セリエ A
team-logoインテル
Giuseppe Meazza
team-logoACミラン
【11月24日】インテルvsACミランのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第12節

【ミラノダービー放送予定】セリエA2025-26第12節、インテル対ACミランのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月24日(月)に行われる2025-26シーズンのセリエA第12節で、インテルとACミランが対戦するミラノダービーが開催される。

本記事では、インテルvsACミランの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

インテルvsミラン｜試合日程・キックオフ時間

インテルvsACミランは、日本時間11月24日(月)に両チームのホームである、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第12節
  • 日時：2025年11月24日(月)) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：インテル vs ACミラン
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

インテルvsミラン｜放送・配信予定

セリエA第12節のインテルvsミランは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

インテルvsミランのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

インテルvsミラン チーム情報

インテル vs ACミラン スタメン

インテルHome team crest

3-5-2

フォーメーション

3-5-2

Home team crestMIL
1
ヤン・ゾマー
15
フランチェスコ・アチェルビ
25
マヌエル・アカンジ
95
アレッサンドロ・バストーニ
32
フェデリコ・ディマルコ
20
ハカン・チャルハノール
23
ニコロ・バレッラ
8
ペタル・スチッチ
30
カルロス・アウグスト
9
マルクス・テュラム
10
C
ラウタロ・マルティネス
16
C
マイク・メニャン
46
マッテオ・ガッビア
23
フィカヨ・トモリ
31
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
33
ダヴィデ・バルテサーギ
19
ユスフ・フォファナ
12
アドリアン・ラビオ
56
アレクシス・サーレマーケルス
14
ルカ・モドリッチ
11
クリスティアン・プリシッチ
10
ラファエル・レオン

3-5-2

MILAway team crest

INT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ

MIL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マッシミリアーノ・アッレグリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

INT
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

MIL
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

INT

直近の 5 試合

MIL

0

勝利

2

引分け

3

勝利

5

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

0