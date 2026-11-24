2026年11月24日(火)に行われる2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節で、ベトナムのコンアン・ハノイと、ヴィッセル神戸が対戦する。
本記事では、コンアン・ハノイvsヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
コンアン・ハノイvsヴィッセル神戸｜試合スケジュール・キックオフ時間
ACLエリートリーグステージ第5節のコンアン・ハノイvsヴィッセル神戸は、11月24日(火)にベトナムにあるコンアン・ハノイのホーム、ハンダイ・スタジアムで開催される。
- 大会：ACLエリート・リーグステージ第5節
- 日時：2026年11月24日(火) 21:15キックオフ(日本時間)
- 対戦：コンアン・ハノイ vs ヴィッセル神戸
- 会場：ハンダイ・スタジアム(ベトナム)
コンアン・ハノイvsヴィッセル神戸｜テレビ放送・ネット配信予定
ACLエリート・リーグステージ第5節のコンアン・ハノイvsヴィッセル神戸は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。
サービス
視聴
DMM×DAZNホーダイ
DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ACLエリートのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。
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また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
コンアン・ハノイvsヴィッセル神戸｜チーム情報
コンアン・ハノイ vs ヴィッセル神戸 予想スタメン
マネージャー
- M. Polking
成績
両チームの対戦成績
順位表
AFC Champions League Elite East
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|3
|+5
|12
勝
勝
勝
勝
|2
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|+10
|10
分
勝
勝
勝
|3
|4
|2
|2
|0
|11
|6
|+5
|8
分
分
勝
勝
|4
|4
|2
|1
|1
|8
|3
|+5
|7
勝
分
勝
負
|5
|4
|2
|1
|1
|13
|10
|+3
|7
勝
負
分
勝
|6
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|+3
|7
負
勝
勝
分
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|+3
|7
分
勝
勝
負
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|+1
|7
勝
分
負
勝
|9
|4
|2
|1
|1
|10
|10
|0
|7
負
分
勝
勝
|10
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
負
負
分
勝
|11
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
分
勝
負
負
|12
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|3
分
分
負
分
|13
|4
|1
|0
|3
|9
|14
|-5
|3
勝
負
負
負
|14
|4
|0
|1
|3
|6
|10
|-4
|1
負
分
負
負
|15
|4
|0
|1
|3
|4
|11
|-7
|1
分
負
負
負
|16
|4
|0
|0
|4
|6
|19
|-13
|0
負
負
負
負