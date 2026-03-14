ドネアvs増田陸の放送予定は？テレビ中継・ネット配信・視聴方法まとめ

ボクシング界のレジェンド、ノニト・ドネアと日本の実力派バンタム級ファイター増田陸による注目カードが実現する。元世界5階級制覇王者のドネアと、世界タイトル挑戦を狙う増田の対戦は、バンタム級戦線を占う重要な一戦として大きな注目を集めている。

本記事では、ドネアの次戦について紹介する。

ドネアvs増田陸の試合日程は？

元世界5階級制覇王者ノニト・ドネアと日本バンタム級の有力株・増田陸による注目カードは、2026年3月15日(日)に開催される予定だ。会場は神奈川県横浜市の横浜BUNTAIで、ボクシング興行「U-NEXT BOXING.5」のメインイベントとして行われる。

試合は16:00開始予定で、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦として実施。勝者は現WBA世界バンタム級王者・堤聖也への挑戦権を獲得する可能性があり、世界タイトル戦線に直結する重要な一戦となる。

増田にとってはキャリア最大級のビッグマッチだ。2023年8月のモンスタートーナメント準決勝では堤聖也に判定負けを喫しており、この試合に勝利すれば世界初挑戦と同時にリベンジのチャンスを掴むことになる。

一方のドネアは、元世界5階級制覇を達成したレジェンド。前戦の堤戦よりもコンディションが良いと語り、公開練習でも鋭いパンチを披露するなど、ベテランの実力を示している。若き挑戦者とレジェンドの対決は、世界タイトル戦線の行方を左右する一戦として大きな注目を集めている。

項目 内容 試合カード ノニト・ドネア vs 増田陸 開催日 2026年3月15日(日) 開始時間 16:00予定 試合形式 WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 会場 横浜BUNTAI 大会名 U-NEXT BOXING.5

ドネアvs増田陸のテレビ放送・ネット配信予定は？

増田陸とノニト・ドネアによるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は、動画配信サービスU-NEXTで独占ライブ配信される。地上波テレビやBS・CSでの放送予定はなく、本試合を含む興行はU-NEXTのみで視聴可能となっている。

ライブ配信は2026年3月15日(日)15:30から開始予定。大会自体は16:00頃にスタートし、メインイベントとなるノニト・ドネア対増田陸の一戦は、興行の進行状況にもよるが19:00前後に行われる見込みだ。

試合終了後には見逃し配信にも対応する予定で、アーカイブは2026年5月4日(月)23:59まで公開される。リアルタイムで観戦できない場合でも、後から試合を視聴することが可能となっている。

視聴にはU-NEXTの月額会員登録が必要となるが、PPVなどの追加料金は発生しない。月額プランの会員であれば追加費用なしで観戦でき、31日間の無料トライアル期間中でも本カードを視聴できる。

項目 内容 配信サービス U-NEXT（独占ライブ配信） ライブ配信開始 2026年3月15日(日) 15:30 大会開始 2026年3月15日(日) 16:00頃 ドネア戦開始目安 19:00頃 見逃し配信 準備でき次第 〜 2026年5月4日(月)23:59 視聴料金 月額2,189円（税込）※追加PPVなし 無料トライアル 31日間無料トライアルでも視聴可能 テレビ放送 なし

U-NEXTの視聴方法

ドネアの次戦が行われる「U-NEXT BOXING.5」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください