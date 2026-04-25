2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝が、日本時間4月26日(日)に行われる。

本記事では、ACLE決勝の無料放送・配信の有無や視聴方法を紹介する。

ACLE決勝の日程・対戦カード・会場

2025-26シーズンのACLE決勝では、Jリーグ勢のFC町田ゼルビアと前回王者アル・アハリ・サウジ(サウジアラビア)が対戦。町田は初出場にして初優勝、アル・アハリ・サウジは連覇を目指す。

試合は日本時間4月26日(日)午前1:15にサウジアラビア・ジッダのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムでキックオフ予定となっている。

ラウンド 開催日 キックオフ時刻 対戦カード 会場 ACLE2025-26 決勝 2026年4月26日(日) 午前1:15 アル・アハリ・サウジ

vs

FC町田ゼルビア キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム

(ジッダ/サウジアラビア)

※すべて日本時間。

ACLE決勝を無料で見るには？視聴方法まとめ

2025-26シーズンのACLE決勝は、ネット『DAZN』が全試合独占ライブ・見逃し配信。決勝も例外ではなく、『DAZN』以外のネット配信および地上波テレビ中継などは行われない。

ACLEは通常、『DAZN』の有料会員でなければ視聴することができないが、決勝は無料プラン「DAZN Freemium」の対象試合に。会員登録を行うだけで、誰でも無料視聴することが可能だ。

「DAZN Freemium」の登録手順

DAZNのおすすめ加入方法

ACLE決勝は無料で視聴することができるが、『DAZN』ではその他にも魅力的なサッカーコンテンツが盛りだくさんとなっている。

『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。

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DAZN

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。

※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。

「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。

「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。

「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。

パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。

現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

【DMM×DAZNホーダイ】月額契約で特典あり

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。