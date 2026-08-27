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FC Bayern München v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

【伊藤洋輝】バイエルンの2026年試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信

伊藤洋輝
バイエルン
ブンデスリーガ

伊藤洋輝所属バイエルンの全試合はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのバイエルン・ミュンヘンは、ブンデスリーガをはじめ、DFBポカールや欧州カップ戦など複数大会を戦う。

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本記事では、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンの2026-27シーズン全試合日程、テレビ放送、ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ブンデスリーガ｜最新試合予定・放送/配信局

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バイエルン 対 シュトゥットガルト
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シャルケ04 対 バイエルン
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エルフェアスベルク 対 バイエルン
DAZN

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バイエルン 対 ウニオン・ベルリン
DAZN

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オスナブリュック 対 バイエルン
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バイエルンの全試合テレビ放送・ネット配信予定は？

伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンの2026-27シーズンは、プレシーズンマッチ、DFLスーパーカップ、DFBポカール、ブンデスリーガ、UEFAチャンピオンズリーグなど、複数大会にわたって試合が行われる。

日本国内におけるブンデスリーガの視聴方法は、DAZN系サービスでのネット配信が中心となる。2026-27シーズンのブンデスリーガはDAZNが全306試合をライブ配信予定で、バイエルンのリーグ戦もDAZN StandardやDMM×DAZNホーダイなどで視聴できる。

また、ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を毎節無料で生中継する予定だ。注目試合のハイライト映像も無料配信されるほか、リーグ開幕前のDFLスーパーカップ「ドルトムント vs バイエルン」も、2026年8月23日(日)3:20から無料生中継される。

一方、地上波、BS、CSでの定期的なテレビ放送予定は基本的にない。カップ戦や欧州カップ戦については大会ごとに放送・配信サービスが異なる可能性があるため、試合ごとの最新情報を確認しておきたい。

大会

日程

対戦カード

会場

視聴方法

ブンデスリーガ第1節

2026年8月29日(土)3:30

バイエルン vs シュトゥットガルト

ホーム

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ブンデスリーガ第2節

2026年9月6日(日)1:30

シャルケ04 vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第3節

2026年9月14日(月)0:30

エルフェアスベルク vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第4節

2026年9月19日(土)3:30

バイエルン vs ウニオン・ベルリン

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第5節

2026年10月10日(土)22:30

アウクスブルク vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第6節

2026年10月17日(土)22:30

バイエルン vs RBライプツィヒ

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第7節

2026年10月24日(土)22:30

フライブルク vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第8節

2026年10月31日(土)23:30

バイエルン vs ドルトムント

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第9節

2026年11月7日(土)23:30

マインツ05 vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第10節

2026年11月21日(土)23:30

バイエルン vs ケルン

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第11節

2026年11月28日(土)23:30

ハンブルガーSV vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第12節

2026年12月5日(土)23:30

バイエルン vs パダーボルン07

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第13節

2026年12月12日(土)23:30

ホッフェンハイム vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第14節

2026年12月19日(土)23:30

バイエルン vs ヴェルダー・ブレーメン

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第15節

2027年1月9日(土)

ボルシアMG vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第16節

2027年1月14日(木)

バイエルン vs レヴァークーゼン

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第17節

2027年1月16日(土)

E・フランクフルト vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第18節

2027年1月23日(土)

シュトゥットガルト vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第19節

2027年1月30日(土)

バイエルン vs シャルケ04

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第20節

2027年2月6日(土)

バイエルン vs エルフェアスベルク

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第21節

2027年2月13日(土)

ウニオン・ベルリン vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第22節

2027年2月20日(土)

バイエルン vs アウクスブルク

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第23節

2027年2月27日(土)

RBライプツィヒ vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第24節

2027年3月4日(木)

バイエルン vs フライブルク

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第25節

2027年3月6日(土)

ドルトムント vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第26節

2027年3月13日(土)

バイエルン vs マインツ05

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第27節

2027年3月20日(土)

ケルン vs バイエルン

アウェイ

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ブンデスリーガ第28節

2027年4月3日(土)

バイエルン vs ハンブルガーSV

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第29節

2027年4月10日(土)

パダーボルン07 vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第30節

2027年4月17日(土)

バイエルン vs ホッフェンハイム

ホーム

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第31節

2027年4月24日(土)

ヴェルダー・ブレーメン vs バイエルン

アウェイ

DAZNDMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ第32節

2027年5月8日(土)

バイエルン vs ボルシアMG

ホーム

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ブンデスリーガ第33節

2027年5月15日(土)

レヴァークーゼン vs バイエルン

アウェイ

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ブンデスリーガ第34節

2027年5月22日(土)

バイエルン vs E・フランクフルト

ホーム

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ブンデスリーガ2026-27のおすすめ視聴方法

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「DAZN」では、2026-27シーズンのブンデスリーガをライブ配信する。バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州屈指のリーグを視聴可能だ。

さらに、DAZNではブンデスリーガだけでなく、JリーグやセリエA、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。

DAZNで2026-27シーズンのブンデスリーガを視聴

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【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

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ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を毎節無料で生中継する。有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで、広告なし視聴や追っかけ再生などが利用できるため、より快適に試合を楽しみたい場合におすすめだ。

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
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