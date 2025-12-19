ジェイク・ポールとは何者？経歴・対戦成績と過去のボクシング対戦相手まとめ

YouTube発のスターからプロボクサーへ。異色のキャリアを歩むジェイク・ポールは、常に賛否の渦中にいながらも、世界的な注目を集め続けている。

本記事では、ジェイク・ポールの経歴・対戦成績について紹介する。

ジェイク・ポールとは？世界的YouTuberからプロボクサーに

ジェイク・ポールとは世界的YouTuberとして名を広めた後、プロボクサーへと転身し、ボクシング界でも屈指の注目を集める存在となったアメリカ出身の人物だ。

1997年1月17日生まれで、オハイオ州クリーブランド出身。兄ローガン・ポールとともに幼少期から動画制作を行い、ショート動画アプリVineでブレイク。インターネットセレブとして一気に知名度を上げた。

一方で、常に論争と隣り合わせのキャリアでもある。「The Problem Child(問題児)」の異名を持ち、過激な言動や企画で炎上を繰り返してきた。迷惑系YouTuberや「世界で最も嫌われた男」と評されることもあるが、その悪役性こそが興行の燃料となり、巨大な売り上げを生んできた。

10代後半にはディズニー・チャンネルの番組「やりすぎ配信!ビザードバーク」でメインキャストを務めたが、私生活を巡る報道を受けて番組を離れる。その後はリングに軸足を移し、プロボクサーとしてビッグマッチを成立させてきた。

現在の収入源はボクシング興行に加え、YouTube、スポンサー、グッズ販売など多岐にわたる。2024年時点で純資産は約8000万ドルと推定される。

ジェイク・ポールの戦績は？

ジェイク・ポールは2020年にプロボクサーとしてデビューした。主戦場はクルーザー級(契約体重)で、これまでのプロ戦績は12勝(7KO)1敗。インフルエンサー出身という枠を超え、公式戦で結果を残してきた。

その存在はボクシング界でも異質だ。最も分極的なディスラプターとも称され、インフルエンサーボクシングという新たな潮流を生み出した。興行モデルやファン層、マネタイズ手法まで、従来の常識を揺さぶっている。

対戦相手の顔ぶれも異例だ。元NBA選手や元総合格闘家との試合を経て、マイク・タイソンや元WBC世界ミドル級王者フリオ・セサール・チャベス・ジュニアといったビッグネームとも拳を交え、白星を積み重ねてきた。

アンソニー・ジョシュアとの一戦はキャリア最大の試金石となる。元ヘビー級統一王者を相手に、エキシビションではなくプロのヘビー級8回戦として行われる公式戦。勝てば歴史的番狂わせになる可能性を秘めている。

リング外でも影響力は大きい。自身が主宰するモスト・バリュアブル・プロモーションズ(MVP)を通じて興行を展開し、ファイターの報酬や機会の最大化を掲げている。アマンダ・セラノら世界王者クラスとも契約を結ぶ。

さらに2023年には総合格闘技団体PFLと契約。投資家として関与しつつ、将来的なMMA挑戦の可能性も示した。ジェイク・ポールは競技者であり、興行主であり、ビジネスパーソンでもある。

項目 内容 プロデビュー 2020年 主戦階級 クルーザー級(契約体重) プロ戦績 12勝(7KO)1敗 主な対戦相手 マイク・タイソン、フリオ・セサール・チャベス・ジュニア 注目試合 アンソニー・ジョシュア戦(ヘビー級8回戦公式戦) プロモーション会社 モスト・バリュアブル・プロモーションズ(MVP) その他活動 PFLと契約しMMA分野にも関与

ジョシュアvsジェイク・ポールのテレビ放送/ネット配信はどこで見られる？

ジョシュアvsジェイク・ポールは、Netflixによる独占配信が予定されている。現段階で、地上波やBS/CSでの中継情報は出ていない。

Netflixでは追加の視聴チケットやPPV購入は不要。契約者であれば、月額料金の範囲内でライブ配信とアーカイブ配信の両方を視聴できる。

日本での配信開始は12月20日(土)10:00以降を予定。前座カードに関しては、Netflixが展開する公式メディアTudumで先行配信される可能性がある。

配信サービス 配信形式 日本時間 Netflix ライブ配信/見逃し配信 2025年12月20日(土)10:00以降

Netflixのおすすめ加入方法

ジョシュアvsジェイク・ポールの中継を行う『Netflix』では、その他にも格闘技コンテンツや映画・ドラマ・アニメなどが視聴可能だ。

そして、主にドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ(eximo・irumo・ギガホは新規受付停止中)のユーザーを対象としたポイント還元サービス「爆アゲセレクション」は、特定の有料会員エンタメサービスをお得にするサービスであり、『Netflix』もその対象に。「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

『Netflix』のプランと月額料金、「爆アゲセレクション」利用時のポイント還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活

ahamo

eximo

ギガホ

ドコモ光ペア回線 15％還元(122pt) 20％還元(290pt) 20％還元(417pt) [ドコモ回線プラン]

ドコモ mini

irumo

ギガライト

その他回線 15％還元(122pt) 10％還元(145pt) 10％還元(209pt) Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？

「爆アゲセレクション」経由の『Netflix』加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。