フジロック2026の出演アーティスト・タイムテーブルは？ヘッドライナーやステージ別スケジュールを紹介。

フジロックは、国内外の人気アーティストが多数出演する夏の大型フェス。各ステージで行われるライブはもちろん、どのアーティストをどの順番で見るか、タイムテーブルをもとに計画を立てるのも楽しみの一つだ。

本記事では、フジロック2026の出演アーティスト、タイムテーブルを紹介する。

フジロック2026はいつ？

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』は、2026年7月24日(金)から7月26日(日)までの3日間、新潟県湯沢町の苗場スキー場で開催される。

本祭の前日となる7月23日(木)には前夜祭も予定されており、入場無料で参加できる。前夜祭では駐車場やキャンプサイトが12:00にオープンし、18:00から盆踊り大会や大抽選会、打ち上げ花火などが実施される見込みだ。

1999年から苗場スキー場を舞台に開催されているフジロックは、2026年で苗場開催27回目を迎える。期間中は『GREEN STAGE』『WHITE STAGE』『RED MARQUEE』『FIELD OF HEAVEN』など複数のステージで、国内外のアーティストによるライブが行われる予定だ。

フジロック2026の出演アーティスト・タイムテーブルは？

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』は、2026年7月24日(金)から26日(日)までの3日間にわたって開催される。DAY 1はThe xx、DAY 2はKHRUANGBIN、DAY 3はMASSIVE ATTACKがそれぞれヘッドライナーを務める。

各日とも『GREEN STAGE』『WHITE STAGE』『RED MARQUEE』『FIELD OF HEAVEN』を中心に、多彩なアーティストが出演予定。国内外の人気アーティストが各ステージに登場し、朝から深夜まで幅広いライブが行われる。

なお、SORRY、TINARIWEN、GOGO PENGUIN、JAPANESE BREAKFASTは出演キャンセルとなっている。また、ANGINE DE POITRINEは出演ステージと時間が変更されているため、来場前に最新のタイムテーブルもあわせて確認したい。

出演アーティスト・出演時間は変更となる場合があります。最新の情報は、公式サイトでご確認ください。

【DAY 1】

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【DAY 2】

【DAY 3】

フジロック2026を視聴するには？放送・配信情報

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』は、会場に足を運べない場合でもオンライン配信やテレビ放送で楽しめる。インターネットでは、Amazon Musicがオフィシャルサポーターとして参加し、開催期間中のライブパフォーマンスを全世界に向けて無料独占ライブ配信する予定だ。

ライブ配信の対象日は、本祭が行われる2026年7月24日(金)、25日(土)、26日(日)の3日間。Amazon Musicアプリ、Prime Video、Twitchで視聴でき、Amazonアカウントがあればプライム会員でなくても無料で楽しめる見込みとなっている。配信アーティストや各日の詳しいスケジュールは、後日発表される予定だ。

また、テレビではCS放送の『フジテレビNEXT ライブ・プレミアム』で後日放送が予定されている。2026年9月19日(土)から21日(月・祝)まで、各日19:00から24:00までの5時間、計15時間にわたって主要ステージのライブ映像が届けられる。さらに『フジテレビNEXTsmart』でも同時配信されるため、PCやスマートフォン、タブレットからの視聴も可能だ。

視聴方法 サービス 日程 内容 ライブ配信 Prime Video 2026年7月24日(金)～26日(日) DAY 1/DAY 2/DAY 3 ライブ配信 Amazon Musicアプリ 2026年7月24日(金)～26日(日) 開催期間中のアーティストパフォーマンスを無料配信予定 ライブ配信 Twitch 2026年7月24日(金)～26日(日) 本祭3日間の無料ライブ配信を予定 テレビ放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム DAY1：2026年9月19日(土)19:00～24:00

DAY2：2026年9月20日(日)19:00～24:00

DAY3：2026年9月21日(月・祝)19:00～24:00 GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENのライブを各日5時間放送予定 同時配信 フジテレビNEXTsmart 2026年9月19日(土)～21日(月・祝) フジテレビNEXTの放送をPC・スマホ・タブレットで視聴可能

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