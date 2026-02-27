京セラドーム大阪の駐車場は予約できる？周辺駐車場の探し方と事前予約の方法

京セラドーム大阪で開催されるプロ野球、コンサート、各種イベントに来場する際、毎回のように課題となるのが駐車場問題だ。特に週末や大型公演日には周辺道路の混雑や満車が相次ぎ、現地で駐車場を探すだけで時間を消耗するケースも少なくない。
本記事では、京セラドーム大阪周辺の予約できる駐車場の探し方やおすすめサービスを紹介する。
京セラドーム大阪に専用駐車場はある？
京セラドーム大阪には、ドーム直結の「京セラドーム大阪駐車場」と呼ばれる公式の専用駐車場が設けられている。場所は地下1階（B1F）で、スタジアム直下という立地の利便性は大きな魅力だ。
収容台数は約700台とされており、資料によっては約1,000台との記載もある。いずれにせよ、大規模コンサートやプロ野球開催日には需要が集中し、早い時間帯で満車になるケースが珍しくない。営業時間は原則11:00〜19:00だが、イベント内容や開始時間に応じて変更されることがあるため、来場前の確認は欠かせない。
料金はイベントの有無で大きく異なる。アリーナイベント開催日は乗用車1日3,000円が基本。一方、イベントのない日は1日1,000円で利用可能とされる。ただし、特定日には3,000円〜5,000円の変動料金が設定される場合もあり、開催内容によって負担は大きく変わる。
最大の注意点は車両制限だ。公式駐車場の乗用車高さ制限は1.53m以下。地下駐車場は機械式と自走式の複合構造だが、平面車室は関係者車両が優先される傾向にあり、ハイルーフ車は入庫できない可能性が高い。ミニバンやSUVで来場する場合は、事前に高さを必ず確認しておきたい。
また、一般の乗用車は原則として事前予約ができず、当日先着順での案内となる。大規模イベント時には開場前から満車になることも想定される。一方で、身障者用スペース（1塁側・3塁側各5台）は電話での事前予約が可能だ。確実に駐車したい場合は、近隣の予約制駐車場サービスとの併用も検討材料となる。
|項目
|内容
|名称
|京セラドーム大阪駐車場（公式）
|場所
|地下1階（B1F）
|収容台数
|約700台（資料により約1,000台との記載あり）
|営業時間
|原則11:00〜19:00（イベントにより変動）
|料金（イベント開催日）
|乗用車1日3,000円（特定日3,000円〜5,000円の場合あり）
|料金（イベントなし）
|乗用車1日1,000円
|高さ制限
|1.53m以下
|予約可否
|一般車両は事前予約不可（先着順）
|身障者用スペース
|1塁側・3塁側各5台／電話予約可（06-6586-0106）
京セラドーム大阪周辺の駐車場はいつ予約すべき？
京セラドーム大阪でプロ野球や大型ライブが開催される日は、周辺駐車場の予約競争が一気に激化する。とくに週末や人気アーティスト公演、注目カードの試合では、予約開始と同時に枠が埋まるケースも珍しくない。
結論として、イベント開催日に民間の予約制駐車場を利用する場合は、各サービスの「予約開始日」の深夜0時に即予約するのが基本戦略となる。多くのサービスは日付が変わるタイミングで予約枠を開放するため、数分の遅れが致命的になりやすい。
京セラドーム周辺で利用者が多いのは、や軒先パーキング、akippa、タイムズのBといった予約サービスだ。軒先パーキングは30日前から予約可能。akippaは駐車場ごとに30日前または14日前から解放される。タイムズのBは13〜14日前、いわゆる2週間前が目安となる。
狙い目は予約開始日の24時ちょうど。日付が変わる瞬間にアクセスし、そのまま決済まで完了させるのが理想だ。人気公演では開始数分で満車表示に切り替わることもある。
さらに確実性を高めたい場合は、akippaの有料プラン「バリュープラス」の活用も有効な選択肢となる。通常より最大3時間早い前日21時から予約できる特典があり、一般枠より先に確保できる可能性がある。
なお、京セラドーム大阪の公式駐車場は一般車両の事前予約ができないため、確実に停めたい場合は民間の予約制サービスを前提にスケジュールを組むのが現実的だ。
|サービス名
|予約開始時期
|ポイント
|軒先パーキング
|30日前から
|イベント利用者多数／早期確保推奨
|akippa
|30日前または14日前
|有料プランで前日21時から先行予約可
|タイムズのB
|13〜14日前
|2週間前が目安／直前は激戦
京セラドーム大阪周辺で駐車場を予約する方法
予約制駐車場を使うのが最も確実
前述のとおり、京セラドーム大阪でプロ野球や大型ライブが開催される日は、周辺のコインパーキングが早い時間帯で満車になるケースが多い。特に週末開催や人気アーティストの公演、注目カードの試合では、当日になってから駐車場を探すのは大きなリスクを伴う。
その点、予約制駐車場を利用すれば、事前に駐車場所と料金が確定する。会場到着後に空きスペースを探し回る必要がなく、時間に余裕を持って行動できるのが最大のメリットだ。イベント終了後も、あらかじめ出庫場所が決まっていることで混雑エリアを避けやすくなる。
京セラドーム大阪周辺で使える駐車場予約サービス
京セラドーム大阪周辺では、複数の駐車場予約サービスが利用できる。いずれも事前予約が可能で、イベント来場時の有力な選択肢となる。
軒先パーキング
軒先パーキングは、個人や企業の空きスペースを時間単位で借りられる駐車場予約サービスだ。京セラドーム大阪周辺では、住宅街やオフィス周辺の駐車スペースが掲載されることがある。
比較的メイン動線から少し離れたエリアにある駐車場も多く、イベント終了後の出庫渋滞を避けたい場合に選択肢となる。掲載数は日程やイベント規模によって変動するため、他サービスと併用してチェックするのが現実的だ。
akippa
akippaは、個人宅や月極駐車場を活用した予約制駐車場サービスで、京セラドーム大阪周辺でも掲載数が多いのが特徴だ。公式駐車場は一般車両の事前予約ができないため、徒歩圏内だけでなく少し離れたエリアまで含めて探せる点は大きなメリットとなる。
料金は比較的リーズナブルなケースもあり、イベント開催日でもコストを抑えたい場合に有力な選択肢となる。事前に駐車位置や利用時間が確定するため、当日の駐車場探しによるタイムロスを避けられる。人気イベント時は早期に満車になる傾向があるため、予定が決まり次第の予約が重要となる。
タイムズのB
タイムズのBは、大手駐車場運営会社が手がける予約制サービスで、安心感と信頼性を重視したい人に向いている。京セラドーム大阪周辺でも、駅近や主要道路沿いなどアクセスしやすい立地の駐車場が掲載されていることが多い。
利用方法がシンプルで、初めて予約制駐車場を使う場合でも手続きに迷いにくいのが特徴だ。ブランドの分かりやすさに加え、設備面でも安定しているため、確実性を優先したい場合に選びやすい選択肢となる。
京セラドーム大阪の直近のイベントは？
京セラドーム大阪では、プロ野球公式戦をはじめ、国内外アーティストのドームツアーや大型イベントが年間を通じて開催される。イベント開催日は周辺駐車場の混雑も激しくなるため、事前に日程を把握しておくことが重要となる。ここでは、京セラドーム大阪で開催予定の直近イベントを日付順で整理した。
- 2026年3月2日(月) 侍ジャパン vs オリックス・バファローズ
- 2026年3月3日(火) 侍ジャパン vs 阪神タイガース
- 2026年3月14日(土) Vaundy DOME TOUR 2026
- 2026年3月15日(日) Vaundy DOME TOUR 2026
- 2026年4月11日(土) aespa LIVE TOUR 2026
- 2026年4月12日(日) aespa LIVE TOUR 2026
- 2026年4月18日(土) IVE WORLD TOUR IN JAPAN
- 2026年4月19日(日) IVE WORLD TOUR IN JAPAN
- 2026年5月2日(土) みんな大好き！！ペット王国2026
- 2026年5月3日(日) みんな大好き！！ペット王国2026
- 2026年5月4日(月・祝) オリックス・バファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ
特にドームツアーや週末開催のプロ野球公式戦は来場者数が多く、周辺駐車場は早い段階で満車となる傾向がある。車で来場予定の場合は、イベント日程が発表された時点で予約制駐車場の空き状況を確認し、早めに確保しておくのが理想的だ。
