【11月14日】サッカーブラジル戦の放送情報・中継局・ライブ配信予定

サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsブラジル代表のキックオフ時間やテレビ放送・ネット配信予定、ライブ中継の視聴方法を紹介する。
ブラジル戦の試合日時・キックオフ時間は？
日本代表vsブラジル代表は、2026年11月14日(土)にシンガポールナショナルスタジアムで開催される。キックオフは日本時間19:15を予定している。
項目
内容
対戦カード
日本 vs ブラジル
大会
MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
日程（日本時間）
2026年11月14日(土) 19:15キックオフ
日程（現地時間）
2026年11月14日(土) 18:15キックオフ
会場
シンガポールナショナルスタジアム（シンガポール）
ブラジル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。
U-NEXTでは会員登録不要で無料視聴できるほか、見逃し配信も試合開始から72時間までは無料だ。
なお、『U-NEXT』は日本代表戦の映像を「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類で配信する。
チャンネル
放送・配信開始
実況・解説
11/14(土)
【解説】中山雅史・久保竜彦・中澤佑二
11/14(土)
【解説】林陵平・林舞輝
テレビ朝日系列(生中継)
11/14(土)
[シンガポール現地]
[東京スタジオ]
※すべて日本時間。
※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびテレビ朝日公式サイトよりご確認ください。
サッカー日本代表｜最新情報
日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。