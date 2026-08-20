古橋亨梧やメッシが出場するMLS2026の試合を見るには？Apple TVの視聴方法・料金まとめ

北米プロサッカーリーグのMLS(メジャーリーグ・サッカー)では、2026シーズンも日本人選手や世界的スター選手のプレーに注目が集まっている。

本記事では、MLSの視聴方法を紹介する。

古橋亨梧やメッシが出場するMLS試合を視聴する方法は？

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2026シーズンのMLS(メジャーリーグ・サッカー)は、日本国内ではApple TVで全試合がライブ配信される。古橋亨梧やリオネル・メッシが出場する試合も、同サービスから視聴可能だ。

Apple TVではライブ配信だけでなく見逃し配信にも対応しているため、日本時間の深夜や早朝に開催される試合をリアルタイムで観戦できない場合でも、後から試合をチェックできる。

また、日本国内ではApple TV以外のプラットフォームによるMLS2026の中継は予定されていない。そのため、古橋やメッシの所属クラブを含め、MLSの試合を継続して視聴したい場合はApple TVを利用することになる。

なお、Apple TVには7日間の無料体験期間が用意されており、無料体験中でもMLS2026を視聴できる。初めて利用する場合は、無料期間を活用して試合を楽しむ方法もある。

MLSでプレーする有名選手は？

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2026シーズンのMLS(メジャーリーグ・サッカー)には、ヨーロッパのトップクラブや各国代表で活躍してきた世界的なスター選手が多数在籍している。

なかでもインテル・マイアミCFには、リオネル・メッシをはじめ、ルイス・スアレス、カゼミーロ、ロドリゴ・デ・パウルといったビッグネームが集結。MLSを代表するスター軍団として大きな注目を集めている。

そのほかにも、シカゴ・ファイアーFCのロベルト・レヴァンドフスキ、オーランド・シティのアントワーヌ・グリーズマン、ロサンゼルスFCのソン・フンミン、バンクーバー・ホワイトキャップスのトーマス・ミュラーなど、欧州サッカーを彩ってきた選手がプレーしている。

選手 ポジション 所属クラブ 国籍 リオネル・メッシ FW インテル・マイアミCF アルゼンチン ルイス・スアレス FW インテル・マイアミCF ウルグアイ カゼミーロ MF インテル・マイアミCF ブラジル ロドリゴ・デ・パウル MF インテル・マイアミCF アルゼンチン ロベルト・レヴァンドフスキ FW シカゴ・ファイアーFC ポーランド アントワーヌ・グリーズマン FW オーランド・シティ フランス ソン・フンミン FW ロサンゼルスFC 韓国 トーマス・ミュラー MF バンクーバー・ホワイトキャップス ドイツ マルコ・ロイス MF ロサンゼルス・ギャラクシー ドイツ ウーゴ・ロリス GK ロサンゼルスFC フランス ティモ・ヴェルナー FW サンノゼ・アースクエイクス ドイツ アレクシス・サンチェス FW CFモントリオール チリ エミル・フォルスベリ MF ニューヨーク・レッドブルズ スウェーデン アラン・サン＝マクシマン FW シャーロットFC フランス ブライス・メンデス MF コロンバス・クルー スペイン

MLSでプレーする日本人選手は？

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2026シーズンのMLS(メジャーリーグ・サッカー)では、夏の移籍市場で加入した古橋亨梧や濃野公人を含め、日本人選手が各クラブでプレーしている。

ロサンゼルス・ギャラクシーには吉田麻也と古橋亨梧が所属。D.C.ユナイテッドでは黒川圭介、木島萌生、濃野公人の3選手がプレーしている。

そのほか、バンクーバー・ホワイトキャップスには高丘陽平、アトランタ・ユナイテッドには富樫敬真、シアトル・サウンダーズには塚野目裕、オーランド・シティSCには塚田悠太郎が所属している。

選手 所属クラブ 吉田 麻也 ロサンゼルス・ギャラクシー 古橋 亨梧 ロサンゼルス・ギャラクシー 黒川 圭介 D.C.ユナイテッド 木島 萌生 D.C.ユナイテッド 濃野 公人 D.C.ユナイテッド 高丘 陽平 バンクーバー・ホワイトキャップス 富樫 敬真 アトランタ・ユナイテッド 塚野目 裕 シアトル・サウンダーズ 塚田 悠太郎 オーランド・シティSC

MLS2026のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、Apple TVには7日間の無料体験期間がある。無料体験期間終了後は月額1,200円(税込)で自動更新となるが、無料期間終了の24時間前までに解約手続きを行えば料金は発生しない。

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※7日間の無料体験期間終了後は月額1,200円(税込)で自動更新。期間終了の24時間前までに解約で料金は発生しない。