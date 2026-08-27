2026-27シーズンのバイエルン・ミュンヘンは、ブンデスリーガをはじめ、DFBポカールや欧州カップ戦など複数大会を戦う。

本記事では、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンの2026-27シーズン全試合日程、テレビ放送、ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ブンデスリーガ｜最新試合予定・放送/配信局

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バイエルンの全試合テレビ放送・ネット配信予定は？

伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンの2026-27シーズンは、プレシーズンマッチ、DFLスーパーカップ、DFBポカール、ブンデスリーガ、UEFAチャンピオンズリーグなど、複数大会にわたって試合が行われる。

日本国内におけるブンデスリーガの視聴方法は、DAZN系サービスでのネット配信が中心となる。2026-27シーズンのブンデスリーガはDAZNが全306試合をライブ配信予定で、バイエルンのリーグ戦もDAZN StandardやDMM×DAZNホーダイなどで視聴できる。

また、ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を毎節無料で生中継する予定だ。注目試合のハイライト映像も無料配信されるほか、リーグ開幕前のDFLスーパーカップ「ドルトムント vs バイエルン」も、2026年8月23日(日)3:20から無料生中継される。

一方、地上波、BS、CSでの定期的なテレビ放送予定は基本的にない。カップ戦や欧州カップ戦については大会ごとに放送・配信サービスが異なる可能性があるため、試合ごとの最新情報を確認しておきたい。

大会 日程 対戦カード 会場 視聴方法 ブンデスリーガ第1節 2026年8月29日(土)3:30 バイエルン vs シュトゥットガルト ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第2節 2026年9月6日(日)1:30 シャルケ04 vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第3節 2026年9月14日(月)0:30 エルフェアスベルク vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第4節 2026年9月19日(土)3:30 バイエルン vs ウニオン・ベルリン ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第5節 2026年10月10日(土)22:30 アウクスブルク vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第6節 2026年10月17日(土)22:30 バイエルン vs RBライプツィヒ ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第7節 2026年10月24日(土)22:30 フライブルク vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第8節 2026年10月31日(土)23:30 バイエルン vs ドルトムント ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第9節 2026年11月7日(土)23:30 マインツ05 vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第10節 2026年11月21日(土)23:30 バイエルン vs ケルン ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第11節 2026年11月28日(土)23:30 ハンブルガーSV vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第12節 2026年12月5日(土)23:30 バイエルン vs パダーボルン07 ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第13節 2026年12月12日(土)23:30 ホッフェンハイム vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第14節 2026年12月19日(土)23:30 バイエルン vs ヴェルダー・ブレーメン ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第15節 2027年1月9日(土) ボルシアMG vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第16節 2027年1月14日(木) バイエルン vs レヴァークーゼン ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第17節 2027年1月16日(土) E・フランクフルト vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第18節 2027年1月23日(土) シュトゥットガルト vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第19節 2027年1月30日(土) バイエルン vs シャルケ04 ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第20節 2027年2月6日(土) バイエルン vs エルフェアスベルク ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第21節 2027年2月13日(土) ウニオン・ベルリン vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第22節 2027年2月20日(土) バイエルン vs アウクスブルク ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第23節 2027年2月27日(土) RBライプツィヒ vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第24節 2027年3月4日(木) バイエルン vs フライブルク ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第25節 2027年3月6日(土) ドルトムント vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第26節 2027年3月13日(土) バイエルン vs マインツ05 ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第27節 2027年3月20日(土) ケルン vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第28節 2027年4月3日(土) バイエルン vs ハンブルガーSV ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第29節 2027年4月10日(土) パダーボルン07 vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第30節 2027年4月17日(土) バイエルン vs ホッフェンハイム ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第31節 2027年4月24日(土) ヴェルダー・ブレーメン vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第32節 2027年5月8日(土) バイエルン vs ボルシアMG ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第33節 2027年5月15日(土) レヴァークーゼン vs バイエルン アウェイ DAZN／DMM×DAZNホーダイ ブンデスリーガ第34節 2027年5月22日(土) バイエルン vs E・フランクフルト ホーム DAZN／DMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ2026-27のおすすめ視聴方法

DAZN

「DAZN」では、2026-27シーズンのブンデスリーガをライブ配信する。バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州屈指のリーグを視聴可能だ。

さらに、DAZNではブンデスリーガだけでなく、JリーグやセリエA、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。

DAZNで2026-27シーズンのブンデスリーガを視聴

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

ABEMA

ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を毎節無料で生中継する。有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで、広告なし視聴や追っかけ再生などが利用できるため、より快適に試合を楽しみたい場合におすすめだ。

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

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