J3開幕戦は何時から？全試合のキックオフ時間・対戦カード・地上波テレビ中継の有無まとめ

2026/27シーズンの明治安田J3リーグが、8月8日(土)から開幕する。秋春制へ移行して最初のシーズンとなり、各クラブがJ2昇格を目標に鎬を削る。
本記事では、2026/27明治安田J3リーグ開幕節の全試合日程・キックオフ時間、地上波テレビ中継の有無、ネット配信予定を紹介する。
J3開幕戦のキックオフ時間・対戦カードは？
2026/27明治安田J3リーグの開幕節は、2026年8月8日(土)と9日(日)の2日間にわたって開催される。
8月8日(土)は18:00からSC相模原vsロアッソ熊本、AC長野パルセイロvsレノファ山口FC、FC琉球vsギラヴァンツ北九州がキックオフ。19:00からはガイナーレ鳥取vsFC大阪、高知ユナイテッドSCvs松本山雅FC、鹿児島ユナイテッドFCvsザスパ群馬が行われる。
翌9日(日)は、福島ユナイテッドFCvsカマタマーレ讃岐が18:00、レイラック滋賀FCvsFC岐阜が18:30、栃木SCvsツエーゲン金沢と愛媛FCvs奈良クラブが19:00キックオフ予定となっている。
J3リーグの開幕節を含むリーグ戦は『DAZN』で全試合ライブ配信され、『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴できる。高知ユナイテッドSCvs松本山雅FC、栃木SCvsツエーゲン金沢は無料配信の対象となっている。
J3リーグ開幕節の対戦カード、キックオフ時間、ネット配信予定は以下の通り。
|日程
|キックオフ
|対戦カード
|ネット配信
|2026年8月8日(土)
|18:00
|SC相模原vsロアッソ熊本
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月8日(土)
|18:00
|AC長野パルセイロvsレノファ山口FC
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月8日(土)
|18:00
|FC琉球vsギラヴァンツ北九州
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月8日(土)
|19:00
|ガイナーレ鳥取vsFC大阪
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月8日(土)
|19:00
|高知ユナイテッドSCvs松本山雅FC
|DAZN(無料配信)
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月8日(土)
|19:00
|鹿児島ユナイテッドFCvsザスパ群馬
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月9日(日)
|18:00
|福島ユナイテッドFCvsカマタマーレ讃岐
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月9日(日)
|18:30
|レイラック滋賀FCvsFC岐阜
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月9日(日)
|19:00
|栃木SCvsツエーゲン金沢
|DAZN(無料配信)
DMM×DAZNホーダイ
|2026年8月9日(日)
|19:00
|愛媛FCvs奈良クラブ
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
J3開幕戦の地上波テレビ中継はある？
2026/27明治安田J3リーグ開幕節では、全国ネットでの地上波テレビ中継は予定されていない。一方、8月9日(日)19:00キックオフの栃木SCvsツエーゲン金沢は、とちぎテレビでローカル生中継される予定だ。
これ以外のJ3開幕カードについては、現時点で地上波テレビ中継の予定はない。そのため、開幕節を幅広く視聴する場合は、全試合をライブ配信するDAZN系列のサービスを利用する形となる。
なお、開幕節では高知ユナイテッドSCvs松本山雅FC、栃木SCvsツエーゲン金沢の2試合が無料配信の対象となっている。テレビ放送がない地域でも、対象試合であればネット経由で無料視聴できる。
|対戦カード
|日時
|地上波テレビ中継
|栃木SCvsツエーゲン金沢
|2026年8月9日(日)19:00
|とちぎテレビ
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