超RIZIN.5を無料で見る方法はある？地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」が京セラドーム大阪で開催される。
本記事では、超RIZIN.5の無料視聴について紹介する。
超RIZIN.5の日程は？
「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で開催される。
当日は9:00から会場外の特設コーナーでグッズ販売がスタート。14:00に開場し、16:00から大会開始予定となっている。
項目
内容
大会名
ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り
開催日
2026年9月10日(木)
会場
京セラドーム大阪
グッズ販売開始
9:00～
開場
14:00
大会開始
16:00
超RIZIN.5を無料で見る方法は？
「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、地上波テレビでの無料中継や、インターネットでの全試合無料ライブ配信は予定されていない。
そのため、大会を最初から最後までリアルタイムで視聴するには、各配信サービスでPPV(ペイパービュー)チケットを購入する必要がある。
現時点では、大会全編を公式に無料で視聴する方法は用意されていない。リアルタイムで観戦する場合は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！などのPPVサービスを利用する形となる。
視聴方法
無料視聴
備考
地上波テレビ
×
無料放送予定なし
ネット無料配信
×
全試合無料ライブ配信なし
朝倉未来vs青木真也の視聴方法は？
朝倉未来vs青木真也が行われる「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV視聴できる。
ネット配信では、ABEMAとRIZIN LIVEが前売り6,500円、当日6,900円。RIZIN 100 CLUBでは会員向け価格が設定されており、前売り5,500円、当日5,900円となっている。
テレビで観戦する場合はスカパー！のPPV放送を利用でき、料金は6,900円。視聴方法や料金体系がサービスごとに異なるため、自分に合ったプラットフォームを選びたい。
また、ABEMAでは、対象条件を満たしたABEMAプレミアム登録者向けに3,500円のキャッシュバックキャンペーンも実施されている。
なお、アプリ内決済ではWebブラウザから購入する場合より料金が高くなるケースがあるため、PPV購入前に価格を確認するのが重要だ。
サービス
視聴方法
前売り料金
当日料金
ネット配信(PPV)
6,500円
6,900円
RIZIN 100 CLUB
ネット配信(PPV)
5,500円(会員価格)
5,900円(会員価格)
RIZIN LIVE
ネット配信(PPV)
6,500円
6,900円
スカパー！
テレビ放送(PPV)
6,900円
―
超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信(C)RIZIN FF
「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。
配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。
PPVチケット価格・配信プラットフォーム
配信日時
PPVチケット料金(税込)
プラットフォーム
9月10日(木)15:00～
前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円
9月10日(木)15:00～
前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円
RIZIN 100 CLUB
9月10日(木)15:00～
前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円
RIZIN LIVE
9月10日(木)15:00～
当日6,900円
スカパー！
ABEMA視聴がおすすめ！3,500円キャッシュバック実施中(C)AbemaTV,Inc.
ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで3,500円キャッシュバックキャンペーンが適用される。
まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。
キャッシュバック適用条件は以下の通り。
- 対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
- 登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
- 対象期間内にPPVチケットを購入
- 満18歳以上
- キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。