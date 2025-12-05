2025年のJ3・JFL入れ替え戦は、来季のカテゴリーが直接入れ替わる重要な2試合として注目を集める。J3最下位クラブとJFL上位クラブが昇降格を懸けて対戦するこの舞台は、緊張感とドラマが生まれやすく、両カテゴリーのサポーターにとって見逃せない戦いになる。

本記事では、J3・JFL入れ替え戦の視聴方法、無料配信について紹介する。

J3・JFL入れ替え戦の日程は？

J.LEAGUE.jp

2025シーズンのJ3・JFL入れ替え戦は、JFL年間2位のレイラック滋賀FCと、J3年間20位(最下位)のアスルクラロ沼津が対戦し、ホーム&アウェー方式の2試合で昇降格を争う。第1戦は12月7日(日)、第2戦は12月14日(日)に設定され、両クラブが互いのホームで1試合ずつ戦う形式となる。

第1戦はレイラック滋賀FCの本拠地である平和堂HATOスタジアム(ハトスタ)で開催され、第2戦はアスルクラロ沼津のホームである愛鷹広域公園多目的競技場(愛鷹)で行われる。年度最終盤に行われる入れ替え戦は毎年劇的な展開が生まれやすく、Jリーグの昇降格を左右する重要な2試合となる。

J3・JFL入れ替え戦2025 日程

試合 開催日 キックオフ 対戦カード 会場 第1戦 12月7日(日) 13:00 レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津 平和堂HATOスタジアム(ハトスタ) 第2戦 12月14日(日) 14:00 アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FC 愛鷹広域公園多目的競技場(愛鷹)

J3・JFL入れ替え戦の放送・配信予定は？

2025シーズンのJ3・JFL入れ替え戦は、DAZNが全2試合を配信することが決定している。Jリーグは12月2日に「2025J3・JFL入れ替え戦放送・配信決定のお知らせ」を発表し、レイラック滋賀FCとアスルクラロ沼津によるホーム&アウェー方式の2試合をDAZNがカバーする形となった。

入れ替え戦はJFL年間2位のレイラック滋賀FCと、J3年間20位(最下位)のアスルクラロ沼津が対戦。第1戦は滋賀の平和堂HATOスタジアム(ハトスタ)、第2戦は沼津の愛鷹広域公園多目的競技場(愛鷹)で実施され、両試合ともDAZNでライブ配信される。見逃し配信にも対応するため、2試合の流れを通して追いやすい視聴環境が整っている。

J3・JFL入れ替え戦2025 放送・配信一覧

J3・JFL入れ替え戦の無料中継は？

2025シーズンのJ3・JFL入れ替え戦は、Jリーグの昇降格を直接左右する重要な2試合として注目を集める。カテゴリーの入れ替えが発生するだけに全国的な関心は高いが、無料で視聴できる手段があるかどうかは毎年大きなポイントになる。

現時点でJ3・JFL入れ替え戦はDAZNが全試合を配信することが決定しており、地上波やローカル局の無料中継は発表されていない。試合を確実に追うにはDAZNが中心の視聴ルートとなりそうだ。

J3・JFL入れ替え戦のおすすめ視聴方法

J3・JFL入れ替え戦はDAZNで配信される。

「DMM×DAZNホーダイ」ならDAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可