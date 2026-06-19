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【6/21】ドイツvsコートジボワールの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
コートジボワール
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FIFAワールドカップ グループE第2節、ドイツvsコートジボワールの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループE第2節となるドイツvsコートジボワールの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ドイツvsコートジボワール｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 E
Toronto Stadium

ドイツvsコートジボワール｜チームニュース＆予想スタメン

ドイツ vs コートジボワール 予想スタメン

ドイツHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestCIV
1
マヌエル・ノイアー
18
ナサニエル・ブラウン
4
ヨナタン・ター
6
ヨズア・キミッヒ
15
ニコ・シュロッターベック
17
フロリアン・ヴィルツ
23
フェリックス・ヌメチャ
19
リロイ・サネ
10
ジャマル・ムシアラ
5
アレクサンダル・パブロヴィッチ
7
カイ・ハヴァーツ
1
ヤヒア・フォファナ
21
エヴァン・エンディカ
5
ウィルフリード・シンゴ
17
ゲラ・ドゥエ
3
ジスラン・コナン
15
アマド・ディアロ
6
セコ・フォファナ
11
ヤン・ディオマンデ
8
フランク・ケシエ
19
ニコラ・ペペ
9
アンジュ＝ヨアン・ボニー

4-4-2

CIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・ナーゲルスマン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • E. Fae

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦でキュラソーに力の差を見せつけたドイツ。チャンスを次々へゴールに結びつけ、タレント力をスコアに反映させた形だ。ジャマル・ムシアラやカイ・ハヴァーツら6選手にゴールが生まれたのは好材料で、優勝した2014年大会以来のグループステージ突破へ前進した。コートジボワール戦、エクアドル戦のいずれかで勝利できれば、突破は確実になるとみられる。

ワールドカップ
ドイツ crest
ドイツ
GER
コートジボワール crest
コートジボワール
CIV

一方のコートジボワールはエクアドルと互角の戦いを繰り広げ、終了間際にアマド・ディアロが決勝弾。大きな3ポイントを獲得した。また、ブレイク候補と目されているヤン・ディオマンデがいきなりマン・オブ・ザ・マッチに輝く働きを見せるなど存在感を発揮。ブンデスリーガでプレーしており、よく知る選手たち相手でも躍動が期待される。ドイツの有利は揺るがないが、どれだけのパフォーマンスを見せられるか。

両チームの近況

GER
-直近成績

ゴールを許す
19/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

CIV
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

GER

Last match

CIV

0

勝利

1

Draw

0

勝利

2

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位

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