2026-27シーズンのバイエルン・ミュンヘンは、ブンデスリーガをはじめ、DFBポカールや欧州カップ戦など複数大会を戦う。
本記事では、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンの2026-27シーズン全試合日程、テレビ放送、ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
ブンデスリーガ｜最新試合予定・放送/配信局
バイエルンの全試合テレビ放送・ネット配信予定は？
伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンの2026-27シーズンは、プレシーズンマッチ、DFLスーパーカップ、DFBポカール、ブンデスリーガ、UEFAチャンピオンズリーグなど、複数大会にわたって試合が行われる。
日本国内におけるブンデスリーガの視聴方法は、DAZN系サービスでのネット配信が中心となる。2026-27シーズンのブンデスリーガはDAZNが全306試合をライブ配信予定で、バイエルンのリーグ戦もDAZN StandardやDMM×DAZNホーダイなどで視聴できる。
また、ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を毎節無料で生中継する予定だ。注目試合のハイライト映像も無料配信されるほか、リーグ開幕前のDFLスーパーカップ「ドルトムント vs バイエルン」も、2026年8月23日(日)3:20から無料生中継される。
一方、地上波、BS、CSでの定期的なテレビ放送予定は基本的にない。カップ戦や欧州カップ戦については大会ごとに放送・配信サービスが異なる可能性があるため、試合ごとの最新情報を確認しておきたい。
大会
日程
対戦カード
会場
視聴方法
ブンデスリーガ第1節
2026年8月29日(土)3:30
バイエルン vs シュトゥットガルト
ホーム
ブンデスリーガ第2節
2026年9月6日(日)1:30
シャルケ04 vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第3節
2026年9月14日(月)0:30
エルフェアスベルク vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第4節
2026年9月19日(土)3:30
バイエルン vs ウニオン・ベルリン
ホーム
ブンデスリーガ第5節
2026年10月10日(土)22:30
アウクスブルク vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第6節
2026年10月17日(土)22:30
バイエルン vs RBライプツィヒ
ホーム
ブンデスリーガ第7節
2026年10月24日(土)22:30
フライブルク vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第8節
2026年10月31日(土)23:30
バイエルン vs ドルトムント
ホーム
ブンデスリーガ第9節
2026年11月7日(土)23:30
マインツ05 vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第10節
2026年11月21日(土)23:30
バイエルン vs ケルン
ホーム
ブンデスリーガ第11節
2026年11月28日(土)23:30
ハンブルガーSV vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第12節
2026年12月5日(土)23:30
バイエルン vs パダーボルン07
ホーム
ブンデスリーガ第13節
2026年12月12日(土)23:30
ホッフェンハイム vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第14節
2026年12月19日(土)23:30
バイエルン vs ヴェルダー・ブレーメン
ホーム
ブンデスリーガ第15節
2027年1月9日(土)
ボルシアMG vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第16節
2027年1月14日(木)
バイエルン vs レヴァークーゼン
ホーム
ブンデスリーガ第17節
2027年1月16日(土)
E・フランクフルト vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第18節
2027年1月23日(土)
シュトゥットガルト vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第19節
2027年1月30日(土)
バイエルン vs シャルケ04
ホーム
ブンデスリーガ第20節
2027年2月6日(土)
バイエルン vs エルフェアスベルク
ホーム
ブンデスリーガ第21節
2027年2月13日(土)
ウニオン・ベルリン vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第22節
2027年2月20日(土)
バイエルン vs アウクスブルク
ホーム
ブンデスリーガ第23節
2027年2月27日(土)
RBライプツィヒ vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第24節
2027年3月4日(木)
バイエルン vs フライブルク
ホーム
ブンデスリーガ第25節
2027年3月6日(土)
ドルトムント vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第26節
2027年3月13日(土)
バイエルン vs マインツ05
ホーム
ブンデスリーガ第27節
2027年3月20日(土)
ケルン vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第28節
2027年4月3日(土)
バイエルン vs ハンブルガーSV
ホーム
ブンデスリーガ第29節
2027年4月10日(土)
パダーボルン07 vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第30節
2027年4月17日(土)
バイエルン vs ホッフェンハイム
ホーム
ブンデスリーガ第31節
2027年4月24日(土)
ヴェルダー・ブレーメン vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第32節
2027年5月8日(土)
バイエルン vs ボルシアMG
ホーム
ブンデスリーガ第33節
2027年5月15日(土)
レヴァークーゼン vs バイエルン
アウェイ
ブンデスリーガ第34節
2027年5月22日(土)
バイエルン vs E・フランクフルト
ホーム
ブンデスリーガ2026-27のおすすめ視聴方法DAZN
「DAZN」では、2026-27シーズンのブンデスリーガをライブ配信する。バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州屈指のリーグを視聴可能だ。
さらに、DAZNではブンデスリーガだけでなく、JリーグやセリエA、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！ABEMA
ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を毎節無料で生中継する。有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで、広告なし視聴や追っかけ再生などが利用できるため、より快適に試合を楽しみたい場合におすすめだ。
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
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