エル・クラシコを無料視聴する方法は？U-NEXT・DAZN・ハイライト配信情報まとめ

世界最高峰のビッグマッチとして知られるエル・クラシコは、ラ・リーガ優勝争いやタイトルレースを左右する重要な一戦。ヴィニシウス、ベリンガム、レヴァンドフスキ、ラミン・ヤマルら世界屈指のスター選手たちが集結し、毎回大きな注目を集めている。

本記事では、エル・クラシコの無料視聴について紹介する。

エル・クラシコの日程は？

2025/26シーズンのラ・リーガ第35節「エル・クラシコ」は、日本時間2026年5月11日(月)午前4:00にキックオフ予定となっている。

対戦カードはFCバルセロナ vs レアル・マドリード。世界最高峰のビッグマッチとして知られる伝統の一戦であり、ラ・リーガ優勝争いを左右する重要な試合として世界中から注目を集めている。

試合会場は、バルセロナの本拠地「スポティファイ・カンプ・ノウ」。改修工事の影響もあり、バルセロナのホームでエル・クラシコが開催されるのは2023年3月以来となる。

ヴィニシウス、ベリンガム、レヴァンドフスキ、ラミン・ヤマルら世界屈指のスター選手たちが集結するエル・クラシコ。シーズン終盤の優勝争いを占う大一番として、大きな注目を集めている。

大会 対戦カード 試合開始時間(日本時間) 会場 ラ・リーガ第35節 FCバルセロナ vs レアル・マドリード 2026年5月11日(月)4:00〜 スポティファイ・カンプ・ノウ

エル・クラシコを無料で見る方法は？

FCバルセロナとレアル・マドリードが激突する「エル・クラシコ」を完全無料でライブ視聴する方法は、現時点では存在していない。

かつては地上波放送が行われていた時期もあったが、2026年5月11日に開催されるラ・リーガ第35節のエル・クラシコについて、日本国内で地上波テレビ放送の予定はない。

現在、日本国内でエル・クラシコをライブ配信している主なサービスは『U-NEXTサッカーパック』や『DAZN』。その中でも、最もお得に視聴できる方法として注目されているのが、U-NEXTの無料トライアルとポイントキャンペーンを活用する方法だ。

U-NEXTでは31日間無料トライアル登録時にポイントが付与され、対象キャンペーン経由で登録した場合は1,200ポイントを受け取れるケースがある。このポイントを「U-NEXTサッカーパック」の料金に充当することで、通常より安くエル・クラシコを視聴可能となる。

また、試合後のハイライト映像であれば、ラ・リーガ公式YouTubeチャンネルなどで無料公開される。フルマッチ視聴は有料となる一方、試合の雰囲気を無料で楽しみたい場合はハイライト視聴も選択肢となる。

視聴方法 内容 料金 ラ・リーガ公式YouTube 試合後ハイライト配信 無料 U-NEXTサッカーパック ライブ配信・見逃し配信 実質約1,400円〜 DMM×DAZNホーダイ ライブ配信対応 月額3,480円 DAZN ライブ配信対応 キャンペーン価格あり

エル・クラシコのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】サッカーパックでプレミアリーグやラ・リーガが視聴可能

U-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。