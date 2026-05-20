CL・EL・ECL決勝2026を全部見る方法は？視聴方法・放送予定・WOWOW配信情報まとめ

2025-26シーズンの欧州クラブ大会もいよいよクライマックスへ。UEFAチャンピオンズリーグ(CL)、UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)では、それぞれ欧州王者を決める決勝戦が開催される。

本記事では、CL・EL・ECL決勝を全部見る方法について紹介する。

CL・EL・ECL決勝をすべて見るには？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)、ヨーロッパリーグ(EL)、カンファレンスリーグ(ECL)の決勝をすべて視聴するには、WOWOWへの加入が必須となる。

今季のUEFA主催クラブ大会は、日本国内ではWOWOWが独占放送・ライブ配信を実施。CLだけでなく、EL・ECLも含めてWOWOWオンデマンドおよびWOWOW各チャンネルで視聴可能となっている。

ネット視聴の場合は「WOWOWオンデマンド」を利用することで、スマホ・PC・タブレット・テレビなど幅広いデバイスからライブ配信や見逃し配信を楽しめる。また、テレビでは「WOWOWライブ」「WOWOWプライム」などで生中継予定だ。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOW、Amazon Prime Videoなどでは、2025-26シーズンのUEFAクラブ大会決勝のライブ配信予定は発表されていない。そのため、CL・EL・ECL決勝を“全部見る”のであれば、WOWOWが唯一の選択肢となる。

CL・EL・ECL決勝の日程・対戦カードは？

2025-26シーズンのUEFA主要3大会はいよいよ決勝戦へ突入する。チャンピオンズリーグ(CL)、ヨーロッパリーグ(EL)、カンファレンスリーグ(ECL)では、それぞれ欧州制覇を懸けた注目カードが実現した。

ELでは、日本代表MF鈴木唯人所属のSCフライブルクがクラブ史上初の欧州カップ戦決勝進出。アストン・ヴィラとの初優勝対決に挑む。一方、ECLではクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが激突。両クラブとも初の欧州タイトル獲得を目指す。

さらにCL決勝では、連覇を狙うパリ・サンジェルマンと、20シーズンぶりの決勝進出となるアーセナルが対戦。欧州クラブシーズンの集大成にふさわしい豪華カードが揃った。

大会 対戦カード 試合日程(日本時間) 開催地 放送・配信予定 UEFAヨーロッパリーグ(EL) SCフライブルク vs アストン・ヴィラ 2026年5月21日(木)4:00キックオフ ベシクタシュ・パーク(トルコ・イスタンブール) WOWOWオンデマンド UEFAカンファレンスリーグ(ECL) クリスタル・パレス vs ラージョ・バジェカーノ 2026年5月28日(木)3:45キックオフ レッドブル・アレーナ(ドイツ・ライプツィヒ) WOWOWオンデマンド UEFAチャンピオンズリーグ(CL) パリ・サンジェルマン vs アーセナル 2026年5月31日(日)1:00キックオフ プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト) WOWOWオンデマンド

ヨーロッパリーグ決勝2026の視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・EL・ECLの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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