ライブ配信予定

親善試合
日本 対 ブラジル
日本
ブラジル

【サッカー日本代表】11月14日の日本vsブラジルはどこで見られる？テレビ中継局やネットのライブ配信予定、キックオフ時間などの試合情報を紹介。

サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsブラジル代表のキックオフ時間やテレビ放送・ネット配信予定、ライブ中継の視聴方法を紹介する。

ブラジル戦の試合日時・キックオフ時間は？

日本代表vsブラジル代表は、2026年11月14日(土)にシンガポールナショナルスタジアムで開催される。キックオフは日本時間19:15を予定している。

項目

内容

対戦カード

日本 vs ブラジル

大会

MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

日程（日本時間）

2026年11月14日(土) 19:15キックオフ

日程（現地時間）

2026年11月14日(土) 18:15キックオフ

会場

シンガポールナショナルスタジアム（シンガポール）

ブラジル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。

U-NEXTでは会員登録不要で無料視聴できるほか、見逃し配信も試合開始から72時間までは無料だ。

なお、『U-NEXT』は日本代表戦の映像を「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類で配信する。

チャンネル

放送・配信開始

実況・解説

U-NEXT 全力応援解説LIVE(無料)

11/14(土)
18:30

【解説】中山雅史・久保竜彦・中澤佑二
【実況】谷岡慎一

U-NEXT 徹底分析解説LIVE(無料)

11/14(土)
18:30

【解説】林陵平・林舞輝
【実況】下田恒幸

テレビ朝日系列(生中継)

11/14(土)
18:30

[シンガポール現地]
【解説】松木安太郎・内田篤人
【実況】寺川俊平(テレビ朝日アナウンサー)
【インタビュー】吉野真治(テレビ朝日アナウンサー)

[東京スタジオ]
【解説】柿谷曜一朗
【ゲスト】影山優佳
【進行】三谷紬(テレビ朝日アナウンサー)

※すべて日本時間。
※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびテレビ朝日公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

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