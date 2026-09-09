超RIZIN.5を無料で見る方法はある？地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」が京セラドーム大阪で開催される。

本記事では、超RIZIN.5の無料視聴について紹介する。

超RIZIN.5の日程は？

「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で開催される。

当日は9:00から会場外の特設コーナーでグッズ販売がスタート。14:00に開場し、16:00から大会開始予定となっている。

項目 内容 大会名 ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り 開催日 2026年9月10日(木) 会場 京セラドーム大阪 グッズ販売開始 9:00～ 開場 14:00 大会開始 16:00

超RIZIN.5を無料で見る方法は？

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、地上波テレビでの無料中継や、インターネットでの全試合無料ライブ配信は予定されていない。

そのため、大会を最初から最後までリアルタイムで視聴するには、各配信サービスでPPV(ペイパービュー)チケットを購入する必要がある。

現時点では、大会全編を公式に無料で視聴する方法は用意されていない。リアルタイムで観戦する場合は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！などのPPVサービスを利用する形となる。

視聴方法 無料視聴 備考 地上波テレビ × 無料放送予定なし ネット無料配信 × 全試合無料ライブ配信なし

朝倉未来vs青木真也の視聴方法は？

朝倉未来vs青木真也が行われる「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV視聴できる。

ネット配信では、ABEMAとRIZIN LIVEが前売り6,500円、当日6,900円。RIZIN 100 CLUBでは会員向け価格が設定されており、前売り5,500円、当日5,900円となっている。

テレビで観戦する場合はスカパー！のPPV放送を利用でき、料金は6,900円。視聴方法や料金体系がサービスごとに異なるため、自分に合ったプラットフォームを選びたい。

また、ABEMAでは、対象条件を満たしたABEMAプレミアム登録者向けに3,500円のキャッシュバックキャンペーンも実施されている。

なお、アプリ内決済ではWebブラウザから購入する場合より料金が高くなるケースがあるため、PPV購入前に価格を確認するのが重要だ。

サービス 視聴方法 前売り料金 当日料金 ABEMA ネット配信(PPV) 6,500円 6,900円 RIZIN 100 CLUB ネット配信(PPV) 5,500円(会員価格) 5,900円(会員価格) RIZIN LIVE ネット配信(PPV) 6,500円 6,900円 スカパー！ テレビ放送(PPV) 6,900円 ―

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信

(C)RIZIN FF

「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。

配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。

PPVチケット価格・配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 ABEMA 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN 100 CLUB 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN LIVE 9月10日(木)15:00～ 当日6,900円 スカパー！

ABEMA視聴がおすすめ！ 3,500円キャッシュバック実施中

(C)AbemaTV,Inc.

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで3,500円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外) 登録後、解約せずに次回更新日時まで継続 対象期間内にPPVチケットを購入 満18歳以上 キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。