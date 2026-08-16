コミュニティシールドはDAZNで配信される？アーセナル対マンチェスター・シティの放送・配信予定・視聴方法まとめ

イングランドの新シーズン開幕を告げる伝統の一戦『FAコミュニティ・シールド』。プレミアリーグ王者とFAカップ王者が激突する注目カードだが、優勝クラブに支払われる賞金はいくらなのか気になる人も多いだろう。

本記事では、コミュニティ・シールドの優勝賞金について紹介する。

コミュニティ・シールド2026はDAZNで配信される？

コミュニティ・シールド2026は、DAZNでのライブ配信は予定されていない。日本国内で試合を視聴する場合は、『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」を利用する形となる。

U-NEXTサッカーパックでは、コミュニティ・シールド2026を独占ライブ配信。見逃し配信にも対応しているため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から試合を楽しめる。

また、DAZNのほか、ABEMA、地上波テレビ、BS・CS放送などでの中継も予定されていない。そのため、日本国内でコミュニティ・シールド2026を見るならU-NEXTサッカーパックが視聴手段となる。

放送・配信サービス 中継予定 U-NEXTサッカーパック ○ 独占ライブ・見逃し配信 DAZN × ABEMA × 地上波 × BS・CS ×

コミュニティシールドの日程は？

2026年のFAコミュニティ・シールドは、2026年8月16日(日)に開催される。対戦カードはアーセナルvsマンチェスター・シティとなっており、新シーズン開幕前のタイトルマッチとして注目を集める一戦だ。

アーセナルは昨季のプレミアリーグ王者、マンチェスター・シティは昨季のEFLカップ王者として出場。イングランドを代表する強豪同士が、シーズン最初のタイトル獲得を懸けて激突する。

試合会場はミレニアム・スタジアム。コミュニティ・シールドは、国内主要タイトルを獲得したクラブが顔を合わせる恒例の一戦であり、新シーズンを占う意味でも注目度の高いカードとなる。

項目 内容 開催日 2026年8月16日(日) 対戦カード アーセナル vs マンチェスター・シティ 大会 FAコミュニティ・シールド 会場 ミレニアム・スタジアム 出場資格 プレミアリーグ王者：アーセナル

EFLカップ王者：マンチェスター・シティ

コミュニティシールド2026を独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。